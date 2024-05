To je prostě fakt a je to jasné tak, praví premiérský pakt

16. 5. 2024 / Petr Haraším

To není jednoduché. Já vám to vysvětlím. To je příliš složité, já vám to vysvětlím. Tomu nemůžete rozumět, já vám to rád vysvětlím. Ne, není tomu tak, já vám to objasním. Podobná jedna věta za stejnou druhou v proudu vět plamenně sálají z konzervativně pravicového normalizačního premiéra Fialy. Nabubřelé soudružské neštěstí let minulých nás na postu premiéra v době nejhorší krize postihlo a děsně deptá. Taková pravicově konzervativní zaostalost vzešlá z příšerných tradic minulého režimu dostává Česko na úplné dno.

A na dně již čeká doširoka vysmátý oligarcha Babiš s tím, že si to zas na chvíli od kamaráda Petra převezme. Dobře premiér Petr po celé roky škrtil chudé a bídné, dobře přidával oligarchům, dobře držel platy nízko, ceny nahoře, dobře on činil pro oligopol, A že moc Andrej děkuje.

Ó, jak jednoduché je mluvit pravdu, nic jiného než pravdu dít. Co říkám já, je totiž pravda, to je prostě ryzí fakt a je to prostý tak. Premiér Fiala se mocenskému paktu v totalitním traktu naučil a akt pravdy zvůle vyjevené shůry přivedl fakt aktu paktu s dokonalostí. Zavládl nám zde po době plně státní akt jediné pravdy bez zbytečných fakt.

Každý stranický soudruh nad soudruhem níže postaveným to tak fakt měl, když dle aktu paktu strany v traktu pěl: „Je to přesně tak, jak praví náš pakt, já, a je to fakt, pravdu mám, tak i tak“. Fakt jsme si všichni rovni, leč má pravda je rovnější a má krásný takt.

Mnozí z nás si pravdu aktu dějin strany osvojili a ne, a ne se ji zbavit. Jak praví zapšklý chybující učitel či učitelka dětem či studentům. Jak praví nanicovatý vedoucí podřízeným pracovníkům, manager podřízeným vedoucím, šéf managerům a boss šéfům.

Jak praví kápo hochům od fochu, stejně tak praví náčelník kolegům, ať dodržují dohodnutý mocenský pakt. Jak hřímá nejvyšší biskup z výšin božích bázlivým ovečkám božím, ač jsme všichni všechny ovečky boží v božím ovčinci.

Jak praví soudním kladívkem úplatný soudce čestným obviněným a ostudně okradeným. Jak praví tradiční manžel konzervativní pravice ponížené choti a jak v tradiční rodině náboženského čestného rituálu praví rodič dítěti. I když máš pravdu, i když je to tak, i když jsem to byl já, kdo zlobí a lže, tak je fakt, a je to smůla, že je to tak, jak říkám jen já a je to rodinné lásky akt.

Prostě je to takt a je to prostý fakt. Takový jsem s lidem českým uzavřel lichý pakt vlády akt. Tohle je nejoblíbenější věta a nejoblíbenější pracovní postup českého konzervativně pravicového premiéra tradičních hodnot takt.

Prostě je to tak, je to fakt, jak pravím. Tak snadné je vypořádat se s každou nepříjemnou záležitostí. Obvinění, přistižení, zveřejnění? Fakta, argumenty, dohody, sliby, statistiky, analýzy a prognózy? Fakt, no dobře, ale je to prostě tak, jak říkám teď já, berte to tak a nikdy jinak.

Že by nám od nás utíkali k hnutí ANO naši spokojení voliči? Fakt? Ne, není tomu tak, fakt, já mám jiný tabulkový fakt. Náš volební pakt je fakt silný a já budu fakt i nadále i po dalších volbách provádět neoliberální vládní akt.

Že jsem nejméně oblíbený premiér nejméně oblíbené vlády? Že je to fakt? No to je fakt sice fakt, leč já jsem fakt velice oblíbený všude po světě jen doma ne až tak.

Prostě nemůžeme žít na dluh, což je fakt, vrní premiér Fiala v paktu finančního aktu s ministrem finančního taktu, i když je fakt, že za jejich vlády náš dluh roste tak či tak nejvíce, a to jako fakt.

Další jasný nezpochybnitelný fakt je akt priority pro vzdělání, inovace a vědu. Nepochybujte o tom tak, pravím vám to já, váš fakt odpovědný premiér, ač nedáváme tolik, jak zní vzdělanostní volební takt, což je fakt, neznamená to naším prioritám v prachu montoven krach.

Na armádu dáváme nejvíc nejvíce, zní i po smutném přezkumu čísel zvenčí dál po celé republice. Přísahám vám fakt, je to přesně tak. Říká Fiala, Černochová, Stanjura, my fakt i tak plně plníme dvouprocentní vojenský pakt.

Inflace byla nejvyšší, což je fakt, ale fakt se máme nejlépe a nikdo jiný by to lépe nezvládl, což je tak.

Pokles reálných platů, ekonomiky a životní úrovně byl nejvyšší v historii, což je fakt, ale fakt se máme nejlépe a nikdo jiný by to lépe nezvládl, což je tak.

Ceny téměř u všeho (někdy i bez přepočtu) máme doma v celém Česku nejvyšší v EU, což je fakt, ale fakt se máme nejlépe a nikdo jiný by to lépe nezvládl, což je také tak.

V záložně jsem skoro nebyl, což je fakt a Pravý břeh jako akt konzervativního paktu fakt oprávněně získal po zásluze milionový dotační akt. Říkám to jasně všem a je to prostě tak, kdo tvrdí opak, má s lhaním zásadní pakt.

Zemanovi jsem žádnou abolici za mé jmenování nikdy neslíbil, to je prostě fakt. Mou vládu jmenoval, protože jsem nejlepší prostě kolem borec fakt. Všichni ví, že Zeman lže a já také tak.

Moje vláda a já premiér Fiala jsme zbavili Českou republiku závislosti na ruské ropě a ruském plynu, a to je další jasný fakt, říkám vám to odpovědně tak jako tak, což stvrdí můj průmyslu odpovědný brach.

Nevědomí občané se u nás za mne a nás mají dobře nejlépe, jen si tento akt vládní moudrosti nechtějí uvědomit, a to je fakt jejich bídný s chudobou pakt a ne jinak.

Prostě fakt nejde opak jako jak, občan musí dál vydržet útrpný státní akt být mrzký pakt vlády oligarchických akt. Hejno daňových akt poctivých zámků a jacht z krize pomohl českému oligopolu na úkor občanů vytřískat fakt boží premiér Fiala a jeho pravicový konzervativní pakt a přes to nejede vlak.

