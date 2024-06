BBC: O válečných zločinech, které páchají Izrael a Hamás

12. 6. 2024

Foto: Věhlasný mezinárodní právník Phillipe Sands

Moderátorka, BBC World at One, středa 12. června 2024, 13 hodin: Vyšetřovací komise OSN obvinila Izrael i Hamás z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Její zpráva obsahuje výpovědi očitých svědků z Gazy a Západního břehu Jordánu, satelitní snímky a videozáznamy útoku Hamásu ze 7. října a forenzní lékařské detaily z obou stran. Přesahuje rámec úmrtí v Gaze, o nichž informujeme většinu dní, a zabývá se i jednáním izraelských vojáků v této oblasti, včetně obvinění, že používají hladomor jako metodu vedení války a používají sexuální násilí, mučení a nelidské či kruté zacházení. Zpráva však začíná popisem zločinů spáchaných Hamásem 7. října, včetně jedné zprávy z kibucu Nahal Oz v jižním Izraeli.





"Svědek, který na místo dorazil po útoku, Komisi sdělil, že viděl těla žen, které se zřejmě schovávaly pod stoly ve sprchách a pod postelemi. Svědek viděl těla dvou částečně svlečených žen, které byly zřejmě izolovány v oddělených místnostech. Obě měly kalhoty od pyžama stažené ke kolenům, podle svědka byly ženy zastřeleny. Svědek uvedl, že bylo jasné, že oběti byly znásilněny."





Zpráva dále popisuje údajné zločiny spáchané izraelskými vojáky. Uvádí svědectví jednoho muže, který popisuje sexuální obtěžování žen spáchané během pozemních operací v Gaze.





"Svědek viděl, jak bylo několik jeho příbuzných žen donuceno se svléknout a zůstaly jen ve spodním prádle bez závoje, který by jim zakryl vlasy. Viděl také několik žen, které byly svlečené podrobeny sexuálnímu obtěžování ze strany vojáků, včetně dívky ve věku asi 17 nebo 18 let. Vojáci se mužům posmívali a obtěžovali a vysmívali se jim za to, že nemohou zasáhnout při násilném svlékání žen. Svědek také viděl týrání a zatýkání těhotné ženy, než ji vojáci odvedli."





Komise také uvádí řadu údajných případů týrání, kterých se izraelští vojáci dopouštěli na palestinských mužích. Podle ní se rovnaly mučení.





"Muži a chlapci byli hlavním terčem 1. Vynucování veřejné nahoty při dlouhodobém chození před zraky obětí, rodiny a komunity během evakuace v pásmu Gazy. 2. Nuceného veřejného svlékání, včetně svlékání se zavázanýma očima, osob přivázaných k židli, klečících nebo s rukama svázanýma za zády. 3. Výslechy a nebo fyzické a psychické týrání, když byli svlečeni. 4. Nucení nebo donucování osoby k ponižujícím činům, když je nahá, například k tanci bez oblečení, přičemž je filmována."





V minulosti IDF uvedly, že někdy svlékají zadržené osoby, aby se ujistily, že nemají u sebe výbušniny. A izraelská mise při OSN v reakci na zprávu uvedla, že izraelská armáda dodržuje mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva. Mluvčí uvedl, že zpráva OSN se pobuřujícím a odporným způsobem pokouší položit falešné rovnítko mezi vojáky IDF a teroristy Hamásu, pokud jde o akty sexuálního násilí. Zopakovali také své dlouhodobé tvrzení, že v OSN panuje protiizraelská zaujatost.





Philippe Sands je přední advokát v oblasti lidských práv. Zastupuje Palestinu v samostatném řízení u Mezinárodního soudního dvora, ale nyní s námi hovoří jako soukromá osoba.





Dobré odpoledne.





Philippe Sands: Dobrý den, dobrý den.





Moderátorka: Vím, že jste tu zprávu četl. Zvykli jsme si na tak chmurné zprávy, které denně přicházejí z Gazy a v souvislosti s útoky ze 7. října, Co vás při čtení zprávy zaujalo?





