Kdo nehajluje, není Čech

13. 6. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Jeden benzín vládne všem, jeden pendrek káže

Hlavní a jediná vládní strana ODS nikdy nezmění svou zásadní celoživotní politiku: „Vše pro bohaté, nic pro chudé, nic pro stát, vše pro oligarchy.“ A následky ať si odnese někdo jiný, my za nic nemůžeme, to zrádce Babiš. Jelikož v této prima vládě se dělá od prvního do posledního dne první poslední dle priorit ODS, tedy podle klient korupčního, mafiánského a tradičního oligopolu, tudíž nelze očekávat ni náznak změny cesty či Smeru.



Zbylé strany nemají moc šancí, pokud vůbec chtějí, něco na Fialovém zběsilém „držkospádu“ měnit.





KDU-ČSL a TOP 09 se zuby nehty drží koalice SPOLU skýtající jim možnost ještě chvíli zahořet na veřejné scéně, než coby opuštěné jiskřičky vyhasnou v komnatě zapomnění s úsměvem užitečných idiotů.





STAN po tvrdém nerudném knokautu spočítá zbylý finanční vliv po hlubokém Dozimetru a něco už předseda Rakušan na šifrovaném telefonu s Krejčím vymyslí. Fakt si ve STAN mysleli, že titulní skutky rektorky Nerudové jen tak zmizí v prachu cest do uhelného regionu?





A co již zahořklí volebně neúspěšní piráti a loupežníci mořští? Co budou dělat? Ihned po kroužkově zpackaných volbách 2021, kdy si ještě v pátek Ivan Černá perla jen tak mírně ladil slavnostní premiérský projev před partou natěšených námořníků, byli zhrzení piráti varováni, aby raději bývali byli nevstoupili do neoliberálního mlýnku na lidské maso.





Ale prý to ne, strana jako jeden vrabčák jsou cháska solí kalená, samý mořský vlk a vlkyně, již si bravurně s nástrahami fosilního oceánu neoliberalismu poradí.





Neporadili, nedopluli, nedorazili, nýbrž dobelhali se o jedné noze k další ostudné volební porážce. Zda i teď opět zvítězí úctyhodná odpovědnost vůči voličům, kteří je zapomněli volit, nebo zvítězí koryto a syn se velmi brzy uvidí.





Snad opustí Fialovu zhoubu dřív než do pověstného roka a mrtvého dne, leč Bartoše z vládního ministerského koše těžko tahati sebelepším sebevětším lodním navijákem.





Odvaha dělat ze sebe veřejně kašpary se fakt cení, ale leckdy je krchov pln groteskních komiků a spol. hrající bravurně řehtající bílé koně vládě vlády oligopolu zaslíbené.







Turek nacpán hnědým masitem projevující se natahováním pravice zdraví své voliče hulákaje volaje, že rozhodně nehajluje, poněvadž Česká soda, vole, ne.





Policie a státní zástupci jsou klidní, žádná hnědá nemoc tady nehrozí, však bedlivě vše hlídají cpajíce si přitom rychle ještě nácka.





Stejně u hnědých soudruhů premiéra Petra v černé Itálii premiérky Meloni se hajlovat tak trošku i trošku více smí, pokud se tím nenarušuje veřejný pořádek.





Přítulnost Turkových hajlujících policejních mašinek k ODS je značně frustrující demokracii ničící prachobyčejná ničemnost.





Věčná soudružka imperialistka Konečná hajlující zásadně levicí a zásadně směr Kreml znovu dosáhla na nekřesťanský komunistický mamon v Evropském parlamentu. Její obluzení chudí voliči jsou moc rádi, že kandidátka Kremlu bude znovu příkladně bojovat za tuze tuzemské potíže podporou a obranou ruských imperialistických zájmů v nepřátelském shromáždění.





Pro náš uhelný kraj nikdy nic neudělala a neudělá, pro Orlovou vůbec ne, však s přehledem zde všude docílila druhé příčky.





O parník první pak byla další taková přistižená Dostálová. Místo místní patriotky dělající pro kraj dlouho samé dobré věci to voliči vzali poklusem do minula a na východ. Jen proto, aby mohli v putykách dál vulgárně nadávat, že se o místní prach, smrad a špínu a o ně nikdo z politiků nestará. Raději rudohnědé lenivé neštěstí než poctivě makající pirátku.





