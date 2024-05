Každá inteligentní země se snaží přilákat mladé inteligentní vědce ze zahraničí. Británie ne

19. 5. 2024 / Jan Čulík

Fialova vláda také netuší, že k zajištění prosperity země je nezbytně nutné kultivovat a dobře financovat školství, především univerzity. Čeští vysokoškolští učitelé dnes - skandálně - často zápolí s minimálním platem. Jak mohou univerzity získat ty nejlepší odborníky v oboru, když nejsou schopny je zaplatit?



Mezi chováním neoliberální Fialovy tzv. vlády (ve skutečnosti dnes Česku vládnou odeesáčtí mafiáni z devadesátek) a chováním krachující "konzervativní" vlády britského premiéra Rishiho Sunaka jsou často paralely, ovšem v poslední době, kdy se zoufale nepopulární Sunakova vláda, kterou voliči už vůbec neposlouchají, snaží stůj co stůj najít nějakou politiku, na které by chytila voliče, se Sunaková vláda chová naprosto groteskně. Při tom se snaží vybičovávat populistickou nenávist vůči cizincům a imigrantům. Jinou politiku nemá. V poslední době to došlo tak daleko, že nyní omezuje příchod zahraničních studentů na britské univerzity. Jsou to, přece jenom, cizáci!

Potíž je, že britským univerzitám už před lety vláda omezila jako snad v jediné zemi v Evropě státní financování a univerzity jsou brutálně závislé na studentském školném, a to především na horentním školném od zahraničních studentů, které je minimálně 18 000 liber ročně, v některých oborech ještě daleko víc. Bez tohoto příjmu od zahraničních studentů budou britské univerzity krachovat.



To je Sunakově vládě ale jedno. Zakázala v poslední době zahraničním postgraduálním studentům, aby si do Británie přivezli své rodinné příslušníky! (totéž mimochodem zakázala zahraničím pracovníkům v britských sociálních službách, kteří nyní z Británie proto houfně odcházejí, přitom britské pečovatelské služby jsou na cizincích plně závislé!) a teď jich chce zakázat dosavadně platnou možnost zůstat v Británii po absolutoriu rok dva a pracovat tam.





Mimochodem, pro britské univerzity byl absolutní katastrofou brexit. Univerzity jsou svou podstatou mezinárodní instituce, brexit uvrhl je i Británii do izolace. Před brexitem směli v Británii studenti z Evropské unie studovat za stejných podmínek jako britští studenti, ve Skotsku tedy bez placení školného. Proto bylo na skotských univerzitách velké množství studentů z ČR i ze Slovenska. Když jsme pořádali v listopadu 2019 pro studenty na univerzitě v Glasgow k třicátému výročí pádu komunismu veřejnou debatu, jíž se zúčastnil Jiří Pehe , přišlo na ni asi sto padesát českých a slovenských studentů. Velmi pochybuji, že jich je po pěti letech v Glasgow stále tolik, protože nyní musejí platit ono horentní zahraniční školné ve výši 18 000 liber. Stěžovali si kolegové rusisté, že jim podstatně poklesl počet studentů, neboť zahraniční jazyky a kultury u nás studovali především studenti ze zahraničí, Britové se žádné jazyky neučí. :)

Nicméně k tomu vzniká ve vedení krachující britské konzervativní vlády alespoň určitá diskuse. Je ale absurdní, že nějaká země vůbec něco takového řeší. Zdůrazňuji: Každá rozumná země se snaží získat nadané mladé vědce ze zahraničí - ne je odrazovat a vyhazovat. Shrnujeme informaci z Guardianu:







Rishi Sunak čelí odporu svého kabinetu kvůli plánům na omezení zahraničních studentských víz



Rishi Sunak čelí vzpouře své vlády kvůli plánům na zrušení systému absolventských víz, který umožňuje zahraničním studentům žít a pracovat ve Velké Británii až dva roky po ukončení studia.



