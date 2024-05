Robert Reich: Antisemitismus?

10. 5. 2024

Myšlenky o demonstracích, o svobodě slova, o Joe Bidenovi a o pokryteckých republikánech





Můj otec Ed Reich byl celý život pronásledován antisemitismem, píše bývalý americký ministr práce Robert Reich



Vyrůstal v New Yorku v 10. a 20. letech 20. století. Často se mu posmívali, že je žid.



Vysoké školy, na které se hlásil, měly kvóty pro židovské uchazeče.



On a mnoho dalších příslušníků jeho generace byli svědky hrůz holocaustu nebo je zažili na vlastní kůži.



Když se s matkou a jejich ročním dítětem (mnou) poprvé přestěhovali do South Salemu ve státě New York, přivítala nás delegace starých mužů, kteří nám řekli, že je to „křesťanská komunita“ a že se tam „nebudeme cítit dobře“.

Byl golfovým nadšencem, ale jeho přihláška do místního golfového klubu byla zamítnuta, protože byl žid.



Zažil jsem mnohem méně antisemitismu než on, ale nezbavil jsem se ho.



Jeden kluk z mé třídy na základní škole mi řekl, že si koupí jednu z mých cenných baseballových kartiček, když „jako žid snížím“ její cenu.



Když jsem byl ministrem práce, dostával jsem dopisy obsahující věty jako „Ty smradlavý žide“.



Joe Biden včera vystoupil proti antisemitismu. Jsem rád, že to udělal.



Ale také se obávám, že tím, že se vyslovil proti antisemitismu, aniž by uznal, co vyvolalo studentské protesty po celé Americe, tyto protesty s antisemitismem spojuje.



Ty protesty z velké části nejsou motivovány antisemitismem.



Mezi demonstranty mohou být někteří antisemité. Protestní hnutí jsou často podněcována mnoha různými věcmi a přitahují různé lidi s různými motivy.



Ale po mnoha rozhovorech s demonstranty a vyučujícími se mi zdá jasné, že v centru tohoto protestního hnutí je morální rozhořčení nad zabíjením desítek tisíc nevinných lidí v Gaze, většinou žen a dětí.



Mnozí z demonstrantů jsou sami židé.



Židé se do těchto protestů zapojili ze stejného důvodu, proč se židé tolik angažovali v jiných hnutích za sociální spravedlnost - například v boji za práva žen, práva pracujících, občanská práva, volební práva, svobodu projevu a práva LGBTQ+. A také proti válce ve Vietnamu, apartheidu v Jihoafrické republice a válce v Iráku.



Útlak, který židovský národ zažíval stovky, ne-li tisíce let, naučil židy nutnosti postavit se nespravedlnosti - ať už má jakoukoli podobu a objeví se kdykoli.



Včera republikáni ve Sněmovně reprezentantů pokračovali ve slyšeních o antisemitismu. Předvolali představitele veřejných škol ze tří politicky nejliberálnějších komunit v zemi - Berkeley v Kalifornii, New York City a Montgomery County v Marylandu.



Jejich slyšení o antisemitismu ve vysokém školství pomohlo svrhnout rektorky Harvardu a Pensylvánské univerzity a přimělo rektorku Kolumbijské univerzity, aby slíbila potlačení antisemitismu na univerzitní půdě. Její zásah vedl k zatčení více než 100 protestujících na Kolumbijské univerzitě a k dalšímu nárůstu studentského aktivismu.



Republikáni ve Sněmovně reprezentantů politizují antisemitismus a proměňují ho ve svou zbraň. Využívají údajný antisemitismus ve vzdělávání jako prostředek k prosazování své kulturně populistické agendy, která již léta očerňuje univerzity a veřejné školy. Mají také v úmyslu rozdělit liberální demokraty kvůli válce v Gaze.



Kdysi dávno, v mateřské škole, jsem byl obsazen do role Ježíška ve školní vánoční besídce, protože jsem byl nejmenší dítě v okolí. Jiný pětiletý kluk mi řekl, že je ode mě nefér, abych hrál Ježíše, protože jsem žid a židé Ježíše zabili.



Když jsem to řekl rodičům, byli rozzuření - nejen z toho, že jsem musel hrát Ježíška, ale i z toho, že nějaké dítě stále věří, že Krista zabili židé. (O devět let později, v roce 1960, se římskokatolická církev oficiálně zřekla myšlenky o židovské odpovědnosti za Ježíšovu smrt.)



Připomněl mi to zákon o uvědomění si antisemitismu, který byl 1. května schválen ve Sněmovně reprezentantů poměrem hlasů 320-91. V tomto zákoně se hovoří o antisemitismu. Ten by pro účely prosazování federálního zákona o občanských právech ve vysokém školství kodifikoval definici antisemitismu, která zahrnuje odmítání Izraele jako židovského státu. Návrh zákona rovněž přejímá definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu, která zakazuje „tvrzení, že židé zabili Ježíše“.



Přestože návrh zákona iniciovali republikáni ve Sněmovně reprezentantů, velká část odporu proti němu přišla ze strany křesťanské pravice, která chce mít možnost i nadále tvrdit, že Ježíše zabili židé.



Reprezentantka Marjorie Taylorová („Jewish Space Laser“) Greeneová ve svém příspěvku na Twitteru oznámila, že je proti návrhu tohoto zákona, protože „by mohl odsoudit křesťany za to, že věří evangeliu, které říká, že Ježíš byl předán Herodovi, aby ho židé ukřižovali“.



Jak ukazují slova kongresmanky Greeneové, antisemitismus žije dál. A měl by být odsouzen.



Ale antisemitismus nelze a ani by se neměl vymýtit zákonem. Jakmile začneme definovat, jaké názory jsou na univerzitní půdě nebo ve veřejných školách nepřípustné - pro získání zaměstnání, financování výzkumu nebo povýšení -, vrátíme se do doby senátora Joea McCarthyho a antikomunistických honů na čarodějnice.



A jakmile začneme spojovat antisemitismus s protesty proti masové brutalitě, jako je vyvražďování v Gaze, vyzýváme k zaslepenosti vůči nespravedlnosti, na níž se Amerika podílí.



(Mimochodem, pochvala Joe Bidenovi za to, že se postavil Netanjahuovi - řekl, že zablokuje dodávky zbraní, které by mohly být odpáleny do hustě obydlených oblastí Rafáhu. „Pokud půjdou do Rafáhu, nebudu dodávat zbraně, které byly historicky použity k útokům na Rafáh, ,“ řekl Biden v rozhovoru s Erin Burnettovou ze CNN).

