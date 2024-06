Maďarsko se může rozloučit s vrcholným postem v Bruselu

5. 6. 2024

čas čtení 3 minuty

Viktor Orbán si chce ponechat vliv v otázce rozšíření EU. Odpověď diplomatů: Sněte dál, píše Gabriel Gavin. Viktor Orbán si chce ponechat vliv v otázce rozšíření EU. Odpověď diplomatů: Sněte dál,

Znechuceni neustálými obstrukcemi maďarského premiéra Viktora Orbána vůči Ukrajině ho jeho kolegové z EU plánují potrestat tím, že jeho zemi dají slabé portfolio v příští Evropské komisi, řekli serveru Politico tři diplomaté obeznámení s diskusemi.

Maďarsko si chce udržet práci v oblasti rozšíření, která má významný vliv kvůli rozhovorům EU o vstupu Ukrajiny do bloku, ale národní vlády nemají chuť na to, aby současný budapešťský komisař Olivér Várhelyi (nebo jakýkoli jiný Maďar) pokračoval v tak významné roli, uvedli tři diplomaté.

Orbán je trvale nejbližším spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina v EU a evropští lídři jsou stále více podrážděni jeho otálením se sankcemi a odporem k poskytování finančních prostředků Kyjevu.

Stěží existuje "byť jen otázka", že by Maďarsku bylo dovoleno udržet si kontrolu nad nějakým mocným postem, řekl jeden z vyslanců, kterému stejně jako ostatním byla zaručena anonymita, aby mohl diskutovat o citlivých rozhovorech mezi zeměmi EU.

Evropská komise uvedla, že příští komisaře musí vybrat vlády a příští zvolený předseda Komise a že nebude "předjímat jejich rozhodnutí".

Orbán se v posledních měsících pokusil zablokovat pomoc Ukrajině a vyhrožoval přístupovými rozhovory. V červenci se Maďaři rovněž ujmou šestiměsíčního rotujícího předsednictví Rady Evropské unie, což jim dává pravomoc určovat agendu.

Přesto středoevropská země stále doufá, že Várhelyi zůstane ve své funkci, kterou zastává od roku 2019 poté, co byl navržen Orbánem a převzal odpovědnost za úsilí bloku získat nové členy na palubu.

Várhelyi je však obviňován z podkopávání politiky vůči kandidátským státům EU, což vyvolalo zmatek v nedávném sporu s Gruzií ohledně široce odsuzovaného zákona o "zahraničních agentech" v této jihokavkazské zemi, který je všeobecně považován za způsob, jak vládnoucí strana v Tbilisi smí zakročit proti opozičním médiím, aktivistům a nevládním organizacím.

Budapešť se již dříve pokusila zavést vlastní verzi pravidel v ruském stylu, ale narazila na odpor Bruselu a evropských právních institucí.

"Po katastrofě s Várhelyim a způsobu, jakým se Orbán pustil do (předsedkyně Evropské komise Ursuly) von der Leyen, není možné, aby něco důležitého předal někomu blízkému," řekl tentýž vyslanec.

Ani Várhelyiho kancelář, ani maďarské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovaly.

Čtvrtý diplomat již dříve vyjádřil znepokojení nad Várhelyiho rolí v přístupových rozhovorech, vzhledem k tomu, že Maďarsko se otevřeně postavilo proti členství Ukrajiny.

"To je to, co dostaneme za to, že jsme dali lišce na starost kurník," řekl velvyslanec pro Brussels Playbook serveru Politico.

Várhelyiho jmenování před pěti lety bylo všeobecně vnímáno jako mírová nabídka, která má udržet maďarskou pravicovou vládu v Bruselu na své straně, podobně jako byla stále euroskeptičtější Velké Británii před brexitem v roce 2014 předána nejvyšší ekonomická role poté, co vůdce konzervativců David Cameron slíbil referendum v roce 2013.

Začátkem tohoto týdne litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis vyzval Maďarsko, aby přestalo zadržovat mnohamilionový vojenský balík pro Kyjev. Landsbergis řekl serveru Politico, že Budapešť stojí za neschopností Evropy prezentovat soudržné postoje k válce v Gaze a ruské invazi.

"Téměř všechny naše diskuse a potřebná řešení a rozhodnutí EU jsou blokovány pouze jednou zemí," řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

2