Bože, jaká to krása...

11. 6. 2024 / Soňa Svobodová

Když sleduji jakékoliv baletní představení, chce se mi pokaždé z plna hrdla zvolat: ,,Bože, jaká to krása!"... A což teprve, když se mi před nedávnem naskytla jedinečná možnost, zhlédnout baletní vystoupení teprve začínajících mladých baletních adeptů a adeptek, kteří velmi často se svými baletními představenímivystupují ve Velkém sále Ústřední městské knihovny v Praze. Tak, jako tomu činí i jedna z mnoha pražskýchbaletních škol, a to ta podolská, která se jmenuje Attitudeballet, jejíž svěřenci se zde opět zaskvěli v nastudováníbaletu Spící krasavice. Ale to není zcela vše, neboť dívky z této baletní školy se pod vedením Sylvy Drábkové, opětovně zaskvěly i na letošní mezinárodní soutěži Danza Mundial - World Dance Contest, která proběhla v německém Selbu, odkud si odvezly dva poháry.

Paní Drábková, jaké pocity jste s děvčaty zažívala, když jste tyto oba poháry s nimi přebírala?





Zažívali jsme opravdovou radost a pocit štěstí, z něhož se děvčata těší už teď, protože budou moci reprezentovat Českou republiku v zahraničí. A já, se ještě navíc těším z toho, že všechny naše tanečnice postoupili a této jedinečné příležitosti se zúčastní. Taktéž mám radost i z toho, že na všech pravidelných trénincích se velmi snažía zlepšují se. Je to prostě úžasná a kamarádská skupina skvělých děvčat.





Jestli se nemýlím, tak jeden z nich je stříbrný?

Ano, dvěma děvčatům Stelle Drábkové a Alexandře Starinské se podařilo skvěle zatančit duet v kategorii Modern and Contemporary Dance. Odvedly tvrdou přípravu, která se ukázala, že je správná. Jsem za to velmi šťastná. Choreografie se jmenuje ,,Here and now" - přesně tak, jak to na takových soutěžích je. - Jen tady a teď, v tento okamžik.





Tady musím zmínit, že název choreografie je opravdu velmi výstižný, neboť právě tento okamžik, vám přinesli zisk toho druhého bronzového, že?

Je to tak. Bronzový. Vloni jsme se účastnili stejného soutěžního výběru poprvé a děvčata získala stříbrný pohár za společný baletní výstup Tarantella, což je energický veselý tanec s tamburínou. Letos jsme společnou choreografii změnili a nastudovali společný tanec na hudbu Camille Saint-Saënse Aquarium z hudební suity Karneval zvířátek,kterou skladatel komponoval v České Chrudimi.





Vzhledem k těmto nádherným nastudováním není divu, že zisk těchto obou pohárů, vám otevřel cestu do samotného finále této světové soutěže, která proběhne mimo Českou republiku. Je to tak?

Ano, je. Udělení poháru, je totiž vstupenkou k účasti ve finálovém klání, které se letos koná v holandském městě Venlood 13. do 17. června. Všichni se moc těšíme, na takto výjimečné zakončení celé baletní sezóny.





Balet je nejen krásný, plný ladných pohybu, ale je také propojen s precizností, trpělivostí a mnoha hodinami pilování jednotlivých pohybů a figur, takže jak se s děvčaty na blížící se finále dále připravujete?





Děvčata pilně trénují každou možnou chvíli. Tato soutěž není jedinou, která se u nás koná. Takže se připravujeme průběžně. Nyní jsme také připravili úryvky z baletu Bajadéra v Ústřední městské knihovně 8. června od 18 hodin. Po tomto představení se pak již budeme zaměřovat čistě na přípravu obou choreografií.





Což tedy svědčí o tom, že máte políčeno na ten vysněný zlatý?

Těžko odhadnout, zda budeme mít šanci na hlavní výhru. V této soutěži je totiž hlavním kritériem věk soutěžících.To znamená, že dívky byly zařazeny do kategorie ,,junior" tedy věk 14 - 17 let, ale 90% tanečnic je mladších, takže nemohu odhadnout, jaké budou naše šance. Ale co vím zcela jistě, je že všechny tanečnice ze sebe vydají vše,aby podaly co nejlepší výkon. V loňském finále, které se konalo v Praze získaly parádní 4. místo, tak uvidíme, jak se zadaří letos.





Tak to budeme všichni držet palce, aby se zadařilo co nejlépe.

Děkujeme.





Když se ale vrátíme k vaší škole, tak přijímáte zájemce o balet od čtyř až do dvanácti let věku, ale určitě velkou roli hraje i pohybový talent, kterým je dítě obdařeno?









A kolik baletníků již z vaší školy, za dobu jejího trvání celkem vyšlo?









Veškeré baletní umění je spojeno s něčím nadpozemským, a tak se vás musím zeptat, kdybyste vlastnila kouzelný prsten, je něco, co by se v oblasti baletu dalo ještě dále zlepšovat?





Jéé.., to by bylo parádní, neboť je toho mnoho, co by se v oblasti baletu dalo zlepšit, a to nejen na úrovni rozvíjení baletní techniky tanečníků, nato existují mnohé novodobé podpůrné techniky a cvičení. Ale ráda bych zdůraznila,a také upozornila na nízké povědomí a podporu ohledně baletního umění. Osobně to srovnávám například s fotbalem, kde každý klub dostává dotace a podporu nejen od oficiálních institucí. Byla bych velmi ráda, kdyby se amatérské baletní školy spojily a začaly více spolupracovat. Například bych uvítala zřízení Asociace baletních škol, která by radila a pomáhala školám v různých oblastech - uměleckých, praktických, ekonomických i právních,které jsou s provozem spojené. Mohla by např. po vzoru sportovců vzniknout ,,baletní liga" - která by například dle dosažených bodů konkrétní tanečníky podporovala a dávala jim možnost, se nadále rozvíjet a vzájemně propojovat.Domnívám se, že je potřeba začít více spolupracovat. Protože asi všichni baletní pedagogové mají stejný zájem - tedy vychovat ty nejlepší baletní umělce a taneční nadšence.





Doufejme tedy, že si tento rozhovor přečte i čtenář, který bude mít tu moc, dané náměty prosadit do praxe.

Ano, doufejme, že se tak stane.





Ano, naše škola přijímá všechny taneční zájemce od čtyř let. Není naším cílem si vybírat ty nejlepší uchazeče.To se vlastně ani u přijímací hodiny nedá zjistit. Naším nejdůležitějším cílem je, aby je to bavilo, byli nadšení z toho, že dělají něco, co je baví a posouvá dále. Ráda bych ale zdůraznila, že tanec a balet rozvíjí celkovou osobnost každého zájemce, což poté může uplatnit i v budoucím životě. Ale máme i bývalé žáky, kteří se pro profesionální baletní dráhu rozhodli a možná je uvidíme na jevišti.V tomto nemáme zcela konkrétní čísla, ale troufám si říci, že se jedná o stovky dětí, které u nás tančily.