Pozor, elektrokola způsobují smrtící požáry! Otrávíte se plynem z lithia

12. 6. 2024

čas čtení 5 minut

Muž, který přežil požár elektrokola, při němž zahynula jeho rodina, bojuje za změnu britských zákonů



Scott Peden, jehož partnerka a dvě děti zemřely po výbuchu baterie, požaduje povinnou regulaci





Muž, který jen o vlásek přežil požár baterie elektrokola, při němž zahynula jeho partnerka a dvě děti, říká, že ho trápí smutek a pocit viny, ale je odhodlán bojovat za změnu zákona, aby se podobným tragédiím předešlo.



Jednatřicetiletý Scott Peden byl měsíc v umělém spánku poté, co utrpěl 15 % vnitřních popálenin, když se loni v červnu snažil vyprostit hořící ebike ze svého bytu v Cambridge. Při skoku z ložnice po výbuchu baterie si také na třech místech rozbil patu.

Když ho plameny a jedovaté výpary zatlačily zpět, zavolal na svou partnerku Gemmu, 31 let, a děti, osmiletou Lilly a čtyřletého Olivera, aby vyskočili ze stejné ložnice. "Řekla: ‚Nemůžu se dostat ven‘. To byla poslední slova, která jsem slyšel. Nevím, co se stalo,“ řekl Peden. A dodal: „Gemma věděla, že jsem se jí snažil pomoct, ale co děti? Byla jejich poslední myšlenka 'kde je táta?' Cítím tolik viny a strachu z toho, čím si v těch posledních minutách prošly, že mě to zasahuje každý den."

Lesley Ruddová, výkonná ředitelka ESF, řekla: : "Po celé zemi kvůli těmto požárům umírají lidé a lidé jako Scott zůstávají žít se zármutkem a devastací. Stávající stav zabíjí lidi a ničí životy."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Peden se o jejich osudu dozvěděl, až když se probral z kómatu na popáleninové jednotce v broomfieldské nemocnici v Chelmsfordu. Říká: „Řekli mi, že Olivera našli v jeho ložnici. Gemma byla nalezena ve dveřích naší ložnice a Lilly byla pod našimi postelemi s oběma psy." Požár zničil byt rodiny a vše, co v něm bylo.Cambridgeshirská policie Pedenovi sdělila, že jeho rodina i psi zemřeli na otravu plynem z lithia. Vyšetřování jejich smrti proběhne poté, co policie ukončí vyšetřování. To se zatím zaměřilo na předchozí majitele použité baterie, kterou Peden koupil na internetu několik dní předtím, než explodovala v jeho předsíni.. Koronerové, hasiči a aktivisté vyjadřují rostoucí znepokojení nad rostoucím prodejem neregulovaných a potenciálně smrtících baterií.Podle údajů londýnských hasičů se počet požárů elektrokol a elektroskútrů v Londýně za dva roky více než zdvojnásobil, a to ze 78 v roce 2021 na 179 v loňském roce. Za prvních pět měsíců letošního roku došlo v hlavním městě již k 66 takovým požárům.Peden podporuje kampaň charitativní organizace Electrical Safety First (ESF) za změnu zákona, která by zajistila, že při prodeji těchto baterií bude existovat nezávislá certifikace třetí stranou, jako je tomu u jiných nebezpečných výrobků, například zábavní pyrotechniky.V době požáru pracoval Peden pro společnost M&S, která brzy ráno vykládala rozvážkové vozy. O elektrokolo se dělil s kolegou, který pracoval na večerní směně. Když mu ukradli baterii, nemohl si dovolit 600 liber (18 000 Kč), které stála nová.Poté, co se rodina potýkala s finančními problémy, se těšila, až Oliver nastoupí do školy, protože Gemma si mohla najít práci na částečný úvazek. Řekl: "Náš život právě začínal. Těšili jsme se, že konečně vezmeme děti na dovolenou. A všechno to vyhaslo během jedné noci."Peden s Gemminou rodinou od pohřbu nemluvil a tvrdí, že mu pravděpodobně nikdy neodpustí. Na otázku, co by jim řekl, odpověděl: "Je mi to líto, to je vše, co mohu říct. Měl jsem raději použít normální kolo? Je to všechno moje rozhodnutí, se kterým musím žít."Nebyla to Pedenova chyba, že baterie nebyla bezpečná, ani to, že se dala tak snadno koupit na internetu. Zvedl telefon a ukázal, že během několika sekund se na něj na sociálních sítích začaly valit reklamy na podobné baterie z druhé ruky bez bezpečnostních upozornění a certifikace.Ministerstvo obchodu a podnikání uvedlo, že byla zřízena pracovní skupina, která se má problémem zabývat, a byl zadán výzkum, který má objasnit příčiny požárů lithiových baterií.Peden je zpožděním frustrován. „Čím déle jim bude regulace trvat, tím více se budou hromadit mrtví,“ řekl. Vyzval příští vládu, aby zavedla bezpečnostní zákony pro elektrokola, jakmile nastoupí do úřadu. „Pokud můj příběh neukazuje zoufalou potřebu změny regulace, pak nevím, co by ji mělo ukázat.“Ve videoklipu kampaně Electrical Safety First řekl: "Důvěřujeme vládě, že jsou baterie bezpečné, ale nejsou. Je třeba je regulovat, je třeba je kontrolovat. Změňte pravidla, abyste zachránili něčí život."