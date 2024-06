Británie zpracovává šok: V Řecku na dovolené náhle zemřel vysoce populární televizní lékař

15. 6. 2024

čas čtení 15 minut

Dr. Michael Mosley (67) vysoce populární rozhlasový a televizní lékař, který měl pozoruhodnou schopnost jednoduše a jasně vysvětlit nejnovější lékařské vědecké poznatky, náhle zemřel během své dovolené na jednom řeckém ostrově. Řekl manželce, že jde odpoledne na procházku a vydal se přes kopce do jakési vesnice. Jenže ta cesta byla nesmírně kamenitá, musel přelézat velké balvany a bylo 40 stupňů Celsia. Manželka zalarmovala policii, když se večer nevrátil. Po třech dnech ho našli, za dalších pět minut by býval došel do vesnice. Ležel na zádech mrtvý a ruku měl na prsou.



Hodně lidí nad tím uvažuje o křehkosti života a o možnosti náhlé smrti. Ta procházka byla půlhodinová a nemělo se nic stát. Jenže, jak třeba píše ve svém sobotním komentáři David Aaronovich:

"Muži jsou schopni dělat pěkné pitomosti. Mnozí z nás si představují, že jsou nezničitelnější, než jsou, a věří svému úsudku víc, než by měli. Internet je plný příběhů o neuvážených túrách, o odbočkách z dobře vyšlapaných cest, které skončily záchranou nebo smrt. Důvod je obvykle stejný - přehnaná fyzická sebedůvěra, podcenění přírodních živlů, přesvědčení, že pokud se nacházíte do několika kilometrů od civilizace, pak není možné se úplně ztratit. Zemřít je - jak se ukazuje - pozoruhodně snadné."



Michael Mosley proslul svými rozhlasovými a televizními pořady, nejnověji rozhlasovým seriálem "Just One Thing", kdy v patnáctiminutových pořadech doporučoval různá drobná zdravotní zlepšení chování lidí.



Tady uvedeme přehled jeho doporučení, níže pak informace o jeho životě a díle:



Od studené sprchy po horká rajčata: 10 nejvýznamnějších zdravotních tipů Michaela Mosleyho





Dr. Michael Mosley, populární televizní moderátor, podcaster a publicista, který tento měsíc zemřel, byl známý především překvapivě jednoduchými radami, jak zlepšit své zdraví a pohodu.



Kromě toho, že připravoval dokumentární filmy a pravidelně vystupoval v televizi, uváděl více než 100 dílů pořadu Just One Thing (Jen jedna věc), který vysílala rozhlasová stanice BBC 4. V každém díle se věnoval jednomu opatření, které můžete udělat pro zlepšení svého zdraví.



Zde je 10 jeho nejlepších tipů pro zdraví:

Jděte si zaplavat, abyste zvýšili svou mentální svižnost



Mosley radil, že plavání může mít významný přínos pro vaše cévy, rychlost myšlení a dlouhověkost. Nejlépe podle něj funguje plavání třikrát týdně a pokaždé po dobu 20 až 30 minut.



Fyzické výhody jsou zřejmé. "Při intenzivním plavání zapojujete spoustu různých svalových skupin a co je důležité, pracujete proti váze vody," řekl.



Ale jsou tu i psychické výhody. "Malá studie z Nového Zélandu zjistila, že dvacetiminutové plavání v bazénu posiluje mozkové funkce a dokonce způsobuje o něco rychlejší reakční čas."



Dělejte dobrovolnickou práci, abyste měli delší a zdravější život



Podle Mosleyho může vaše pomoc druhým pomoci i vám.





Pokud se budete věnovat dobrovolnictví, můžete si zlepšit duševní zdraví, snížit hladinu cholesterolu a žít déle a zdravěji. Mohlo by vám to dokonce pomoci zhubnout.





Lykopen je však ještě účinnější, když jsou rajčata tepelně upravená, protože teplo rozkládá slupku a lykopen je pro tělo přístupnější, vysvětlil Mosley. "To znamená, že rajčatová omáčka z čerstvých nebo konzervovaných rajčat a dokonce i kečup mohou ve skutečnosti poskytnout více lykopenu než čerstvá rajčata."





Patří mezi ně snížení bolesti zad a posílení paměti.





"Tato jednoduchá technika, kterou můžete použít kdekoli a kdykoli, funguje, protože má silný účinek na tělo a mozek. Spouští kaskádu změn, od změny chemie mozku až po zklidnění znepokojené mysli," dodal. "Zpomalení srdečního tepu a nastartování hluboké relaxace."





"Lepší rovnováha znamená lepší držení těla a méně úrazů způsobených pády, které jsou podle Světové zdravotnické organizace druhou nejčastější příčinou náhodných úmrtí na celém světě."





Co se týče typů beletrie, nemusí jít o klasiku, zjistil Mosley. Klíčové je vypěstovat si ze čtení návyk, který vás bude bavit a ke kterému se budete vracet.





Mosley doporučil, že cvičení jógy po dobu pouhých 25 minut denně může snížit váš stres, posílit váš mozek a dokonce zvrátit příznaky stárnutí na buněčné úrovni.





