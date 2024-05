Válka mezi Izraelem a Gazou: Očekává se, že kamiony s pomocí začnou vjíždět do Gazy přes přechod Kerem Šalom

26. 5. 2024

Přes přechod by mělo v neděli vjet přibližně 200 nákladních aut s pomocí, včetně čtyř s palivem, říká vedoucí egyptského Červeného půlměsíce



- Protivládní demonstranti se střetli s policií v Tel Avivu a požadují dohodu o rukojmích

- Izrael pokračuje v operaci v Rafáhu, byla nalezena těla rukojmích





Očekává se, že kamiony s pomocí začnou vjíždět do Gazy přes přechod Kerem Šalom



Přibližně 200 nákladních vozidel s humanitární pomocí, včetně čtyř kamionů s pohonnými hmotami, by mělo v neděli vstoupit do Gazy přes hraniční přechod Kerem Šalom, řekl agentuře Reuters Cháled Zajíd, vedoucí egyptské společnosti Červeného půlměsíce na severním Sinaji.



Egyptská státní zpravodajská televize Al Qahera News TV sdílela na Twitteru video, které podle ní zachycuje kamiony s pomocí při vjezdu na přechod.



Hraniční přechod Rafáh, který byl hlavním vstupním bodem do Gazy pro humanitární pomoc a komerční dodávky, je uzavřen již téměř tři týdny od chvíle, kdy Izrael převzal kontrolu nad palestinskou stranou přechodu, když 6. května zintenzivnil svou vojenskou ofenzivu v oblasti.



Egypt a USA se koncem května dohodly, že pomoc bude posílána přes nedaleký izraelský přechod Kerem Šalom, dokud nebudou učiněny právní kroky k opětovnému otevření Rafáhu z palestinské strany, uvedlo egyptské prezidentství.



OSN uvedla, že 1,1 milionu lidí v pobřežním pásmu, tedy téměř polovina obyvatel, čelí katastrofálnímu hladu a že území je na pokraji hladomoru.



- Izraelské jednotky pokračovaly v útoku na Rafáh a podle Al-Džazíry zabily v oblasti Khirbet al-Adas nejméně šest lidí.



Tisková agentura Wafa rovněž informovala o útoku na tábor Yabna ve městě Rafáh.



Od 6. května, kdy začala izraelská pozemní operace v oblasti, uprchlo z Rafáhu, který byl dříve útočištěm poslední záchrany pro 85 % z 2,3 milionu obyvatel pásma Gazy, přibližně 900 000 lidí.



Soudci nejvyššího soudu OSN v pátek nařídili Izraeli, aby okamžitě zastavil vojenský útok na město na jihu Gazy.



Předseda mezinárodního soudu Nawaf Salam při čtení rozhodnutí uvedl, že situace v palestinské enklávě se od posledního rozhodnutí soudu, kterým bylo Izraeli nařízeno, aby podnikl kroky k jejímu zlepšení, zhoršila a byly splněny podmínky pro vydání nového mimořádného příkazu.



„Stát Izrael musí (....) okamžitě zastavit svou vojenskou ofenzívu a veškeré další akce v guvernorátu Rafáh, které mohou způsobit palestinské skupině v Gaze životní podmínky, jež by mohly vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení,“ uvedl.



Izrael tvrdí, že v Rafáhu se nacházejí tisíce bojovníků Hamásu a jejich vysocí velitelé. Ofenziva se zatím odehrává na jižním okraji Rafáhu a ve východních čtvrtích.



Zdravotnické zdroje sdělily palestinské tiskové agentuře Wafa, že od doby, kdy palestinskou stranu přechodu Rafáh obsadila izraelská armáda, nemohl pásmo Gazy opustit žádný pacient ani zraněný, přičemž počet pacientů a zraněných se odhaduje asi na 20 000.



- Dvě plavidla americké armády, která podporují dočasné molo vybudované za účelem doručení pomoci do Gazy, najela na mělčinu na rozbouřeném moři, uvedlo americké ústřední velení (Centcom).



„Plavidla se uvolnila z kotviště a dvě plavidla nyní kotví na pláži poblíž mola. Třetí a čtvrté plavidlo jsou na pláži na pobřeží Izraele poblíž Aškelonu,“ uvádí se v prohlášení.



„Žádný americký personál do Gazy nevstoupí. Nebyli hlášeni žádní zranění a molo zůstává plně funkční,“ pokračovalo a dodalo, že izraelské námořnictvo pomáhá s vyzvednutím plavidel.



Izrael uvalil na Gazu obléhání, které připravilo 2,4 milionu obyvatel tohoto území o většinu čisté vody, potravin, léků a pohonných hmot, což humanitární organizace označily za „umělý hladomor“.



