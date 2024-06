Potenciální kandidát na Trumpova viceprezidenta svědčil, že byl prověřen v otázkách, které by Trumpa diskvalifikovaly

12. 6. 2024

JD Vance, pravicový senátor ucházející se o post viceprezidenta Donalda Trumpa, nechtěně prozradil v televizi, že mu v rámci prověřování na tuto roli byly položeny otázky, které by samotného Trumpa diskvalifikovaly.V rozhovoru pro pořad Fox & Friends republikánský senátor za stát Ohio moderátorovi Stevu Doocymu řekl, že jeho tým byl v rámci tradičního prověřování kandidáta na roli viceprezidenta požádán „o řadu věcí“, a dodal, že „řada lidí byla požádána, aby předložila to a to“.Doocy se do toho vložil: „Třeba vaše daně nebo tak něco?“ a pak zvýšil sázku: „Vaše trestní minulost?“Vance odpověděl: "Nevím, na co všechno se jich ptali, to ano, ale určitě jako: „Spáchal jste někdy trestný čin?“ „Lhal jste někdy o tomhle?“ „Ano,“ odpověděl.