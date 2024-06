Ozbrojené síly Ukrajiny pravděpodobně s pomocí HIMARS zničily první systém protivzdušné obrany na území Ruska

5. 6. 2024

Ukrajina patrně poprvé využila svolení k úderu americkými zbraněmi proti vojenským cílům na ruském území. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) s pomocí salvového raketového systému HIMARS zničily nejméně dvě odpalovací zařízení a několik pomocných vozidel systému protivzdušné obrany S-300 / S-400 v oblasti Bělgorodu, uvádí telegramový kanál Spy Dossier. Ukrajina patrně poprvé využila svolení k úderu americkými zbraněmi proti vojenským cílům na ruském území. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) s pomocí salvového raketového systému HIMARS zničily nejméně dvě odpalovací zařízení a několik pomocných vozidel systému protivzdušné obrany S-300 / S-400 v oblasti Bělgorodu, uvádí telegramový kanál Spy Dossier.

K incidentu došlo v Koročanském okrese Bělgorodské oblasti ráno 2. června, upřesňuje Astra. Podle telegramového kanálu úder dopadl na pozice ruské armády. Několik jednotek vojenské techniky shořelo, tři vojáci byli zraněni.

S pomocí komplexů S-300/S-400 ruská armáda pravidelně ostřelovala Charkov a Charkovskou oblast. Použila k tomu protiletadlové řízené střely.

Minulý týden Spojené státy a země EU umožnily Ukrajině zaútočit západními zbraněmi na mezinárodně uznané ruské území. V případě Spojených států se povolení vztahuje na použití raketometů HIMARS, dělostřeleckých systémů a raket s dosahem až 70-80 km v pohraničních oblastech, odkud ruské jednotky útočí na území Ukrajiny. Washington přitom stále zakazuje útoky raketami ATACMS s doletem až 300 km.

Kyjev obdržel oficiální povolení z Washingtonu 30. května, načež zdroje The New York Times uvedly, že očekávají údery během několika hodin nebo dnů.

V této souvislosti ruské ministerstvo zahraničí slíbilo Spojeným státům tvrdou reakci, pokud Ukrajina použije americké zbraně k útoku na Rusko. Náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov připomněl, že ruský prezident Vladimir Putin "se k tomuto tématu opakovaně vyjádřil" a učinil "velmi významné varování", které "je třeba brát relativně vážně".

Putin zejména řekl, že pokud země NATO dovolí, aby vysoce přesné zbraně dlouhého doletu zasáhly Rusko, bude to považováno za přímé vměšování do konfliktu, protože vojenské bloky údajně osobně připravují letové mise pro takové rakety.

"Představitelé zemí NATO, zejména v Evropě, zejména v malých zemích, by si obecně měli být vědomi toho, s čím si zahrávají. Měli by si uvědomit, že se zpravidla jedná o stát s malým územím s velmi hustým osídlením. A to je faktor, který by měli mít na paměti, než začnou mluvit o úderu hluboko na ruské území," řekl Putin.