Americký prezident Joe Biden v březnu prohlásil, že molo bude vybudováno, aby zmírnilo omezení uvalená Izraelem na dodávky pomoci po zemi do Gazy, ale potýká se s řadou problémů.



OSN tento týden varovala, že projekt za 320 milionů dolarů může ztroskotat, pokud Izrael nezačne poskytovat humanitárním skupinám podmínky, které potřebují k bezpečnému provozu.



- Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že při sobotním přepadení v pásmu Gazy „zajalo“ nejméně jednoho izraelského vojáka; Izrael toto tvrzení, které nebylo možné nezávisle ověřit, popřel. Palestinská militantní skupina zaútočila na izraelské síly v tunelu v táboře Džabalíja a „všichni její členové byli zabiti, zraněni nebo zajati“, uvedl Abu Obeida, mluvčí brigád Ezzedine al-Qassam.



- Společnost PalTel neboli Palestinské telekomunikace oznámila výpadky internetu v celém městě Gaza a severním pásmu Gazy v důsledku izraelského bombardování. V sobotu večer PalTel ve svém příspěvku na Twitteru uvedl, že jeho posádka pracuje na co nejrychlejším obnovení služeb.



- Představitel Hamásu v sobotu podle agentury Reuters popřel zprávy izraelských médií, že v úterý budou v Káhiře obnoveny rozhovory o příměří v Gaze. „Žádné datum neexistuje,“ řekl představitel Hamásu.



- Příkaz Mezinárodního soudního dvora (ICJ) Izraeli nezakazuje celou ofenzívu, uvedl Izrael. Po pátečním rozhodnutí soudu, který Izraeli nařídil zastavit invazi na Rafáh, řekl izraelský představitel agentuře Reuters anonymně: „Příkaz týkající se operace v Rafáhu není obecným příkazem.“



Navzdory rozhodnutí soudu Izrael v sobotu provedl údery a ostřelování v pásmu Gazy v Rafáhu i v centrálním městě Deir al-Balah, ve městě Gaza a v uprchlickém táboře Jabalia na severu. Palestinští zdravotníci uvedli, že za poslední den bylo v celé Gaze zabito 45 Palestinců.



- Od 7. října bylo při izraelských náletech na Gazu zabito celkem 35 903 Palestinců a 80 420 jich bylo zraněno, uvedlo v sobotním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Podle Palestinců byla mezi budovami, na které se izraelské údery zaměřily, i škola na předměstí města Gazy Saftawi, kde se ukrývají rodiny.



Podle palestinské tiskové agentury Wafa bylo v sobotu při izraelském náletu na dům ve městě Bejt Hanún na severu pásma Gazy zabito deset Palestinců včetně dětí a žen a několik dalších bylo zraněno. Agentura uvedla, že lékařské zdroje potvrdily počet mrtvých a uvedly, že 17 dalších osob utrpělo při útoku zranění.



- Obyvatelé a civilní záchranné služby uvedli, že izraelské tanky vjely hluboko do oblasti Džabalíja a zničily desítky domů, obchodů a silnic.



- V Tel Avivu v sobotu večer vypukly potyčky mezi izraelskou policií a demonstranty poté, co se tisíce lidí shromáždily na demonstraci proti vládě a požadovaly, aby přivedla zpět rukojmí, které Hamás zadržuje v Gaze. Protestující rovněž vyzvali k odstoupení izraelského premiéra Netanjahua a požadovali nové volby.



- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) opětovně vyzval k otevření všech pozemních cest, aby mohla být do Gazy dopravena humanitární pomoc. Na videu zveřejněném na Twitteru to uvedla pracovnice Ocha Olga Čerevko: „Nadále čelíme obrovským výzvám v podmínkách extrémní nejistoty a docházejícího zásobování. Představte si, o kolik efektivnější bychom mohli být, kdyby se otevřely všechny pozemní cesty a tato válka konečně skončila.“



- Španělský ministr obrany v sobotu prohlásil, že konflikt v Gaze je „skutečnou genocidou“. Vztahy mezi Izraelem a Španělskem se zhoršily po rozhodnutí Madridu uznat palestinský stát.





- Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v sobotu na setkání s palestinským premiérem Mohammedem Mustafou oznámil, že Řím obnoví financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa). Tajani uvedl, že Mustafu informoval, že Řím „zařídil nové financování palestinského obyvatelstva v celkové výši 35 milionů eur (38 milionů dolarů)“. Řekl, že: „Mustafa se rozhodl, že v roce 2015 bude v rámci svého rozpočtu investovat více peněz: „Z této částky bude 5 milionů eur přiděleno organizaci Unrwa.“ Zbývajících 30 milionů eur bude přiděleno italské iniciativě „Potraviny pro Gazu“ v koordinaci s humanitárními agenturami OSN.







