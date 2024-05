Donald Trump slibuje vytvořit v USA "sjednocenou říši", až se dostane k moci

22. 5. 2024

čas čtení 2 minuty



Trumpova kampaň se vymlouvá, že video, v němž se používají výrazy z nacistické éry, bylo zveřejněno zaměstnancem, který neviděl celé jeho znění, přesto zůstalo na webu 15 hodin



Donald Trump sdílel na svém účtu Truth Social video, které slibovalo, že Trump v USA vytvoří "unified Reich", tedy „sjednocenou říši“, pokud Trump v listopadu vyhraje prezidentské volby - poté, co byl za to více než půl dne kritizován, ho odstranil. Donald Trump sdílel na svém účtu Truth Social video, které slibovalo, že Trump v USA vytvoří, tedy „sjednocenou říši“, pokud Trump v listopadu vyhraje prezidentské volby - poté, co byl za to více než půl dne kritizován, ho odstranil.







Video zveřejněné v pondělí zůstalo na webu 15 hodin až do úterního rána, přestože na odkaz upozornila média. Účet bývalého prezidenta jej odstranil až v úterý kolem 10. hodiny dopoledne.



Trumpova kampaň tvrdila, že jeden ze zaměstnanců si slova „Reich“ před zveřejněním videa nevšiml, vymlouvala se, že nebylo použito záměrně, ale nekomentovala, proč video zůstalo na Trumpově účtu tak dlouho.



Ve videu vypravěč uvádí: „Co se stane, až Donald Trump vyhraje? Co bude dál s Amerikou?“ Mezitím se zobrazují hypotetické titulky, včetně následujících: „Průmyslová síla výrazně vzroste ... poháněna vytvořením jednotné říše“ ("unified Reich").



Agentura Associated Press uvedla, že text titulku je zřejmě doslovně opsán z Wikipedie. „Německá průmyslová síla a výroba po roce 1871 výrazně vzrostla, což bylo způsobeno vytvořením sjednocené Říše,“ uvádí se v hesle o druhé světové válce na Wikipedii.



Trump v roce 2022 povečeřel s prominentními antisemity Nickem Fuentesem a Kanyem Westem a ve svých předvolebních projevech pravidelně prohlašuje, že imigranti „otravují krev naší země“, což podle kritiků evokuje nacistickou rétoriku.



Bidenova kampaň se postavila do čela sboru kritiků, kteří Trumpa za sdílení videa pranýřovali.



„Donald Trump si na nic nehraje, říká Americe přesně to, co má v úmyslu udělat, pokud znovu získá moc: vládnout jako diktátor nad ‚sjednocenou říší‘,“ uvedl v prohlášení Bidenův mluvčí James Singer.



„Papouškovat Mein Kampf a přitom varovat před krvavou lázní v případě prohry je typem bezuzdného chování, které se dá očekávat od člověka, který ví, že demokracie nadále odmítá jeho extrémní vizi chaosu, rozdělení a násilí.“





Bidenova kampaň rovněž citovala další předchozí Trumpovy výroky a činy, které vyjadřují nebo odrážejí antisemitské názory, včetně tvrzení, že Hitler „udělal některé dobré věci“, a chvály neonacistických pochodů během shromáždění Unite the Right v Charlottesville v roce 2017.







Zdroj v angličtině ZDE

