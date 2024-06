Americký herec George Clooney volal do Bílého domu: Podpořil práci své manželky na izraelských zatykačích

7. 6. 2024

Oscarový herec George Clooney minulý měsíc zavolal jednomu z hlavních asistentů prezidenta Bidena, a stěžoval si mu na prezidentovu kritiku postupu Mezinárodního trestního soudu proti izraelským představitelům - podle tří osob obeznámených s tímto rozhovorem. Na přípravě žaloby proti izraelským činitelům pracovala jeho manželka Amal Clooneyová.



Clooney zavolal Stevu Ricchettimu, prezidentovu poradci, aby vyjádřil znepokojení nad Bidenovým odsouzením zatykačů, o které požádali žalobci Mezinárodního trestního soudu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Yoava Gallanta, zejména nad použitím slova „nehorázné“. Žalobci rovněž usilovali o vydání zatykačů na vrcholné představitele Hamásu.

Herec byl také rozladěn počáteční otevřeností Bidenovy administrativy vůči možnosti uvalit sankce na ICC, protože by se sankce mohly týkat jeho manželky, uvedli lidé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity.



Clooneyho telefonát přišel jen několik týdnů předtím, než má 15. června v Los Angeles vystoupit na benefiční akci pro Bidenovu kampaň za znovuzvolení. Jeho kritika se rozšířila po celém Bidenově okolí, takže někteří představitelé se obávali, že tento vysoce postavený herec odřekne účast na slavnostní dobročinné akci, na níž vystoupí také bývalý prezident Barack Obama, moderátor televizních pořadů Jimmy Kimmel a herečka Julia Robertsová.



Bidenova volební kampaň již několik týdnů pořádá soutěž pro své příznivce, v níž mohou vyhrát plně hrazenou cestu do Los Angeles a setkat se na této akci s Obamou, Clooneym a Robertsovou. Clooney se podle těchto lidí stále plánuje této dobročinné akce zúčastnit.



Bidenova kampaň popřela, že by existovaly vážné obavy, že se Clooney z fundraisingu odhlásí.

Clooney se prostřednictvím svého zástupce odmítl vyjádřit, stejně jako Bílý dům.



Clooney dlouhodobě podporuje demokratické kandidáty a záměry.V roce 2020 věnoval více než 500 000 dolarů na Bidenovo volební úsilí a spolupořádal pro něj virtuální sbírku, která vynesla 7 milionů dolarů.



Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan 20. května oznámil, že chce Netanjahua, Gallanta, vůdce Hamásu Jehíju Sinvara a další dva vrcholné představitele Hamásu obvinit z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.



Po Chanově oznámení Amal Clooneyová, mezinárodní právnička v oblasti lidských práv, ve svém prohlášení uvedla, že ji úřad žalobce požádal o pomoc při vyšetřování a požádal ji, aby přezkoumala důkazy o podezření z válečných zločinů a poskytla právní analýzu.V prohlášení, které zveřejnila Clooneyové nadace pro spravedlnost, organizace pro lidská práva, kterou založila se svým manželem, se uvádí, že právní závěry týmu soudců jsou „jednomyslné“.





„Nesouhlasím s tím, že by jakýkoli konflikt měl být mimo dosah zákona, ani s tím, že by jakýkoli pachatel měl stát nad zákonem,“ napsala Amal Clooneyová v prohlášení.„Proto podporuji historický krok, který učinil žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby přinesl spravedlnost obětem zvěrstev v Izraeli a Palestině.“







Zdroj v angličtině ZDE

