Skutečně nejbohatší oligarchická skupina v Česku podporuje demokracii?

30. 5. 2024 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

V nekrolozích se o Petru Kellnerovi, zakladateli PPF, se tvrdí, že věřil v liberální demokracii. Údajně všichni v PPF v ni věří, soudě dle veřejných prohlášení. Podle situace na Slovensku to ale vypadá, že lidé v PPF věří v demokracii jen tehdy, pokud je to pro ně podnikatelsky zajímavé. Skupina PPF je nejbohatší businessovou strukturou založenou v Česku a vlastněnou rodinou Petra Kellnera, který zemřel při nehodě vrtulníku v roce 2021. Do portfolia PPF patří mimo jiné i společnost CME, vlastník několika televizních stanic ve střední a východní Evropě. Mezi nimi TV Nova a její mediální deriváty, na Slovensku je to TV Markíza.

Právě o Markízu, a nejen o ni, v posledních měsících jde. Se změnou vlády a vítězstvím populistů pod vedením Roberta Fica a jeho koaličních partnerů dochází na Slovensku k nekompromisní snaze ovládnout mediální prostor a zdestruovat jeho svobodu a nezávislost. V tomto úsilí je současná slovenská vláda tak agilní, že neváhá zákonem zrušit právní status veřejnoprávních médií a novým zákonem jej založila tak, aby mohla veřejnoprávní televizi a rozhlas pohodlně ovládnout. Zákon prošel prvním čtením ve slovenském parlamentu a všeobecně se soudí, že ho koalice populistů schválí.

Jde o drzé porušení demokratických principů. Ficovi a spol nejde o nic jiného, než učinit z veřejnoprávních médií propagandistickou frakci vlastních politických zájmů. Jeho frenetická snaha sleduje návod vytvořený Viktorem Orbánem. Jak konstatuje prestižní Reuters Institute při Oxfordské univerzitě, Orbánova vláda se snaží “neustále útočit na pluralitu a nezávislost médií v Maďarsku”. Fico tedy postupuje přesně podle návodu svého politického vzoru i v tomto ohledu. Výše uvedený zákon má konkrétně změnit počet a způsob jmenování členů mediální rady a způsob volby ředitele samozřejmě tak, aby současná vláda mohla bez problémů na všechna místa dosadit sobě loajální “zaměstnance”. Aneb demokracie je to, co chceme my. A kdo jsme my? Lidé, kteří legitimizovali dezinformace a konspirace jako oficiální postoj slovenské vládní reprezentace. Lidé, kteří permanentně útočí na skutečnou občanskou demokracii a snaží se ji ochromit na nejrůznějších úrovních, jak jsem psal ve svém posledním textu odkazujícím na organickou potřebu dezinformací oslabovat základy demokracie ve prospěch totalitních vzorců.

Ale nejsou to jen veřejnoprávní média, jejichž pluralitu a nezávislost se současná demokraticky zvolená, nicméně nedemokraticky jednající slovenská vláda snaží potlačit. Tvrdý tlak na autocenzuru pociťují i novináři ve zpravodajství a publicistice nejsledovanější slovenské televize Markíza, tedy televize ve vlastnictví skupiny PPF. Skupina PPF přitom už před několika měsíci vyměnila ředitele zpravodajství, který začal zasahovat do výběru hostů a dramaturgie zpravodajských pořadů kritických k současné slovenské vládě. Situace eskalovala před pár dny, kdy byl na neurčito zastaven pořad Na tělo, jehož moderátor v přímém přenosu poukázal na nepřípustné vnitřní snahy vedení ovlivňovat mediální výstupy. Důvod? Zjevná snaha majitelů Markízy neohrozit vlastní business, ať už se s demokracií na Slovensku děje cokoliv.

Existuje tu tedy zjevný rozpor. Na jedné straně proklamace skupiny PPF o neochvějné podpoře demokracie, na straně druhé konkrétní kroky v přímém přenosu, které demonstrují ochotu podporovat demokracii pouze tehdy, když to slučuje s hospodářskými výsledky. Demokracie tedy - zdá se - nebude tím nejdůležitějším, co vlastník Markízy ve svém úsilí sleduje.



Zda to tak skutečně je a zda řeči o víře v demokracii nejsou lživé fráze, se ptá rodinných vlastníků PPF petice podpořená řadou osobností na Slovensku i v Česku. Budou se muset rozhodnout, zda z jejich pohledu zanedbatelný business stojí za tu vážnou diskreditaci vlastního jména, o které se skupina PPF tak pečlivě snaží starat. S ohledem na pochybnosti, které skupina PPF v minulosti opakovaně vyvolávala svým businessem v Číně a Rusku, to pro ni může být vskutku historický okamžik. Po něm už se dnes silné pochybnosti mohou stát definitivními.