Záhy se dostáváme do horké fáze míru s hnědorudým extrémním východním bratrstvem, kterému umetla u nás cestu stará dobrá fosilní ODS, jež zase jednou vyzkoušela řešit krize na úkor chudých vrstev, aby bránila demokracii a pravé hodnoty.





Nikdy jim to nevyšlo, ale není boha to nezkusit znova a mnohem hůře. Přední představitelé ODS roztleskávali tak dlouho Turka, až ho i s Konečnou soudružkou vyměnili za ty odporné progresivní demokratické piráty.





Po velmi úspěšných, ač prohraných euro volbách vládní ODS směr nezmění. Naopak bude chtít využít zbylý čas k dalšímu škrcení, šetření a škudlení v zájmu dosažení ekonomického dna.





Ano, společně s Turkem a Konečnou zakroutí trvale krkem Green Dealu. Hajlovat za spalovací neštěstí je těší.





Dotovat uhlí je národní čest. Veškeré finance nalít do hejna jaderných bloků je úděl svatý.





Přihlouple chtějí z Česka hnědou fosilní spouští přivolat spoušť pouště Fosi, aby rozpálení migranti ztratili o Česko trvalý zájem.





A že to tady nebude k žití? No a, něco se pro klid duší obětovat muší?





O ošklivou hnědorudou nevěstku pak po volbách 2025 velká bitva vzplála. Babiš nabízí finanční posty, vládní pocty a kulinářské dobroty. ODS kontruje a také podbízí vládní pocty a konta v nové záložně.





Ten s neposednou pravicí prý nebyl volen ženami, což znamená, že jej mají rádi většinou muži, což je fakt pěkný příklad české odvážné společnosti.





Snad tedy trio Turek Macinka Šlachta prosadí právo pro všechny na příkladné svazky.





Po volbách se rychle psalo, že „naturka“ volili staří plesniví chlapi, co se moc nemyjí a smrdí naftou. Pak že vesničtí fašističtí burani obětující denně večer kultu spalovacího Božího motoru venkovské zvířecí obětiny. Pak případní příkladní pracanti kolem tuzemských automobilek.





Aby je ihned nahradila volební teorie o mladících základního vzdělání, tudíž ti, co opustili školu dříve než později.





Ještě předtím na začátku to také byli voliči Prahy, Brna a Liberce, než se standardně přešlo na zaostalý tradiční venkov a periferie, kde se dějí hrozný věci.





Prý je ale Motor Turek dobrý týpek, a proto mu bylo hozeno do urny. Dobrá týpka je přeci i paní nikdy nestačilo Konečná líčící na podobné „voly a volyně“. Zda i zde se jednalo ryze o voliče základního vzdělání se zatím neví, ale brzy se důkazy najdou.





Když jsem prvně slyšel o Macinkově stupidním projektu Motoristé v sobě, mávl jsem rukou. Jenže za mašinkou pevně stojí proruský šváb Vendelín Klaus. A za Vendelínem finančně stráží česká proruská oligarchie a za ní samotný hybridní dezinformační agresivní Kreml.





Kreml po peripetiích s Vrabelem, Rajchlem a vyžilým Okamurem konečně našel vhodnou partaj a vhodnou politickou figurku s vytrčenou pravicí.





Konečnou s vytrčenou levicí měl jistou vždy.





Následující podivné spojení tvrdých motoristů s tvrdými policisty dalo i nesmyslu volební smysl.





Konečně se tradiční konzervativci praví, leví a fosilní našli a světe, ty se těš!





Pokud se povede Kremlu ještě dodat k již oddaným stoupencům rozhádané dezinformátory, aluminiové čapky, antivaxery a Čechoslováky, máme o totalitní zábavu na pár desítek let postaráno.





Jenda Zahradil, no ten, jenž krásně udělal pro polskou PiS a proti Čechům Turów, byl na oslavě u Turků Macinků a zásadních věčných nepřátel ODS traktoristů Šlachtů.





Přešel od podpory vietnamských komunistů a čínských chlebíčků k podpoře ruských motoristů. Noví spojenci se vždy hodí v třídním boji.





I samizdatový disident Vondra, Saša Vondra, prohlásil, že Motoristé Policisté a Turci jsou dobří kamarádi fialového politického programu.





Tak příkladný národně konzervativní ekumenismus můžeme Sašovi jen závidět. Nová vládní koalice SPALU, to zní hrdě otrle natvrdle!





A zde volební heslo: „Jeden benzín vládne všem, jeden pendrek káže, jeden motor všechny veze, do totalit váže.“





Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z Turkova království policejních mašinek

0