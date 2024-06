Medvěd po vloupání do auta Kanaďanky roztrhal sedadla a pak usnul

13. 6. 2024

čas čtení 2 minuty





Černý medvěd zřejmě otevřel vozidlo zvednutím kliky dveří tlamou poté, co se loni vloupal do stejného auta



Po sérii vloupání do vozidel v jednom severokanadském městě místní obyvatelé identifikovali pachatele: černého medvěda, který rád žere umělou pěnu v čalounění sedadel.



Kayla Sewardová, která žije v ontarijském městečku Larder Lake, se 11. června kolem půlnoci probudila hlukem, vyšla ven, aby to prozkoumala - a našla rozespalého černého medvěda uzamčeného uvnitř svého auta.

Po sérii vloupání do vozidel v jednom severokanadském městě místní obyvatelé identifikovali pachatele: černého medvěda, který rád žere umělou pěnu v čalounění sedadel.Kayla Sewardová, která žije v ontarijském městečku Larder Lake, se 11. června kolem půlnoci probudila hlukem, vyšla ven, aby to prozkoumala - a našla rozespalého černého medvěda uzamčeného uvnitř svého auta.





Na videozáznamu z tohoto setkání bylo vidět podřimujícího medvěda. Za kondenzací zamlženými okny seděl na sedadle spolujezdce.



"Pokyvuje si, zlato, podívej se na něj," řekla Sewardová, než její manžel odemkll dveře auta, aby zvíře pustil mimo záběr kamery.



Medvěd zřejmě otevřel odemčené vozidlo tak, že tlamou nadzvedl kliku dveří.



Medvěd se stejnou identifikační značkou se do jejího vozidla vloupal už loni, domnívá se Sewardová.



"Tento medvěd se loni touto dobou vloupal do mého auta zadním oknem a poté byl převezen ministerstvem [přírodních zdrojů a lesnictví] 200 km daleko," řekla Sewardová. "No a pak se sem vrátil pěšky, aby se pomstil."



Minulý týden se medvěd vrátil a rozbil tři auta v okolí jejího domu, řekla.



"Medvědy prý přitahuje umělá pěna, proto prý žerou sedadla v autech a další věci," řekla Sewardová.



Pracovníci ochrany přírody se minulý týden pokusili obtížného medvěda odchytit, ale neúspěšně, uvedl mluvčí ministerstva.



Podle odhadů Parks Canada žije v Kanadě více než 380 000 z 600 000 severoamerických medvědů černých.



Medvědi černí nejsou obvykle vůči lidem agresivní, k většině interakcí dochází v blízkosti míst, která medvědi považují za zdroje potravy. V loňském roce federální soudce uložil pokutu muži, který zastřelil černého medvěda v národním parku Jasper, a odmítl jeho obhajobu, že se šelmy bál.



V roce 2021 však byla při vzácném útoku černého medvěda zabita 26letá žena pracující jako inženýrka vrtulníku v Albertě.



Nejnovější setkání s divousem bude Sewardovou leccost stát, protože medvěd roztrhal čalounění a výplně dveří a vykálel se poté, co se nějakým způsobem zamkl v jejím autě.



"Nic, co by nespravila trocha lepicí pásky," žertovala Sewardová na dalším videu, když si prohlížela interiér své Hondy Civic.



Sewardová zažila nemilý šok, když kontaktovala svou pojišťovnu, která jí sdělila, že její pojistka nebude vyplacena, protože si nezvolila komplexní krytí, a nechala ji, aby si opravy škod uhradila sama.

0