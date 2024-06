Hrubá neslušnost ve veřejném životě je Trumpovou obchodní značkou. Slovensko to napodobuje!

3. 6. 2024

Ať už se stane cokoli, efekt Donalda Trumpa bude i nadále špinit politiku po celém světě, varuje Simon Tisdall

Ať už skončí ve vězení nebo v Bílém domě - nebo v obojím -, tento bývalý prezident a kriminálník zůstane pro populisty na celém světě zlovolným hrdinou



Když Američané ve čtvrtek v podvečer zírali na televizní obrazovky a poslouchali, jak se za histriónských výkřiků bývalého prezidenta, že proces byl „zmanipulovaný“, valí jeden po druhém 34 soudních verdiktů o vině Donalda Trumpa, okamžitě je napadlo: co se proboha stane teď?



Jediná upřímná odpověď zní: nikdo neví.



Trump naznačil, že se hodlá odvolat. Tento proces by se mohl protáhnout až za den voleb 5. listopadu. Odsouzený muž zatím zůstává na svobodě. Jednou z mnoha ironií je, že jako občan Floridy a nyní odsouzený kriminálník může mít zakázáno volit. Je jisté, že se Trump pokusí rozsudek využít jako zbraň, stejně jako celou manhattanskou obžalobu, a bude tvrdit, že jde o spiknutí, jehož cílem je jeho viktimizace, vedená prezidentem Joem Bidenem a demokraty.





Jednou ze zjevných obav je, že protesty rozzlobených Trumpových příznivců by se mohly zvrhnout v násilí, protože přijímají postoj svého vůdce „my versus oni“. Jedním z ohnisek může být nominační sjezd Republikánské strany, který se koná v Milwaukee jen několik dní vyhlášení Trumpova trestu dne 11. července.





„Trump ještě neskončil“ je paralelní politický rozsudek z minulého týdne a svět se ho nesmí odvážit neodvažuje ignorovat. Jakkoli mohou západní spojenci, potlučení a poškození Trumpovou agendou America First během jeho funkčního období 2017-2021, doufat, že se ho už zbaví, jeho vliv a odkaz - to, co by se dalo nazvat „Trumpův efekt“ - zůstanou silné.





Trump obecně ztělesňuje řadu rozvíjejících se, do značné míry politováníhodných celosvětových politických trendů.





Jeden z nich, hrubá nezdvořillost ve veřejném životě, je Trumpovou obchodní značkou. Šíří se všude a často ji doprovází fyzické násilí. Trumpovo personalizované očerňování oponentů a zpochybňování jejich motivů ho staví na přední příčky nové éry neuctivé politiky. Británie a další demokracie se ocitly v podobné sestupné spirále. O myšlenkách a politice se diskutuje méně. Důraz je kladen na diskreditaci, zesměšňování a urážení oponentů.

Takže ho pro dobro všech proboha už zavřete!



Trump využil svého soudního procesu ke zpochybnění legitimity a integrity celého amerického soudního systému. Pohrdání právem a řádem založeným na pravidlech, ať už jde o Chartu OSN, mezinárodní tribunály nebo národní soudy, je dalším celosvětově se rozšiřujícím problémem - který Trump radostně přiživuje. Váleční zločinci jako Vladimir Putin a Benjamin Netanjahu se radují z trumpovského právního obrazoborectví a beztrestnosti. Stejně tak se těší každý drobný zlodějíček a podvodník, který se snaží vyhnout trestu.Ať už v listopadu vyhraje, nebo ne, Trumpův intelektuálně nesoudržný, niterně rozdělující populisticko-nacionalistický scénář bude i nadále nacházet příznivce a napodobitele v autoritářských vládách a mezi evropskými krajně pravicovými stranami, které tento týden v parlamentních volbách v EU zřejmě zaznamenají velké zisky. Stejně jako on vědí, co se jim nelíbí: migranti, elity establishmentu, globalizace, liberální kultura a ekologové. A opět jako Trump ani oni nemají žádné odpovědi na problémy, které cynicky využívají - avšak tito lidé nezmizí.A nezapomínejme na další Trumpovu specialitu s rostoucí globální přitažlivostí: dezinformace a fake news - tedy lži. Čína, Rusko a Írán se zdokonalují v rušivých vlivových operacích na sociálních sítích online. Učí se od vrchního lháře. Pro mezinárodní publikum je ještě znepokojivější pokračující dopad „Trumpova efektu“ na geopolitiku a globální rovnováhu sil. I kdyby Trump prohrál s Bidenem, říká Hal Brands, profesor na univerzitě Johnse Hopkinse, jeho pohled na zahraniční a bezpečnostní politiku ve stylu „Amerika především“ bude v příštích letech stále rozhodněji určovat budoucí chování USA a světový řád. Ať už s Trumpem, nebo bez něj, Spojené státy budou nadále disponovat velkou mocí, zatímco se budou stále více zbavovat své globální odpovědnosti, varuje Brands. A budou se stále méně starat o obranu „vzdálených spojenců“, jako je Ukrajina, Tchaj-wan a NATO.Nekončící, neuspokojivá Trumpova éra je dobou, v níž se USA - už ne „nepostradatelný stát“ Madeleine Albrightové, už ne výjimka - stávají v podstatě normální zemí: sobeckou, chamtivou, dravou, nespolehlivou a stále více autoritářskou. Pokud vám tyto charakteristiky připadají povědomé, je to tak. Trump se snaží přetvořit USA k obrazu svému - a průzkumy veřejného mínění ukazují, že má stále velkou šanci uspět. Zdaleka by neudělal Ameriku znovu velkou, ale úplně obyčejnou.