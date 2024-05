V ruských regionech je každé páté zdravotnické zařízení mimo provoz

24. 5. 2024

Program optimalizace zdravotní péče Vladimira Putina se dramaticky změnil snížil počet zdravotnických zařízení v ruských regionech. Ale i situace těch, které zůstávají, je stále kritičtější vzhledem k tomu, že každý pátý z těchto lékařských "bodů" v současné době postrádá lékaře. Program optimalizace zdravotní péče Vladimira Putina se dramaticky změnil snížil počet zdravotnických zařízení v ruských regionech. Ale i situace těch, které zůstávají, je stále kritičtější vzhledem k tomu, že každý pátý z těchto lékařských "bodů" v současné době postrádá lékaře.

Problém vznikl proto, že mnoho regionů není schopno zajistit dostatečné příjmy pro lékaře nebo možnost zapojit se do soukromé praxe - a protože náklady na lékařské vzdělávání vzrostly do té míry, že ti, kteří pracují na venkově, nemohou tyto výdaje získat zpět.

Ale také odráží nedostatek lékařů v dnešním Rusku. Vláda připouští, že je 35 000 lékařů příliš málo, ale většina lékařských expertů tvrdí, že inzeráty pro lékaře naznačují, že skutečné číslo je mnohem vyšší. A nedávný průzkum zjistil, že čtyři z deseti Rusů tvrdí, že nebyli schopni najít lékaře, když ho potřebují.

To znamená, že na druhé straně, že nedostatek lékařů je nyní tak velký, že zasahuje i obyvatele měst. Skutečnou cenou za tento nedostatek je však to, že Rusové nyní vidí lékařů méně často, než by měli, a že když konečně cestují, často stovky kilometrů, aby tak učinili, jsou nemocnější a je méně pravděpodobné, že se vyléčí, než kdyby tomu bylo jinak.

Moskva odpověděla programem "venkovských lékařů", který nabízí lékařům obrovské dotace, pokud jsou ochotni se přestěhovat do venkovských oblastí. Ale má smíšené výsledky. Někteří využijí peníze, které se vyplácejí jen za to, aby lidé souhlasili se stěhováním, a snaží se odejít co nejdříve, protože nechtějí žít v chudých venkovských oblastech.