Philippe Sands: No, jsme zděšeni tím, co se děje, a je to velmi šokující zpráva a já jsem ji přečetl celou. Nemyslím si, že je správné říkat, že se v ní vyvozuje rovnítko. Chci říct, že úkolem těch tří komisařů bylo popsat, co se stalo 7. října, což se jim podařilo. Je to velmi brutální a bolestivé čtení a pak popsali, co se stalo následně, a myslím, že je to vlastně docela vyvážená zpráva. Jedna z věcí, která je pro mě velmi zarážející, je, že došli v podstatě ke stejným závěrům jako prokurátor Mezinárodního trestního soudu, jejich zaměření je na válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na obou stranách. Neříkají nic o rovnocennosti nebo srovnání, ale velmi zajímavé pro mě je, že neříkají nic o genocidě. To je opravdu do značné míry mimo zprávu a oni přijali jiný směr a opět mluvím osobně, nejsem tam na místě, nedělal jsem rozhovory s tamějšími lidmi, které neznám, ale je zcela jasné, že 7. října došlo k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti a je zcela jasné, že k nim dochází i právě teď i v Gaze. A myslím, že je správné se na tyto zločiny zaměřit.





Moderátorka: Samozřejmě bez přítomnosti reportérů většinu dní o tamější situaci informujeme. Dostáváme buďto součet mrtvých, nebo nebo informujeme o zpravodajství, o kterém se dozvíme. Předpokládám, že je to důsledek různých útoků. Informace, které nemáme, je to, co je zde v této zprávě. Je tu například chování izraelských vojáků. OSN používá slovo sexuální násilí. Není to ale znásilnění. Neexistují žádná obvinění ze znásilnění. Je to spíše forma sexuálního týrání, že?





Philippe Sands: Je to sexuální týrání, je to ponižování, je to obtěžování a v mezinárodním právu je to uznáno jako akt sexuálního a genderového násilí, takže je to jasné. Chci říct, že jedna z věcí, které jsem se naučil, myslím tím, že mám tu výsadu nebo neštěstí, chcete-li, být zapojen do hrozných věcí po celém světě, je, že se naučíte opravdu počkat, dokud nebudete mít lidi na místě, kteří získají úplné dokumentární důkazy a budou mluvit s lidmi. A tohle je snímek v určitém okamžiku. A myslím, že komise jasně řekly, že se jedná o předběžné a rané vyjádření. Není to konečné slovo a já jsem se naučil, že je třeba brát vždy s určitou opatrností to, co se zjistí, dokud se neusadí prach. Ale prozatím, jako předběžná zpráva, je to silné, silné a musím říci, že poměrně přesvědčivé.







Moderátorka: Co to změní?





budoucí odpovědnosti. Je také zřejmé, že na obou stranách tohoto konfliktu obě strany mají zájem, chcete-li, na maximalizaci hrůz, které páchají ti druzí, což je přesně důvod, proč potřebujete nezávislou skupinu, která se do toho pustí. Znám některé z těchto komisařů, nejsou zaujatí proti jedné ani druhé straně, jsou to neuvěřitelně rozumní a pracovití lidé, kteří v obtížných podmínkách dělají to nejlepší. Ale velkou otázkou do budoucna samozřejmě bude, jaké místo mají tato obvinění z kriminálního jednání při řešení problému a tyto trestné činy jdou opravdu tak daleko. Proto žalobce ICC požádal komoru pro přípravné řízení, aby vydala zatykače na dvě izraelské osoby a tři osoby z Hamásu. Je to velmi podobné záležitostem, které zde vidíme, včetně hladovění, včetně obvinění z hrozných sexuálních zločinů 7. října a dalších činů na obou stranách. A myslím si, že záznam je důležitý a je třeba mít vyvážený záznam.





Moderátorka: Ale ptám se, co to změní? Chci říct, že lidé by očekávali, že vojáci demokratické země budou dodržovat určité standardy. Ale Izrael si myslí, že to není fér. Myslí si, že je to neobjektivní a a říkají samozřejmě, že se to neděje, tak by mě jenom zajímalo, co z toho.







Philippe Sands: No, znovu opakuji, není to poprvé, kdy dochází ke konfliktu mezi dvěma stranami. Viděli jsme to v souvislosti se Súdánem. Právě teď to vidíme ve vztahu k Ukrajině a Rusku. Jsou tu obvinění, protiobvinění, popírání a tak dále a tak dále. Proto jsem řekl, že potřebujete skupinu nezávislých osobností, které do toho půjdou, ať už to budou soudy, zprostředkovatelé nebo komise. Ale jedna z věcí, kterou se učíme, je, že v konfliktech, jako je tento, je pro ty, kteří jsou na straně, která je terčem této hrůzy, forma spravedlnosti, a spravedlnost začíná stanovením faktů, co se vlastně stalo a proč. A proto si myslím, že je to důležitý příspěvek.





Moderátorka: Philippe Sandsi, moc vám děkuji.







Zdroj v angličtině (od minuty 15) ZDE

