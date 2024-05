Reportáž Channel 4 News z Tbilisi

15. 5. 2024

Opravdu silný materiál od reportéra @paraicobrien v Tbilisi. Bravo @Channel4News za to, že jím zahájili své zpravodajství. V Gruzii se vraždí demokracie před našima očima, důsledky daleko přesahují její hranice:

Really strong piece from @paraicobrien in Tbilisi. Bravo to @Channel4News for leading their bulletin with it. In Georgia democracy is being assassinated in front of our eyes, its consequential far beyond its borders https://t.co/CJAWmpqcmh