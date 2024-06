Nejméně 11 mrtvých a desítky pohřešovaných při ztroskotání dvou lodí ve Středozemním moři

18. 6. 2024

čas čtení 4 minuty





Záchranáři poblíž Itálie hlásí nález 10 mrtvol na dřevěné lodi a 66 pohřešovaných při druhém incidentu u Kalábrie



Záchranáři uvedli, že po dvou samostatných ztroskotáních lodí poblíž italského pobřeží zemřelo nejméně 11 lidí a desítky se pohřešují a obávají se, že jsou mrtví



Deset těl našli v pondělí v podpalubí dřevěného člunu v centrální části Středozemního moře záchranáři z lodi Nadir, kterou provozuje německá charitativní organizace ResQship. Charita uvedla, že zachránila 51 lidí, kteří byli na palubě potápějícího se plavidla, jež pravděpodobně vyplulo z Tuniska.





Alarm Phone, horká linka pro lidi v nouzi při plavbě přes Středozemní moře, na Twitteru uvedla: "Byli jsme upozorněni na loď v nouzi, na které je asi 60 lidí. Pomoc nenabídly orgány EU, ale malá loď Nadir. Bohužel pro 10 lidí, kteří zemřeli v podpalubí, přišly pozdě. Hranice EU nadále zabíjejí!"





Ke ztroskotání lodi došlo asi 40 mil jižně od italského ostrova Lampedusa, uvedla italská zpravodajská agentura Rai News.





Itálie je jedním z hlavních míst vylodění lidí, kteří se snaží dostat do Evropy, přičemž trasa přes centrální Středomoří je považována za jednu z nejnebezpečnějších na světě. Od roku 2014 zaznamenala OSN na této trase více než 20 000 úmrtí a zmizení.





První případ tísňového volání ohlásil Alarm Phone po zpozorování letounem Colibri, který provozuje společnost Pilotes Volontaires. Operaci koordinovalo italské Koordinační centrum námořní záchranné služby (MRCC). Zachráněno bylo 21 osob, včetně pěti dětí; mnoho z nich pocházelo ze Sýrie.Samostatně bylo v pondělí odpoledne pohřešováno 66 lidí včetně nejméně 26 dětí, kteří ztroskotali v Jónském moři asi 100 mil od pobřeží Kalábrie v jižní Itálii. Dvanáct osob bylo zachráněno obchodní lodí a převezeno do přístavu Roccella Ionica, jedna z nich, žena, později zemřela. Podle zpráv italského tisku cestovali na plachetnici, která v minulých dnech opustila Turecko. Na palubě byly osoby íránské, irácké a syrské národnosti."Mluvil jsem s chlapcem, který přišel o svou přítelkyni. Ti, kteří přežili, hovořili o 66 pohřešovaných, včetně nejméně 26 dětí, dokonce [několikaměsíčních]," uvedla pro Rai News kulturní mediátorka Lékařů bez hranic v Roccella Ionica Shakila Mohammadiová."Celé rodiny z Afghánistánu zemřely. Z Turecka odjeli před osmi dny a voda jim tekla do lodi tři nebo čtyři dny. Říkali, že cestovali bez záchranných vest a že některé lodě nezastavily, aby jim pomohly."Roberto Occhiuto, prezident regionu Kalábrie, řekl, že zpráva o ztroskotání lodi byla jako "rána do žaludku". Připomněl ztroskotání lodi u kalábrijské pláže Cutro v únoru 2023, při kterém zahynulo 94 lidí."To, co prožíváme, jsou hodiny velkého utrpení, hodiny, které připomínají obrovské drama, které jsme zažili v Cutru před více než rokem," řekl. "Děkuji záchranářům, kteří pohotově podpořili přeživší, kteří dorazili do Roccella Ionica, a modlím se za ženu, která tragicky zahynula při pokusu o vlastní záchranu. Turecká trasa, odkud tito migranti zřejmě přišli, byla v posledních letech příliš často podceňována, místo toho je zapotřebí větší pozornosti ze strany Evropy a národních vlád."V noci na neděli připlulo na třech lodích na Lampedusu 173 lidí, včetně tří nezletilých. Plavidla vyplouvala z libyjské Zawie a vezla lidi z Bangladéše, Súdánu, Sýrie a Egypta.Začátkem tohoto měsíce bylo z moře u libyjských břehů vyloveno 11 těl.