Mosley byl také fanouškem zahradničení a vysvětloval, že je to nejen skvělá forma pohybu, ale může také zlepšit vaši paměť, zlepšit náladu a posílit střevní biom.





Výzkum ukázal, že 30vteřinová studená sprcha každé ráno po dobu 60 dnů snižuje riziko nemocnosti o 30 %, dodal Mosley.







Zdroj v angličtině ZDE





* * *







Dr. Michael Mosley: Populární lékař, který prostřednictvím svých televizních a rozhlasových rolí poskytoval zdravotní rady milionům lidí, zejména v oblasti půstu

V roce 2002 byl Mosley nominován na cenu Emmy jako výkonný producent dokumentu s komikem Johnem Cleesem Lidská tvář. V roce 2013 začal pro BBC uvádět seriál Trust Me, I'm a Doctor. Jeho poslední televizní seriály byly natočeny pro Channel 4: Who Made Britain Fat? (2022) a Secrets of Your Big Shop (2024).

Michael Mosley, lékař, spisovatel a televizní a rozhlasový pracovník, narozen 22. března 1957; nalezen mrtev 9. června 2024.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

Vaření rajčat by mohlo pomoci vašemu srdci, snížit riziko rakoviny a dokonce prospět vaší pleti, řekl Mosley.Rajčata obsahují antioxidant zvaný lykopen, který pomáhá tělu bojovat proti volným radikálům. To jsou chemické látky, které poškozují buňky v těle.Možná to vypadá trochu zvláštně, řekl Mosley, ale překvapivý výzkum odhalil několik výhod chůze pozpátku.Mosley prozradil, že stačí zpomalit dýchání při ulehání do postele, abyste snadněji usnuli a užili si kvalitnější spánek."Nedávná studie ukázala, že pouhé zpomalení dechu ... umožnilo účastníkům usnout přibližně o 20 minut dříve," vysvětlil. "A nejen to, spali lépe, déle a méně často se v noci budili.Zvládnutí schopnosti stát na jedné noze vás nasměruje k dosažení silnější rovnováhy, řekl Mosley. Může to být také klíč k delšímu a aktivnějšímu životu.Mosley přiznal, že mu stání na jedné noze připadá "překvapivě těžké". Ale vytrval, protože věděl, že to snižuje riziko zranění a zlepšuje jeho držení těla. "Dělám to každé ráno, když si čistím zuby," řekl."Cvičení ve stoji na jedné noze a následné přepnutí na druhou zhruba po 30 sekundách je jednoduchý způsob, jak zlepšit rovnováhu," dodal.Když se každý den na krátkou dobu ponoříte do nějakého románu, může to zvýšit výkon vašeho mozku, zlepšit sociální vazby a dokonce vám to pomůže žít déle, uvedl Mosley."Když vědci ze Stanfordovy univerzity skenovali mozky lidí, kteří četli Jane Austenovou, zjistili dramatické a nečekané zvýšení průtoku krve v celém mozku," vysvětlil. "Čtení může také zvýšit propojení v mozku a vytvořit nové nervové dráhy."Mosley radí, že pokojové rostliny mohou mít velký vliv na únavu. Trocha zeleně může zlepšit vaši náladu, bojovat proti únavě, zvýšit výkon vašeho mozku a kvalitu ovzduší.Mosley často hovořil o zdravotních přínosech přijímání chladu. Zatímco chronický stres je pro vaše zdraví škodlivý, stále více výzkumů naznačuje, že krátká období stresu mohou být ve skutečnosti prospěšná.Vzhledem k tomu, že studená voda je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak vyvolat krátkodobý stres v celém těle, Mosley nabádal, aby lidé vyzkoušeli plavání ve studené vodě."Přibývá důkazů, že pravidelné plavání ve studené vodě může zlepšit vaši náladu, snížit stres, zlepšit kardiovaskulární zdraví a posílit imunitní systém," řekl.Nebyla také žádná výmluva, pokud to nebylo možné kvůli vaší poloze. "Pokud nebydlíte u moře nebo vhodné řeky, můžete si samozřejmě dopřát krásnou studenou sprchu doma," řekl.Dr. Michael Mosley, který zemřel ve věku 67 let na řeckém ostrově Symi, se věnoval otázkám zdraví a zdravotní kondice, které zajímaly velké publikum. Byl všestranným komunikátorem, ať už jako televizní dietní guru, novinový komentátor nebo podcaster.Do povědomí se zapsal knihami o dietách propagujícími snižování kalorií a půst, včetně knihy The Fast Diet (2013), kterou napsal společně s novinářkou Mimi Spencerovou. Jeho dílo získalo na popularitě díky jeho sebeexperimentování, které zahrnovalo polykání tasemnic, magické houby, vnitřní tělesné kamery a - nejznámější - půst, kterým si vyléčil cukrovku 2. typu, diagnostikovanou v roce 2012. Stal se známou televizní a rozhlasovou lékařskou celebritou, která se pravidelně objevovala v pořadech The One Show na BBC a This Morning na komerční televizi ITV. V podcastu BBC Radio 4 Just One Thing (Jen jedna