Jak vnímá útok na Roberta Fico zahraniční tisk

17. 5. 2024

čas čtení 7 minut

Na čtvrtečním setkání britských bohemistů a slovakistů v jihoanglickém Bristolu si postěžovala jedna slovenská přednášející, že dosud nikdo ve světě o Slovensku vůbec nic nevěděl - tedy až do této středy...

Zahraniční novináři se sjeli do slovenské vesnice Levice, kde žil atentátník. Klobouk dolů: reportér listu Guardian Pjotr Sauer se tam dostal během několika hodin.

Shrnujeme, co z Levice napsal:







„Nebyl radikální“: Slovensko se snaží najít smysl střelby na Fica



Přátelé z města Levice tvrdí, že 71letý muž nejevil známky plánování útoku, zatímco slovenská prezidentka říká, že atmosféra nenávisti je kolektivní dílo, píše Pjotr Sauer ze slovenské vesnice Levice.





Mile L'udovit, stejně jako ostatní obyvatelé nenápadného šedivého paneláku na okraji ospalého středoslovenského města Levice, považoval Juraje Cintulu za spolehlivého souseda a přítele.



L'udovit, který s ním žil po boku více než 40 let, si nikdy nedokázal představit, že 71letý bývalý člen ochranky a amatérský básník bude podezřelý ze spáchání nejhoršího politického útoku v novodobé historii Slovenska - několikanásobného postřelení premiéra z bezprostřední blízkosti.



„Znám ho už desítky let. Pokud něco plánoval, nic tomu nenasvědčovalo. Ale do hlavy mu nevidím,“ řekl 68letý L'udovit ve čtvrtek, den po pokusu o atentát na Roberta Fica, po kterém se tento rozpolcený politik ocitl v kritickém stavu.



„Celá naše budova se snaží pochopit, proč to udělal.“



Střelba na hlavu státu nebo vlády je v nedávné evropské historii prakticky neslýchaná a atentát na Fica způsobil hluboký šok uvnitř Slovenska i v celé Evropě.



Zatímco motivy údajného pachatele zůstávají nejasné, útok se odehrál v souvislosti s rostoucí polarizací slovenské společnosti.



L'udovit uvedl, že s Cintulou občas diskutoval o politice a že jeho soused zřejmě neměl „silné politické názory“, ale vyjádřil hněv nad rostoucími útoky na svobodu slova pod Ficovým vedením.



„Nikdy by mě ale nenapadlo, že by byl schopen tak hrozných činů. Nikdy nemluvil o použití násilí. Nebyl radikální,“ řekl soused.



Slovenská policie zatím Cintula jako útočníka oficiálně neoznačila, ale uvedla, že střelba měla podle všeho „jasnou politickou motivaci“.



Slovenský ministr vnitra uvedl, že z pokusu o vraždu byl obviněn „osamělý vlk“, který se „zradikalizoval nedávno, po [jarních] prezidentských volbách“.



Na videu zveřejněném na internetu několik hodin po střelbě se zdálo, že Cintula ve vazbě říká, že nesouhlasí s politikou vlády, zejména s tím, co označil za „likvidaci“ médií. Nebylo jasné, kdo záznam pořídil a jak se dostal na internet.



L'udovit uvedl, že Cintulu viděl naposledy v pondělí, kdy se zdál být „jako obvykle“. L'udovit měl na sobě šortky a pantofle, prošel kolem policejní hlídky stojící před bytovým domem a ukázal na byt v nejvyšším patře, který patřil Cintulovi a jeho ženě. „Nemám vysvětlení, proč udělal to, co udělal,“ řekl a zavrtěl hlavou.



První dostupné informace vykreslují Cintulu jako rozporuplnou postavu, Ficova kritika, který vystupoval proti násilí a zároveň se občas přidával k ultranacionalistickým narativům.



V objeveném videu na YouTube z roku 2015 tvrdil, že spolu s dalšími lidmi zakládá v Levicích „skupinu proti násilí“. „Každý normální člověk odmítá násilí. Naším cílem je sjednotit lidi, zachovat mír a obnovit demokracii,“ říká, když oznamuje vznik skupiny. „Svět je plný násilí a zbraní. Zdá se, že se lidé zbláznili.“



O rok později byl však Cintula vyfotografován, jak se účastní setkání po boku okrajové proruské polovojenské organizace Slovenský branec. V tehdejším příspěvku na Facebooku Cintula skupinu chválil za „ochranu tradic a kultury země“.



Cintula, člen Spolku slovenských spisovatelů, se ve svých textech někdy opíral o protiimigrantské narativy. Minimálně v jednom ze svých publikovaných děl se vyjadřoval xenofobně proti romské komunitě na Slovensku, což je oblíbené téma krajně pravicových stran v zemi.



V únoru byl Cintula vyfotografován, jak se v Bratislavě připojuje k protestu proti Ficovým navrhovaným změnám trestního zákona, jejichž cílem je snížit tresty za korupci a hospodářské trestné činy. V posledních několika měsících se tisíce Slováků shromáždily proti tomu, co vnímají jako plány populistické Ficovy vlády na likvidaci demokratických institucí, zejména veřejnoprávního rozhlasu.



Slovenská politická scéna je již několik let ostře rozdělena mezi proevropské a nacionalisticky orientované frakce v čele s Robertem Ficem. Toto rozdělení ještě prohloubily nedávné volby, které se podle kritiků vyznačovaly dezinformacemi a verbálními útoky na sociálních sítích ze strany Fica a jeho příznivců.



Rozporuplné zprávy o Cintulových motivech, které se pomalu začaly objevovat ve čtvrtek, zřejmě způsobily v Levici další rozkol a zmatek.



„Samozřejmě o tom teď mluví všichni. Nic takového se tu nikdy nestalo,“ řekl Martin, který bydlel nedaleko Cintuly a občas ho vídal, jak se prochází, ale osobně ho neznal. Martin odmítl uvést své příjmení.



„Někteří říkají, že to byl nějaký proruský aktivista, jiní ho označují za levicového teroristu a obviňují opozici, že útok podnítila. Záleží na tom, koho se zeptáte a koho volil,“ řekl Martin a dodal, že Levice jsou stejně jako velká část Slovenska rozděleny podle politických linií.



„Střelba je samozřejmě tragická a každý jeden Slovák by ji měl odsoudit,“ pokračoval Martin. „Ale zároveň to byl právě Fico a jeho strana, kdo přispěl k této atmosféře nenávisti ve společnosti.“



Vnímajíce spirálu napětí, představitelé Slovenska ve čtvrtek vyzývali ke zdrženlivosti.



„Nenávistná rétorika, které jsme byli svědky, musí přestat,“ řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na tiskové konferenci v hlavním městě Bratislavě. Loni v červnu Čaputová oznámila, že se nebude ucházet o znovuzvolení poté, co jí bylo vyhrožováno smrtí.



„To, co se stalo včera, byl individuální čin. Ale vypjatá atmosféra nenávisti byla naším kolektivním dílem,“ dodala: „Vystupme ze začarovaného kruhu nenávisti a vzájemného obviňování.“



Po boku Čaputové na tiskové konferenci vystoupil zvolený prezident Peter Pellegrini - Ficův přítel a spojenec: „Slovensko musí jít cestou míru, ne odpovídat na nenávist nenávistí.“





Někteří lidé v Levicích se však obávali, že středeční útok ještě více přispěje k roztržité atmosféře, která na Slovensku panuje. „Doufám, že se mýlím, ale věřím, že to nebyla poslední střelba,“ řekla dvaadvacetiletá studentka Jana Bačíková.







Podrobnosti v angličtině ZDE

