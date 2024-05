Co si Hamás přeje v poválečné Gaze? Moc bojovat bez břemene vládnutí

24. 5. 2024

čas čtení 1 minuta

6. května, ve snaze předejít téměř jisté izraelské operaci v Rafáhu, vůdci Hamásu uvedli, že by mohli být připraveni přijmout dohodu o výměně rukojmích za vězně. Toto oznámení, které přišlo po týdnech obstrukcí ze strany Hamásu, vyvolalo ve Washingtonu naději, že by ještě mohlo být dosaženo nějaké dohody, která by mohla osvobodit desítky rukojmích a způsobit pozastavení izraelské ofenzívy v pásmu Gazy. I nyní však zůstalo nejasné, nakolik je Hamás odhodlán tuto dohodu realizovat, nebo zda prostě hledá způsob, jak zachovat svou baštu v Rafáhu, píše Matthew Levitt. 6. května, ve snaze předejít téměř jisté izraelské operaci v Rafáhu, vůdci Hamásu uvedli, že by mohli být připraveni přijmout dohodu o výměně rukojmích za vězně. Toto oznámení, které přišlo po týdnech obstrukcí ze strany Hamásu, vyvolalo ve Washingtonu naději, že by ještě mohlo být dosaženo nějaké dohody, která by mohla osvobodit desítky rukojmích a způsobit pozastavení izraelské ofenzívy v pásmu Gazy. I nyní však zůstalo nejasné, nakolik je Hamás odhodlán tuto dohodu realizovat, nebo zda prostě hledá způsob, jak zachovat svou baštu v Rafáhu,

Tato skupina se do puntíku drží scénáře Hizballáhu: nejprve si zajistit vítězství prostým přežitím, pak se zmocnit poválečné struktury vládnutí a zároveň si udržet nezávislou bojovou sílu.

Útokem na Izrael ze 7. října se Hamás snažil vrátit sebe a palestinskou otázku zpět do centra mezinárodní agendy, i kdyby to znamenalo zničit velkou část Gazy. Útok měl také zmařit možný normalizační pakt mezi Izraelem a Saúdskou Arábií, který by podporoval umírněné Palestince a odsouval Hamás na vedlejší kolej. Lídři Hamásu však mají i politické cíle, které se na první pohled mohou zdát kontraintuitivní. Snaží se zbavit břemene vládnutí v Gaze, které se stalo překážkou na cestě ke zničení Izraele. A jak ukázaly nové rozhovory zprostředkované Čínou, vedení Hamásu se také snaží nastartovat proces usmíření s Fatahem a Palestinskou samosprávou, a to navzdory letům zuřivého nepřátelství.

Celý článek v angličtině: ZDE

0