věc) nabízel národu zdravotní tipy, od prospěšnosti každodenní lžíce olivového oleje až po užitečnost dělání tzv. "prkna" (plank).Jeho vlastní lékařská kariéra však byla krátká. Mosley, který vystudoval filozofii, politiku a ekonomii (PPE) na New College v Oxfordu, se po dvou letech práce bankéře vystudoval lékařství v nemocnici Royal Free v severním Londýně. Chtěl se stát psychiatrem, protože lidé mu připadali zajímavější než finance, ale byl zklamán, když zjistil, že "existují vážná omezení toho, co můžete dělat", řekl v roce 2004 časopisu British Medical Journal.Místo toho se rozhodl působit prostřednictvím televize, v roce 1985 se zapojil do vzdělávacího programu BBC jako asistent produkce a pokračoval v produkci dokumentárních filmů založených převážně na vědě, matematice a historii.Jeho nejslavnějším okamžikem byl pravděpodobně pořad Horizon Ulcer Wars, který natočil v roce 1994 o práci Barryho Marshalla z University of Western Australia, který byl přesvědčen, že jím identifikovaná bakterie Helicobacter pylori je zodpovědná za většinu rakoviny a žaludečních vředů.Příběh Mosleyho oslovil a inspiroval ho k vlastním experimentům: Marshall v 80. letech vypil roztok H pylori z kádinky a jeho žaludek byl kolonizován touto bakterií, která zmizela, když užíval antibiotika.Marshall měl pravdu a později za to spolu se svým kolegou Robinem Warrenem získal Nobelovu cenu. Mosley obdržel více než 20 000 dopisů od lidí, které antibiotika vyléčila z bolestí vředů. Film mu přinesl řadu ocenění. "Pravděpodobně jsem tím jedním programem udělal svým zvláštním způsobem víc dobrého, než kdybych pracoval v medicíně 30 let," řekl Mosley v BMJ.Kniha Rychlá dieta odstartovala dietu 5:2, doporučující se dva dny v týdnu postit, byla medializována také ve vědeckém televizním seriálu společnosti BBC Horizon. Kniha Jíst, postit se a žít déle (2012) byla inspirována Mosleyho vlastní diagnózou cukrovky 2. typu, která souvisí s nadváhou. Tuto nemoc měl v rodině. Jeho otec Bill zemřel na její komplikace ve věku 74 let. Mosley se setkal s prací amerického neurologa Marka Mattsona o přerušovaném půstu a přijal jím prosazovaný model, kdy pět dní jedl normálně a zbylé dva dny konzumoval jen 500-600 kalorií.Tvrdil, že zhubl 20 kg a zvrátil svou cukrovku 2. typu. V roce 2021 Mosley vydal knihu The Fast 800 Keto, která kombinuje půst s ketogenní dietou s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem sacharidů, ale v pozdějších fázích opět povoluje sacharidy.Mosleyho práce o dietě byla kontroverzní kvůli svému zaměření na snižování kalorií za účelem hubnutí. V roce 2021 uvedla charitativní organizace Beat zabývající se poruchami příjmu potravy o jeho seriálu na kanálu Channel 4 Zhubněte kámen za 21 dní, že "program způsobil našim příjemcům velký stres a úzkost, takže jsme prodloužili hodiny naší linky pomoci, abychom podpořili všechny, kterých se to týkalo, a během této doby jsme přijali o 51 % více kontaktů".Mosley uvedl, že od svých 30 let trpěl chronickou nespavostí. Ta se stala předmětem dalšího dokumentu BBC a také knihy vydané v roce 2019 s názvem Rychle usnout.Michael se narodil v indické Kalkatě (Kalkata) a byl synem bankéře Billa Mosleyho a jeho ženy Joan. V sedmi letech byl poslán do internátní školy v Británii. Mosley v rozhovoru pro Sydney Morning Herald uvedl, že jeho matce zlomilo srdce, když ho musela poslat do školy, ale že jeho otec pracoval v Hongkongu a na Filipínách, chtěl, aby se Michael a jeho další syn John stali bankéři jako on, a že posílání dětí do internátní školy v Británii bylo součástí tehdejší kultury.Jeho dědeček z matčiny strany byl anglikánský biskup. Mosley uvedl, že pochází z dlouhé linie misionářů, ale "nejblíže k náboženství mám tím, že do svého jídelníčku zařazuji půst".Mosley se s Clare Baileyovou seznámil na lékařské fakultě Royal Free Hospital, která je nyní součástí lékařské fakulty UCL, a v roce 1987 se vzali. Baileyová, která se stala praktickou lékařkou, se aktivně podílela na Mosleyho dietní práci a psala knihy receptů pro lidi, kteří se pustili do diety Fast 800, a také komentáře do novin. V rozhovorech říkala, že hladovku nedrží, protože nikdy nepotřebovala zhubnout, a že před Mosleym, který měl slabost pro sladkosti, schovávala čokoládu.Přežila ho spolu s jejich třemi syny, Alexem, Jackem a Danielem, a dcerou Kate.