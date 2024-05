Česko na odstřel, aneb pod Řípem to tříská

28. 5. 2024 / Petr Haraším

Nějakou neznámou zatracenou vesmírnou zlotřilostí se Česku ne a ne dařit. Rozhodně se nedá napsat, že by se nám předtím, než nastoupila vláda odpovědných rozpočtů, poklesů deficitů a bravurní ekonomiky „anibůhnevíjak“ dařilo. Ale tak drsné selhání tradiční pravicové ekonomiky by nečekal ani Skopeček v nejhorším snu o poctivých neoliberálních ovečkách s rudými rolničkami a fialovými rohy.



Slibující ODS plná dobrých řešení varovala, že za humny dlí ošklivý fuj drak. Když bude český volič dobře volit, fuj draka Fiala zažene a nastane ráj, ne že ne. Bohužel fuj drak nebyl za humny, fuj drak byl a je integrován v humnech, kde si spokojeně smrděl, dštil oheň a síru klapaje mordou, že se nedá nic dělat, občan potřebuje jen síru a mlat.





A může dál makat bez oddechu pro potěchu finančního pytlíku oligopolu. Fuj drak se nažral k prasknutí, v klidu nerušen dlabe dál občany s hořčicí a okurkem. Místo ráje slíbeného, pilně na plný plyn doháníme Rusko v klient mafiánském zřízení. Ještě malý okamžik a se stupidním úsměvem nám náš fuj premiér Fiala předává pěkně zlaté poctivě fialové medaile za konečně konečné první místo.





Nedávno u Moravce v notně přežilém formátu se ministr financí nezřízeně chlubil. Chlubil se, jak to umí hlavně on, že loňský rozpočet navzdory slunečnímu záření, principu přílivu a odlivu a velkému třesknutí odmakal na výbornou.





Chvíli se vládci nad českou zemí holedbali, chvíli i chlubili a chvíli se i smáli pronášejíce projevy jako soudruzi nad spálenou vlastí.





Tu náhle se však, byť se značným zpožděním, vynořila informace, že loňský deficit nebyl 288, ale 317 mld. ticho po pěšině, ticho na vládě.





Duo výstavních kašparů premiér Fiala a ministr Stanjura za čtyři roky konzervativní dominance zadluží stát o bilion a sto padesát dlužných miliard, na což s otazníkem v očích kouká i pověstné dluhové duo Babiš Schillerová s dluhem jen kolem 750mld.





Nikde žádná vládní omluva, nikde trest za šířené lži a užitečné dezinformace. Trapně mlčí Fiala, trapně mlčí ODS, ač moc dobře věděli a ví, že český ministr financí lže více než zlité ruské ministerstvo zahraničí.





Arogantní princ českých financí už tuší, že mu finanční pšenka nekvete a slibuje bankám důsledné prošetření a důkladné zakleknutí finančním drábem, pokud nedobře Windfallu činily.





OK, ODS to dělala, ráda dělala pokaždé, když vládla a dělat to bude, pokud bude dál vládnout dál. S tím se nedá nic dělat, oni už jsou takoví a jiní nebudou. Jenže ono to je i každé další vládní straně naprostý buřt. Nikomu to nevadí, nemají čas, dělají ekonomiku, dělají byznys, politiku a vše pro občana.





Dělají ji tak dobře, že to pod Řípem vře. Odbory pana Středuly (nanicovatější snad na světě neexistují, možná v Rusku, v severní Koreji a v Somálsku) sice z nepochopitelných důvodů zrušily naplánovanou bezzubou demonstraci.





Naštěstí další segmenty pracovního trhu už se chystají. Ono totiž fakt nestačí soudní administrativě plat pod 20 tisíc, i když je z této částky Blažek štěstím celý říčný jako u večeře s Nejedlým kumpánem.





Rovněž platy hluboko pod dvacítku nestačí nepedagogům českých světových škol, i přesto, že jim vláda poslala obrovských 800 milionů, což je Křetínského kapesné tak asi na týden, jež mu navíc i oni platí.





) Ano, v ODS se kolektivně zasmáli a mávli nad tím i ním rukou, že může bez prominutí zeširoka i z vysoka. Morálně směšný Bek dnes troubí do světa, že mu musí ODS na příští rok přisypat 40 mld, jinak se jim na to bez prominutí z vysoka. ( zde Ano, v ODS se kolektivně zasmáli a mávli nad tím i ním rukou, že může bez prominutí zeširoka i z vysoka.





Také státní zaměstnanci se ozvali, že takové mzdové vydírání ze strany ODS si už nenechají líbit a že stávka bude. Bohužel úředníci musí mít pochopení, a vůbec mohou být hrdi, neboť si je ODS vybrala jako původ všech dosavadních neúspěchů ideální vlády. Až je všechny naše milá strana bez udání důvodů vyhodí, hned bude všem daleko líp.





