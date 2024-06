Británie vydala od 7. října 108 licencí na vývoz zbraní do Izraele

12. 6. 2024

Podle vládních údajů vydalo Spojené království od útoku Hamásu 7. října do 31. května více než 100 licencí na vývoz zbraní do Izraele.



Třicet sedm ze 108 licencí bylo označeno jako vojenské a 63 jako nevojenské, což však může zahrnovat i telekomunikační zařízení pro použití Izraelskými obrannými silami (IDF). Dalších osm otevřených licencí bylo uděleno.



Ze statistik vyplývá, že během konfliktu nebyla žádná žádost o licenci na vývoz zbraní zamítnuta ani zrušena, ale Emily Appleová z organizace Campaign against Arms Trade si stěžovala, že z údajů nevyplývá hodnota ani podrobná kategorie licencí na vývoz zbraní, pouze jejich počet. Hodnota licencí na vývoz zbraní je obvykle obsažena ve čtvrtletních statistikách licencí na vývoz zbraní.



Ministři ve třech samostatných rozhodnutích v prosinci, dubnu a květnu odmítli výzvy k pozastavení vývozu zbraní do Izraele. Ministři uvedli, že rozhodnutí byla konzistentní nebo v souladu s právním poradenstvím.



Řada mezinárodních orgánů a britských skupin v rámci kampaně tvrdila, že Izrael používá vojenské vybavení v Gaze, což vede k úmrtí tisíců Palestinců, a hrozí tak porušení mezinárodního humanitárního práva, které je pro Spojené království právním kritériem pro rozhodování, zda by měly být licence na vývoz zbraní pozastaveny.



Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzívě v Gaze zabito více než 36 700 Palestinců a nejméně 83 530 jich bylo zraněno, uvedlo v pátečním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem. Izrael tyto statistiky zpochybňuje.



Námitky proti vývozu zbraní ze Spojeného království do Izraele jsou založeny na praktické podpoře, kterou poskytují IDF, a na signálu, který vysílá do světa, že Spojené království považuje izraelskou ofenzívu v Gaze za neporušující mezinárodní právo. Tvrdí se také, že zbraně pomohly Izraeli zavést kontrolu humanitární pomoci.



Hodnota britských schválených licencí na vývoz zbraní do Izraele činila v roce 2022 42 milionů liber a údaj za celý rok 2023 má být zveřejněn koncem tohoto týdne.



Prodej zbraní ve Spojeném království zastiňuje prodej zbraní v USA. Americký prezident Joe Biden připustil, že některé vojenské akce Izraele jsou nevybíravé, ale uvedl, že izraelská ofenziva na Rafáh prokázala větší zdrženlivost než některé jeho předchozí akce.



Britská kampaň proti obchodu se zbraněmi spočítala, že od roku 2008 byly uděleny licence na vývoz zbraní do Izraele v hodnotě 574 milionů liber, ale tento údaj nemůže vyčíslit hodnotu otevřených licencí.



Čísla zveřejněná v úterý nezahrnují identitu výrobce zbraní ani podrobný typ vyvezeného vybavení.



Rozhodnutí zveřejnit údaje jednorázově signalizoval ministr obchodu Alan Mak před čtrnácti dny.



Tento krok přišel v době, kdy dvě hlavní britské organizace na ochranu lidských práv, Amnesty International a Human Rights Watch, oznámily, že se chtějí připojit k žalobě na soudní přezkum prodeje zbraní, kterou podaly Global Legal Action Network a palestinská skupina na ochranu lidských práv Al-Haq.



Věcné projednání případu se má uskutečnit začátkem října a není jasné, zda se pravděpodobná labouristická vláda bude snažit žalobě bránit nebo ji učiní zbytečnou tím, že zruší prodej zbraní. Labouristé uvedli, že zveřejní verzi interního právního stanoviska týkajícího se pokračování prodeje zbraní, ale nezavázali se k ukončení prodeje zbraní.



Na předběžném slyšení tento týden má soudce rozhodnout, zda lze prodloužit lhůtu pro přezkum vládního rozhodování.



Yasmine Ahmedová, ředitelka britské organizace Human Rights Watch, uvedla: „Správný způsob, jak přistupovat k závazku Izraele dodržovat MHP (mezinárodní humanitární právo), není odkazovat na subjektivní výklad Izraele ohledně dodržování MHP, ale na objektivní výklad toho, co MHP skutečně vyžaduje.“



Uvedla, že obě organizace shromáždily otevřené důkazy o prohlášeních a praxi Izraele, které se týkají příkazů k evakuaci a varování, rizika nuceného vysídlení, přístupu k pravidlům týkajícím se poskytování zdravotní péče, postupů při cílení a poskytování přístupu ke zdravotnickému materiálu, potravinám a pomoci.



Sacha Deshmukh, výkonný ředitel Amnesty International UK, řekl: „Existuje hora důkazů, které ukazují, že izraelské síly páchají v Gaze jeden válečný zločin za druhým, a to již dlouho před loňským říjnem.“



Izraelská vláda trvá na tom, že jedná v sebeobraně, má právní poradce, kteří jsou začleněni do IDF a radí se s nimi o legitimitě konkrétních útoků, a za počet mrtvých je zodpovědný Hamás kvůli svému rozhodnutí začlenit se mezi civilní obyvatelstvo Gazy.





IDF dodává, že probíhá řada interních disciplinárních šetření, ale již byli konkrétní důstojníci disciplinárně potrestáni kvůli chybám v cílení.







