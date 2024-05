Vysvětlení kontextu žádosti o zatykač na Netanjahua a jeho ministra obrany

20. 5. 2024

Moderátor: BBC Radio 4, The World at One, pondělí 20. května 2024, 13 hodin: Reagovala na to nějak izraelská vláda?

Reportérka: Ano, ministr války Benny Gantz, politický rival pana Netanjahua, odsoudil rozhodnutí prokuratury vydat zatykač. Na Twitteru napsal: „Dělat paralely mezi vůdci demokratické země odhodlanými bránit se před podlým terorem a vůdci krvelačné teroristické organizace je hluboké překrucování spravedlnosti a do očí bijící morální bankrot.“

Hodně se spekulovalo o tom, že státní zástupce Karim Khan může požádat o vydání těchto zatykačů. Je třeba si ujasnit, že tuto žádost podal. Stále je to na panelu předběžného řízení soudců u Mezinárodního trestního soudu, aby určil, zda splnil důkazní práh, aby mohl vydat tyto zatykače na tři vysoké představitele Hamásu a samozřejmě Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta.

Moderátor: Pokud k tomu přistoupí, pokud budou zatykače vydány, jaké to bude mít důsledky?





Reportérka: Důsledky spočívají v tom, že ti, na které ICC vydal zatykač, nebudou moci teoreticky navštívit žádnou ze zemí, které jsou členy ICC, včetně Spojeného království, aniž by čelili vyhlídce na zatčení, protože každý člen ICC je povinen zatknout kohokoli, na koho byl vydán zatykač ICC. Tlak na Izrael bude i nadále narůstat ze strany stávajících spojenců, a když si jen prohlédneme některé důkazy předložené prokurátorem soudcům ICC před zahájením procesu, jejich seznam je poměrně rozsáhlý.





Říká, že můj úřad předkládá, že důkazy, které jsme shromáždili, včetně rozhovorů s přeživšími a očitými svědky, ověřeného videozáznamu, fotografického a zvukového materiálu, satelitních snímků, prohlášení údajné skupiny pachatelů, ukazují, že Izrael úmyslně a systematicky připravoval civilní obyvatelstvo ve všech částech Gazy o předměty nezbytné k lidskému přežití a v centru pozornosti je zde opravdu ze strany žalobce ICC Karima Khana použití hladu jako válečné zbraně. To naznačuje, že se domnívá, že právě v tom spočívá nejvíce důkazů. Zajištění těchto zatykačů však nevylučuje, že k obžalobě budou případně přidána další obvinění z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti.





Moderátor: Sir Jeffrey Knights byl žalobcem bývalého prezidenta Jugoslávie Slobodana Miloševiče u Mezinárodního trestního tribunálu. Nyní se k nám připojuje. Jaký je nyní proces a existuje něco v minulých záznamech, co by naznačovalo, zda tyto zatykače budou nyní uděleny, nebo ne?





Sir Jeffrey Knights: Zvažují důkazy a buď je udělí, nebo ne. Pokud je udělí, jak vysvětlila vaše předchozí přispěvatelka, úřady musí předat osoby, pokud spadají do jurisdikce států, které jsou součástí soudu. No, precedens je dost často takový, že si lidé myslí, že se nic nestane, a pak se k překvapení všech něco stane. Nikdy jsme nečekali, že Miloševič bude vydán, ale došlo ke změně režimu a on byl vydán. Vždycky se myslelo, že Charles Taylor bude zbaven jakékoli odpovědnosti, a nakonec byl vydán a souzen a odsouzen je stále ve vězení. Takže do té míry je tu precedens, ale není to nic víc než konstatování, že se věci mohou změnit. Není pochyb o tom, že Izrael by neměl v úmyslu vydat svého úřadujícího premiéra žádnému jinému soudu, ale věci se mohou změnit.





Moderátor: A co otázka, zda je pravděpodobné, že soudci na základě podané žádosti zatykač vydají? Nevím, zda jste měl možnost se podívat na to, co Karim napsal, ale chci říct, co si myslíte o důkazech, které předkládá? Myslíte si, že dávají přesvědčivý podklad pro vydání takových zatykačů?





Sir Jeffrey Knights: Neviděl jsem všechny důkazy, ale mohu vám to říci, protože si myslím, že to mám dovoleno. Byl opatrný a dává na rozumnou radu nezávislé komise, která sama přezkoumala důkazy a jasně shledala, že na žádosti o vydání zatykače není nic nepatřičného. Myslím, že tento nezávislý panel vydá své stanovisko ještě dnes nebo pravděpodobně zítra. Ale v každém případě, Khan a jeho tým při posuzování důkazů nebude nic jiného než mimořádně opatrný nebo konzervativní nebo korektní, ať už chcete použít jakékoliv slovo. A není žádný skutečný důvod se domnívat, že pro jeho argumentaci neexistují důvody. Izrael může vždycky tak či onak přijít a oponovat argumentům a zpochybnit vydání zatykače, pokud bude chtít. Ale v tuto chvíli se samozřejmě Mezinárodního trestního soudu neúčastní. Zajímavé také je, že Spojené státy americké nejsou členem tohoto soudu. A tak pokud chtějí vyvinout nějaký nátlak, aby věci zastavili, budou muset použít zadní kanály.





Moderátor: Takže existují prostředky, jak to zpochybnit. V žádném případě to není konec příběhu.







Sir Jeffrey Knights: Ne, rozhodně ne. Je to první krok v příběhu. A pro ty, kteří schvalují mezinárodní právní kroky ve vztahu k údajným válečným zločinům, je velmi dobré, že existují tyto kroky, a je také velmi dobré, že tyto kroky jsou v každém dostupném prvku procesu co nejtransparentnější. Takže ne, není to konec procesu. Je to začátek a je důvod se domnívat, že lidé se tím budou zabývat svědomitě a pečlivě.







Moderátor: A jak dlouho si myslíte, že bude trvat, než se celá záležitost vyřeší? Nemyslím z hlediska toho, že bude někdo vydán, ale z hlediska toho, zda bude vydán zatykač, jak dlouho bude trvat, než budeme s jistotou vědět, zda se tak stane?





Sir Jeffrey Knights To nedokážu říct, ale řekl bych, že poměrně rychle. Mezinárodní soudy jsou proslulé, a to právem, tím, že jsou zdlouhavé, pomalé a tak dále. A to je často, jako skutečně v případě žaloby, která byla v minulosti podána proti Izraeli, možné, být náchylný k argumentu, že pomalá rychlost soudu zhoršila problém nebo umožnila vznik problému, mohl bych se k tomu vrátit, ale v tuto chvíli nemáme čas. Když se podíváte kolem sebe, tak i na to, co se děje u Mezinárodního soudního dvora, což je jiný soud zabývající se genocidou. A ve všech směrech naléhavost problému, jak je vnímán zejména v Rafáhu, znamená, že nikdo, kdo může učinit krok v celkovém globálním procesu odpovědnosti, nebude otálet, protože pokud tak učiní, bude obviněn z nezodpovědnosti. Takže předpokládám, že tito soudci budou při vynášení závěrů jednat co nejrychleji, spíše týdny než měsíce, protože vědí, že kdyby tak neučinili, stali by se terčem kritiky.







Zdroj v angličtině ZDE

