Tigrajská válka může být jedním z nejvíce smrtících konfliktů tohoto století

7. 6. 2024

Tigrajská válka v Etiopii, měřeno odhadovaným počtem mrtvých, by mohla být nejvíce smrtícím ozbrojeným konfliktem 21. století a jedním z nejkrvavějších od konce studené války. Od vypuknutí v roce 2020 do oficiálního příměří v roce 2022 si občanský konflikt vyžádal životy až 400 000 vojáků a 300 000 civilistů.

Navzdory intenzivnímu lidskému utrpení si tato "zapomenutá" válka nezískala mezinárodní pozornost, kterou zoufale potřebuje. Existuje nešťastný pocit, že svět je příliš připraven pohnout se po počátečním úsilí dál. Mezinárodní komise expertů na lidská práva v Etiopii se rozpustila ještě před ukončením své práce. Spojené státy, navzdory tomu, že přiznaly, že v regionu zemřelo více než půl milionu lidí a že tam byly spáchány zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, obnovily finanční a ekonomickou pomoc do stavu ante bellum. Podobně se EU vrátila ke své rozvojové strategii ve výši 680 milionů dolarů, a to navzdory nedostatku odpovědnosti za rozsáhlé zneužívání moci v regionu.

Důsledkem bylo, že mezinárodní úsilí o ověření závažných porušení mezinárodního práva nebylo dotaženo do konce ani dostatečně podporováno. Oběti si s sebou ponesou jizvy a zneužívání z konfliktu, který navzdory zjevnému zastavení nepřátelských akcí v roce 2022 nevedl ke stabilnímu míru. Nadále dochází ke ztrátám na životech nevinných lidí a mnoho milionů lidí nadále čelí potravinové nejistotě v důsledku vojenských tažení. Je třeba věnovat více času nejen vyšetření blokády humanitární pomoci, která přispěla ke smrti stovek tisíc Tigrajců, a v případě potřeby i vyvození odpovědnosti za ni, ale také k vyšetření a vyvození odpovědnosti za masové vraždy, znásilňování, nucené vysídlování, fyzické týrání a mučení, k nimž došlo, jakož i za útoky na klíčovou civilní infrastrukturu, jako je systému zdravotní péče.

Institut pro strategii a politiku New Lines zveřejnil novou průkopnickou zprávu na téma "Genocida v Tigraji: Závažné porušení mezinárodního práva a cesty k odpovědnosti" s cílem zaplnit toto vakuum informováním zúčastněných stran o obrovském rozsahu a rozmanitosti údajného kriminálního chování; poskytnutí právní analýzy příslušných obvinění z pohledu Úmluvy o genocidiu a popis cest k odpovědnosti, které by měly být přijaty, včetně opatření na národní i mezinárodní úrovni.

Zprávu vypracovala skupina odborníků na mezinárodní právo s odbornými znalostmi v oblastech, jako je mezinárodní právo v oblasti lidských práv a mezinárodní trestní právo. Zatímco několik dalších zpráv dospělo k podobným závěrům týkajícím se některých klíčových faktických obvinění, zpráva New Lines Institute je první, která tato obvinění přímo vztahuje k Úmluvě o genocidě a vyzývá k odpovídajícím krokům.

I když zpráva konstatuje, že existuje rozumný důvod se domnívat, že všechny strany spáchaly v průběhu konfliktu válečné zločiny, zdá se, že etiopské a spojenecké síly – konkrétně členové Etiopských národních obranných sil, Eritrejských obranných sil a Amharských speciálních sil a dalších skupin – se také dopouštějí zločinů proti lidskosti vůči Tigrajcům. stejně jako aktů genocidy.

Tyto akty genocidy zahrnují zabíjení, způsobení vážné tělesné a duševní újmy, úmyslná opatření k zabránění porodnosti a úmyslné způsobení životních podmínek s cílem způsobit zničení Tigrajců. Zpráva dále konstatuje, že se zdá, že někteří jednotlivci učinili prohlášení, která se rovnají přímému a veřejnému podněcování ke spáchání genocidy.

Bez ohledu na to, zda toto zjevné chování etiopských a spojeneckých sil bylo spácháno jako součást plánu, nebo zda bylo podporováno na vyšších úrovních, byla Etiopie jako smluvní strana Úmluvy o genocidiu povinna přijmout účinná opatření k zabránění páchání genocidních činů a potrestat takové činy, pokud k nim došlo.

V důsledku toho je mezinárodní společenství nuceno jednat, a to i zahájit řízení u Mezinárodního soudního dvora podle článku IX Úmluvy o genocidiu. Mezinárodní společenství by také mělo podniknout kroky k zajištění mezinárodního, nestranného a nezávislého trestního vyšetřování, vykonávat univerzální jurisdikci tam, kde je to proveditelné, a tím zajistit, aby v Tigraji bylo konečně spravedlnosti za četná porušování lidských práv učiněno zadost.

Zdroj v angličtině: ZDE