Zelení, kteří jsou v zaostalém fosilním Česku bez šance na volební sukces připravili návrh danění hodně bohatých, leč hodných českých příslušníků majetkové zdegenerované šlechty.





Danění majetku nad 111 milionů korun by se týkalo cca 4 200 poctivců a ročně by státní kasa měla navíc 58 miliard.





Bohužel česká vládní pravice pod jhem oligarchie mocných nemůže dopustit, aby stát k penězům právě na jejich úkor snad přišel.





Na sociálních sítích se mezitím rozpoutalo již typicky známé pravicové peklo východních hodnot neplacení spravedlivých daní z majetku. Zabzučelo tornádo laciných keců o trestání poctivých úspěšných, o okrádání vzdělaných a o trestání snaživých, kteří tady jako jediní příkladně makají.





Rozhodně si nemyslím, že českou odnož sítě X ovládá oněch zmíněných 4 200 občanů. Takže, proč tolik nenávisti ke spravedlivému danění? Co to je za podělaný relikt komunistického myšlení?





) Papalášům se nesmí zkřivit ani koruna na kontě, ale zaměstnanec si nezaslouží odpovídající plat či mzdu? Konečně se veřejně hovoří o směšně malých příjmech zaměstnanců. Dle stavu hospodářství, výkonu ekonomiky a fialové drahoty má pracujícím náležet minimálně o 25 až 30 % víc, než má nyní. Otevřeně se přiznalo, že za tuto almužnu se v Česku nedá ani žít. ( zde





Premiér Fiala a jeho ekonomicky podřadná ODS si mermomocí přejí akt výpovědi bez udání důvodů. ( zde ) ODS veřejně slibuje, že návrh projde. Jurečka pln odvahy slibuje, že neprojde. Tolik k vystupování pevné vládní koalice v médiích. Buď lže a podvádí premiér Česka, nebo lže a podvádí ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády. Nebo lžou tradičně oba.





ODS se ptá, proč minulé vlády neudělaly důchodové harakiri. Oni, odvážní ODS, že se nebojí a udělají akt důchodové milosti. Na druhé straně každý straník ODS brání nyní s toutéž ideologickou odpovědností prosazení pirátského zákona o podpoře bydlení. ( zde ) Idiotský ministr financí omílá povídání o málo penězích a hodně úřednících. Peníze má ODS jen pro bohaté. Že máme bytovou krizi velkých rozměrů, že máme nejvyšší nájmy a ceny bytů, nevadí, však tady nejsme od toho, abychom podporovali chudinu. A vůbec mostů máme dost, je to tam levné, čerstvý vzduch a potrava všude kolem.





Vězeňská správa nemá na platy pro dozorce a hladoví vězni nemají co na žub. ( zde ) Dobře placení zubaři nemají pochopení pro svá prázdná konta, a pro makající neúspěšné prekarizované chudé už fakt vůbec ne. České chudobě proto už nebudou vrtat, budou rovnou trhat žuby. ( zde





Žubů zbavené dezoláty a lůzu si u zubařů objednala odpovědná vláda, aby mohla dokázat, jak moc bojuje proti Putinovi, Rusku, dezinformacím, a hlavně za tu vlast. Vlast pro vlastenecké horní vrstvy tradičně znamená neplatit daně zvané spravedlivé. Danit nebudem, nebudem, utečem, utečem.





Danit se u nás nesmí, vždyť to porušuje určitě nějaké lidské právo. Napečeme raději vlastenecké vdolky, nacpeme si lačné huby i bezedný ranec, vždyť nás pro tohle hloupé království bylo a je škoda.





Vítej sladká cizino. Plni plného břicha vlasteneckých vdolků, popřípadě umaštěných českých koblih, půjdeme o zem dál až tam, kde si bohatých váží a cení, ne v té hloupé české nanicovaté zemi, kde nic není. Třeba pojedeme do Afriky, třeba do Zimbabwe, nebo do Číny, tam si doposud poctivých, vzdělaných a úspěšných vlastenců neskonale považují a dokonce váží.





) Poláci už nechtějí být sedřeni až na kost jako pitomí „Pepíci“ tam na jihu, a tudíž polská ministryně práce zvažuje volného pátek. ( zde





Premiér Fiala vzteky brunátný, poněvadž moc dobře ví, že poddanému svědčí bič otrokáře, platu málo a práce od rána do večera, zavádí naproti tomu dozajista okamžitě pracovní soboty a pro dezoláty bez žubů a lůzu bez taky žubů i pracovní neděle.





Pochopitelně bez nároků na mzdu, zisk se posílá tradičně a bez nepotřebného zdanění na konta českého oligopolu a stranických kmotrů, děkujeme pěkně.





Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého ze země bez žubů, poctivých platů a neplacení daní

