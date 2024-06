Británie: Špičkový lékař varuje před užíváním léků proti obezitě, jen k tomu, abyste si připravili "tělo na pláž"

14. 6. 2024

Čelný britský lékař varuje, že používání nepředepsaných léků k rychlému hubnutí ohrožuje lidi



Lidé by neměli používat léky proti obezitě, aby zhubli a připravili se na léto na "plážové tělo", prohlásil nejvyšší lékař britského zdravotnictví



Prof. Steve Powis, národní lékařský ředitel NHS England, se vyjádřil v souvislosti s tím, že se objevily důkazy o tom, že stále více lidí, kteří nemají lékařské důvody k tomu, aby dostávali tyto léky, je získává prostřednictvím internetových lékáren.



Nedávné zprávy uváděly, že lidé - zejména mladé ženy -, kteří je užívali bez jakéhokoli zdravotního důvodu, končili vážně nemocní v nemocnici, včetně intenzivní péče.



Webové stránky Chemist and Druggist uvedly, že pacientka, kterou lékař na pohotovosti popsal jako "mladou dívku", byla ošetřena na pohotovosti poté, co se u ní objevily život ohrožující příznaky po užití přípravku Wegovy, který dostala od služby Boots Online Doctor.



Pacientka přišla na oddělení A&E "s pocitem, že se cítí špatně, jako by měla omdlít a nemohla vstát ...", uvedl lékař, který nebyl jmenován.



Pacientka, která podle lékaře "vůbec neměla" nadváhu, získala Wegovy poté, co "šla na internet, vyplnila formulář a pak dostala měsíční dávku ... utratila 150 liber (4500 Kč) nebo tak nějak".



Powis zdůraznil rizika takového chování: "Víme, že tyto nové léky budou mocnou součástí našeho arzenálu pro boj s obezitou - neměly by se však zneužívat. Nákup léků online bez dohledu lékaře může vést ke komplikacím a nebezpečným následkům.



"Léky včetně Ozempicu a Wegovy by měli užívat pouze lidé, kteří je mají předepsané kvůli obezitě nebo cukrovce. Znepokojují mě zprávy, že je lidé zneužívají. Nejsou určeny jako rychlé řešení pro lidi, kteří se snaží získat 'tělo pro pláž'."



Zdravotník na pohortovosti byl "naprosto ohromen", když se dozvěděl, že pacientka se k lékům dostala prostřednictvím služby Boots Online Doctor. Prezentovala se s "hladovou ketoacidózou, takže prostě potřebovala naléhavou léčbu". Dostalo se jí také "opravdu důrazného poučení o možných vedlejších účincích, mezi které patří i smrt".



Lékař uvedl, že v posledních několika měsících "pokaždé, když [jsem] dělal směnu, [jsem] měl v podstatě nějakého pacienta, který měl v menší či větší míře komplikace z toho, že si pořídil tyto léky na hubnutí", často z online lékáren nebo soukromých kosmetických klinik.



Bez výjimky žádný z nich vůbec nesplňoval kritéria [pro legální získání těchto léků]". Další takový pacient skončil v důsledku užívání léků na hubnutí na jednotce intenzivní péče.



Společnost pro akutní medicínu, která zastupuje mnoho nemocničních lékařů, uvedla, že k zajištění řádného přístupu k lékům na hubnutí je nutná "naléhavá regulace".



Dr. Vicky Priceová, konzultantka v oboru akutní medicíny a nově zvolená prezidentka společnosti, uvedla: "Já i mnoho dalších kolegů z oboru akutní medicíny ve Velké Británii jsme velmi znepokojeni rostoucím počtem pacientů, u kterých se setkáváme s komplikacemi způsobenými novými léky na hubnutí, které si zakoupili na internetu.



Bohužel se setkáváme s vážnými, život ohrožujícími komplikacemi, včetně zánětu slinivky břišní a změn hladin solí v krvi, u těchto pacientů, kteří si nebyli vědomi rizik, která si způsobují."



Společnost vznesla své obavy u Úřadu pro kontrolu léčiv a zdravotnických prostředků, který monitoruje nežádoucí účinky léků.



Mluvčí společnosti Boots sdělil časopisu Chemist and Druggist, že je "znepokojen zprávou o tomto případu [ženy na pohotovosti] a rád by jej plně prošetřil", a požádal pacientku nebo lékaře, aby se ozvali. "Bezpečnost pacientů je pro nás prioritou číslo jedna," uvedli.



Dodali, že společnost Boots má "zavedena ochranná opatření, která zajišťují, že Boots Online Doctor předepisuje léky na hubnutí, pokud je to klinicky vhodné a v souladu s licencí výrobku".





Patří mezi ně vyžadování fotografie pacienta a údajů o jeho praktickém lékaři, který je následně informován.







