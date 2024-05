„Budeme bojovat zuby nehty,“ říká Netanjahu po hrozbě USA, že pozastavuje dodávky zbraní Izraeli

10. 5. 2024

čas čtení 9 minut

Izraelský premiér říká, že země dokáže „obstát sama“, a odvolává se na „hrdinství a zbrojní embargo“ z arabsko-izraelské války v roce 1948



Benjamin Netanjahu přislíbil, že Izrael bude stát sám a „bojovat zuby nehty“ navzdory hrozbám USA, že dále omezí dodávky zbraní, pokud izraelské síly budou pokračovat v ofenzivě na město Rafáh v Gaze.



Izraelský premiér Netanjahu promluvil ve čtvrtek poté, co izraelská delegace a delegace Hamásu opustily jednání o příměří v Káhiře.



Nebylo jasné, zda rozhovory zkrachovaly, nebo byly pouze pozastaveny, ale skutečnost, že se nepodařilo dosáhnout dohody na tomto kole jednání tento týden, vyvolala obavy z bezprostředně hrozícího izraelského útoku na Rafáh.



Zdálo se, že Netanjahu v noci na dnešek pokrčil rameny nad veřejným varováním amerického prezidenta Joea Bidena, že pokud Izraelské obranné síly (IDF) zahájí velkou ofenzívu na město Rafah, USA neposkytnou bomby a dělostřelecké granáty na podporu operace.





„Pokud budeme muset zůstat sami, zůstaneme sami. Pokud budeme muset, budeme bojovat zuby nehty. Ale máme mnohem víc než jen nehty,“ řekl Netanjahu. Poznamenal, že se Izrael blíží k 76. výročí své nezávislosti, za kterou musí bojovat. „Neměli jsme zbraně,“ řekl s odkazem na válku v roce 1948. „Na Izrael bylo uvaleno zbrojní embargo, ale díky velké síle ducha, hrdinství a jednotě mezi námi - jsme zvítězili.“

„Někteří říkají, že Netanjahu zničil vztahy Izraele s USA, ale jiní říkají, že to ukazuje, že jsme sami a že z historie plyne poučení, že nemůžeme věřit, že s námi někdo bude vždy a ve všem. To je to, co Netanjahu říká, a to je narativ, který je dominantní v mysli většiny Izraelců, a tak celá záležitost posílí Netanjahuovu politickou pozici,“ řekl Freeman.