Downing Street pod tlakem části pravicové části své strany, která chce ukázat, že toryové jsou v otázce přistěhovalectví tvrdší než labouristé, zvažuje další omezení nebo dokonce zrušení programu pro absolventy, který lze podle některých názorů využít jako zadní vrátka pro vstup do Spojeného království.



Tento týden budou zveřejněny poslední čtvrtletní údaje o imigraci. Očekávané oznámení zvýšilo tlak na úřad premiéra, aby s blížícími se parlamentními volbami rozptýlila obavy z přetrvávajícího vysokého počtu přistěhovalců novým tvrdým přístupem.



Avšak vzhledem k tomu, že rektoři univerzit varují, že takový krok by mohl ohrozit budoucnost jejich institucí a poškodit místní ekonomiky, a podniky vyjadřují obavy ohledně dopadu na kvalifikaci a jejich schopnost přilákat zahraniční talenty, několik ministrů vlády je údajně proti tomuto kroku. Podle vládních zdrojů mezi ně patří ministryně školství Gillian Keeganová, ministr financí Jeremy Hunt a ministr zahraničí David Cameron.



Sunak se nyní ocitl v palbě mezi požadavky pravičáků, kteří usilují o post lídra toryů a chtějí ho odstranit z funkce , a umírněnějších konzervativců, kteří se obávají důsledků příklonu k pravici pro pověst strany a její volební šance.



Tlak na Sunaka, aby jednal v otázce studentských víz, přichází od potenciálních budoucích uchazečů o vedení strany, včetně bývalé ministryně vnitra Suelly Bravermanové. Nedávná zpráva bývalého ministra vnitra Roberta Jenricka, který je považován za dalšího potenciálního uchazeče o post lídra, a toryovského poslance Neila O'Briena pro Centrum pro politická studia vyzvala ke zrušení absolentských pracovních víz.



Na začátku letošního roku vláda zavedla přísnější pravidla, což znamená, že zahraniční studenti si již nemohou do této země přivést rodinné příslušníky, pokud se nejedná o postgraduální výzkumné kurzy a kurzy se stipendiem financovaným vládou. To již vedlo k poklesu počtu studentů.



Dr. Michael Spence, rektor University College London, uvedl, že další omezení mezinárodních studentských víz by bylo „mimořádným aktem národního sebepoškozování“.



„Jediná roční kohorta zahraničních studentů přináší Spojenému království ekonomický prospěch ve výši 37 miliard liber, což přímo pociťují místní podniky a komunity ve městech ve všech částech země,“ řekl.



„Hodnota našich zahraničních studentů však není jen ekonomická. Jsou to lidé, kteří se odhodlají k odvážnému kroku a cestují tisíce kilometrů po celém světě, aby získali prvotřídní vzdělání ve Spojeném království. Přinášejí své nápady a perspektivy a vytvářejí si k naší zemi hluboký vztah, který trvá ještě dlouho po jejich odjezdu.“



Nový průzkum společnosti Survation, který se zabýval postoji britské veřejnosti k navrhovaným omezením pro zahraniční studenty, ukazuje, že mnoho rodičů se domnívá, že povedou ke zvýšení poplatků pro anglické studenty.



Minulý týden vlastní tým nezávislých vládních poradců, Poradní výbor pro migraci, ve zprávě pro ministry nenašel „žádné důkazy“ o tom, že by byl tento systém zneužíván.





Existují také obavy, že omezení počtu zahraničních studentů bude mít škodlivý vliv na vládní program zvyšování bohatství lidí v zubožených oblastech Británie.







„Údaje London Economics ukazují, že čistý dopad spojený se zahraničními studenty jen za jeden rok v Yorkshiru činí 2,93 miliardy liber. Vzhledem k tomu, že se snažíme vyrovnat příležitosti v celé Velké Británii, je zřejmé, že města mimo Londýn, jako je York, mají obrovský prospěch z globálních perspektiv a inovativních nápadů, které přinášejí zahraniční studenti. Jejich přítomnost je pro růst a prosperitu našeho regionu zásadní.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

