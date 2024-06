Strategická komunikace jako za Brežněva

4. 6. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Včera jsem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu poslouchal pana Foltýna, státem určeného člověka pro strategickou komunikaci, s otevřenou pusou. Nejprve nás odkázal na wikipedii. Snad nemyslel tu českou, která mívá velmi nízkou kvalitu. Ale ani tu anglickou bych v jeho roli asi nezmiňoval. A pak přišlo to hlavní. Lidé prý musí pochopit, jak důležité jsou hodnoty dělby moci, výměny vládních garnitur svobodnými volbami, jak skvěle se žije ve svobodě. Máme prý i nějaké povinnosti, řeč byla konkrétně o té branné, ale byli jsme ujištění, že nebudeme muset bojovat v zákopech, že stačí jen informační gramotnost.

Tak doufám, že pan Foltýn začne řešit chronické problémy této země. Existuje totiž něco jako objektivní realita. Aby lidé mohli důvěřovat institucím, chápat hodnotu dělby mocí, radovat se ze svobody, potřebují, aby politici zajistili kvalitní zákony. To, zda si lidé budou demokracii u nás spojovat s ďábelským systémem exekucí, bezdomovectvím, nedostatkem lékařů nebo s tím, jak jim dramaticky poklesly reálné mzdy, opravdu nezávisí na tom, co jim bude pan Foltýn říkat o tom, co si mají myslet.

Může to být dokonce kontraproduktivní. Když si třeba pustíte posledních deset dvacet dílů Otázek V. Moravce, uvidíte, jak významní a znalí lidé, často i politicky odpovědní, mluví o tom, jak u nás prakticky nic pořádně nefunguje. A pořád dokola. Často je to doprovázeno daty, třeba srovnáním schopnosti stavět dálnice u nás vs. v Polsku. Pokus zakrýt to nějakými řečmi o tom, jak si lidé mají i přesto vážit demokracie, by mohl snad vyjít za Brežněva, ale dneska už těžko.

Pokud jsme vsadili na otevřenou společnost a svobodu médií, na princip, že je třeba veřejně kontrolovat moc a veřejným tlakem přispívat k řešení problémů, není možné se vrátit k tomu, že pravdu o stavu společnosti prostě zneutralizujeme komunikací. Potřebujeme od politiků pro záchranu demokracie (podívejme se do Maďarska, že demokracie může taky být efektivně zničena dokonce i tady ve střední Evropě) reálné změny, aby lidé na vlastní kůži zažili, jakou hodnotu má svoboda, dělba moci, jak skvěle se žije v demokracii.

Možná by pan Foltýn mohl lidem vysvětlovat, že když demokracie, svoboda, dělba moci fungují, vypadá to zcela jinak, mnohem lépe, k mnohem větší spokojenosti lidí, než je tomu u nás posledních 30 let.