Američtí představitelé doufali, že se podaří dosáhnout diplomatického průlomu v jednáních o rukojmích za příměří poté, co Hamás v pondělí oznámil, že dohodu přijal. Nebylo jasné, jaké konkrétní podmínky přijal, a Izrael, ačkoli byl skeptický, souhlasil s vysláním delegace do Káhiry, aby to zjistil.Nejmenovaný vysoký izraelský představitel, kterého citovala agentura Reuters, ve čtvrtek uvedl, že izraelská delegace vyložila své výhrady k postoji Hamásu a považovala kolo káhirských rozhovorů za ukončené.Úředník uvedl, že izraelská delegace se vrací z egyptského hlavního města a že Izrael bude pokračovat ve své operaci v Rafáhu a dalších částech pásma Gazy podle plánu.Bílý dům potvrdil, že Káhiru opouští také ředitel CIA William Burns, ale popřel, že by jednání zkrachovala.„Ředitel Burns odjíždí z regionu podle předchozího plánu, ale vyjedvacači z ostatních delegací stále jednají v Káhiře, takže tato jednání stále pokračují,“ řekl novinářům John Kirby, mluvčí pro národní bezpečnost. „Budeme se nadále angažovat v naději, že se nám podaří něco vyjednat.“Američtí představitelé však byli v soukromí pesimističtí, pokud jde o možnost zabránit ofenzívě do Rafáhu, která by podle Bidenových čtvrtečních slov vyvolala další omezení dodávek amerických zbraní, konkrétně pokud jde o bomby a dělostřelecké granáty.Minulý týden administrativa pozastavila dodávky 1 800 bomb o hmotnosti 2 000 liber a 1 700 bomb o hmotnosti 500 liber, což byl první signál, že je připravena podniknout kroky k zastavení ofenzívy v Rafáhu.Hlavní mluvčí IDF, kontradmirál Daniel Hagari, uvedl, že izraelská armáda může provést své plánované operace bez podpory USA. „Armáda má výzbroj pro mise, které plánuje, a také pro mise v Rafáhu. Máme vše, co potřebujeme.“Velká ofenziva na město Rafáh by ohrozila životy více než milionu Gazanů, kteří zde hledají útočiště a kteří od Izraele nedostali žádné seriózní zajištění, pokud jde o přístřeší, potraviny, vodu a lékařskou pomoc.Jejich přežití se již stalo nejistějším v důsledku uzavření dvou přechodů do jižní části Gazy, Rafáhu a Keren Šalomu, v pondělí, kdy IDF zahájily akci na obsazení gazanské strany přechodu Rafáh, východně od města.V Rafáhu došly pohonné hmoty a podle zdravotnického personálu hrozí, že jeho nemocnice budou přeplněné.Ve čtvrtek byl oficiálně znovu otevřen přechod Keren Šalom, ale nákladní automobily s humanitární pomocí nemohly kvůli bezpečnostním obavám a poškozením způsobeným boji projíždět po silnicích od přechodu do vnitrozemí.Mezitím se do Gazy dostává velmi málo pomoci severní branou v Erezu, poblíž které podle OSN a humanitárních agentur hrozí bezprostřední nebezpečí hladomoru statisícům lidí, kteří byli izraelskou ofenzívou odříznuti od světa.Alexandra Saiehová, vedoucí oddělení humanitární politiky a propagace organizace Save the Children, uvedla, že přístup přes přechod Erez je sporadický.„Erez nebyl nikdy plně zprovozněn,“ uvedla Alexandra Saiehová, vedoucí oddělení humanitární politiky a propagace organizace Save the Children, na online tiskové konferenci. „Humanitární přístup potřebný k odvrácení hladomoru, který byl plánován již v březnu, nebyl umožněn.“Kypr ve čtvrtek oznámil, že loď s první pomocí opustila ostrov a vydala se k plovoucímu molu vyrobenému v USA, odkud má být humanitární pomoc vykládána a distribuována. Američtí inženýři však ještě musí propojit hráz s pobřežím Gazy, po níž má být pomoc dopravena na pevninu, a zůstává mnoho nezodpovězených otázek ohledně toho, jak by pak byly zásoby distribuovány.Američtí představitelé uvedli, že obsazení přechodu Rafáh je taktickou operací s nízkými ztrátami na životech. OSN však uvedla, že zesílené útoky IDF na oblast Rafáhu vyvolaly exodus více než 100 000 lidí - největší pohyb obyvatelstva v Gaze za mnoho měsíců. V případě rozsáhlé ofenzívy v Rafáhu by byl masový přesun obyvatelstva mnohem větší.Kirby ve svém čtvrtečním vystoupení upřesnil, jaký druh operací na území města Gazy by vyvolal další omezení zbrojení ze strany USA. „Myslím, že všichni chápeme, jak vypadá rozsáhlá pozemní operace z hlediska velikosti zapojených sil, druhy operací, které by znamenaly velké síly, velké přesuny, mnoho civilních obětí, mnoho poškozené infrastruktury - na rozdíl od přesnějších, cílenějších, omezenějších druhů operací, jako jsme svědky právě teď dole na přechodu Rafáh.“Dodal: „Hodně bude záležet na tom, co Izrael v Rafáhu udělá a jak bude plánovat jeho postup.“Po svém varování před větším omezením dodávek zbraní čelil Biden záporné reakci izraelských politiků a amerických Republikánů, kteří ho obvinili, že tváří v tvář existenční hrozbě nechává Izrael na holičkách.Belzalel Smotrich, izraelský krajně pravicový ministr financí, prohlásil: „Musíme pokračovat ve válce, dokud nebude Hamás zcela zlikvidován a dokud se naši rukojmí nevrátí domů. To zahrnuje úplné dobytí Rafáhu a čím dříve, tím lépe,“ napsal Smotrich na Twitteru a vyzval k jednotě Izraelců.Itamar Ben-Gvir, další krajně pravicový ministr, na sociální síti napsal „Biden - emoji srdce - Hamás“, ale později uvedl, že Izrael by měl „respektovat naše přátele, ale také bojovat proti našim nepřátelům bez ohledu na jiné faktory a bez kompromisů“.Předchozí tweet populistického politika vyvolal výtku izraelského prezidenta Isaaca Herzoga, který Bidena označil za „velkého přítele státu Izrael“ a během projevu u příležitosti výročí Dne izraelské revoluce kritizoval „nepodložené, nezodpovědné a urážlivé výroky a tweety“.Jair Lapid, vůdce hlavní izraelské opoziční strany, vyzval k odvoláníí Ben-Gvira z funkce za „ohrožení každého vojáka IDF a každého občana státu Izrael“.Kirby ve čtvrtek trval na tom, že izraelské síly „stále dostávají tuto [výzbroj], naprostou, drtivou většinu všeho, co potřebují k obraně“.„Mohli bychom jim také ve skutečnosti pomoci zaměřit se na vůdce, včetně pana Sinvara, což upřímně řečeno s Izraelci průběžně děláme,“ dodal Kirby, což se zdálo být prvním americkým potvrzením toho, že Amerika poskytovala Izraelcům pomoc při zaměřování se na vůdce Hamásu, jako je Jahjá Sinvar, strůjce útoku na Izrael ze 7. října, při němž zahynulo asi 1 200 Izraelců.Dr. Yonatan Freeman, odborník na mezinárodní vztahy z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, uvedl, že Bidenovo prohlášení zdaleka nevyvolává nátlak na Netanjahua, naopak by mohlo izraelského premiéra posílit.