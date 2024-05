Izraelský masakr v městě Rafah

27. 5. 2024

čas čtení 2 minuty

Zatímco si užíváme hokejovou zábavu, Izrael upaluje lidi zaživa. #AllEyesOnRafah https://t.co/cPdOgBG2ak — Bob Čáp 🇵🇸🇺🇦 @bobcap.bsky.social (@BobCZap) May 26, 2024

Graphic | Horrific footage is unfolding of the Israeli massacre of displaced Palestinians, with 8 missiles targeting the displacement camp at a UNRWA site in Rafah, despite Israel claiming it is "safe."



Civil Defense to Al Jazeera: We believe that the occupation army used… pic.twitter.com/7jiJgiysn3 — Quds News Network (@QudsNen) May 26, 2024

Horrible scenes of a new massacre in Rafah: The Israeli army committed a horrific massacre in North West Rafah which is supposed to be a safe area bombarding and burning tents of displaced Palestinians killing more than 30 civilians many of whom were burned to death and injuring… pic.twitter.com/SwZYrpXQFF — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) May 26, 2024

Počítá se upalování lidí v uprchlických stanech jako „závažná ofenziva, která nechrání civilisty“ v Rafáhu, pane ministře zahraničí @SecBlinken ? Nebo vám to stále nevadí?





NALÉHAVÉ: Den poté, co Mezinárodní soudní dvůr nařídil Izraeli zastavit agresi v Rafáhu, Izrael bombarduje stany, ve kterých se ukrývají stovky vysídlených Palestinců, a zapálí provizorní tábor. Následné video odhaluje nevýslovný masakr, při němž byly zaživa upáleny desítky nevinných civilistů. #GazaGenocida

Does burning people in refugee tents count as a “serious offensive that fails to protect civilians” in Rafah @SecBlinken? Or are you still ok with this? https://t.co/DkSYI9AWHN — Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) May 26, 2024

Hrůzné scény nového masakru v Rafáhu: Izraelská armáda se dopustila strašlivého masakru v severozápadním Rafáhu, který má být bezpečnou oblastí: bombardovala a vypalovala stany vysídlených Palestinců, zabila více než 30 civilistů, z nichž mnozí uhořeli, a mnoho dalších zranila.







