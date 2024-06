Glasgow University o Gaze

19. 6. 2024

Prohlášení po zasedání vedení univerzity 18. června 2024



Vážení studenti a kolegové,



dnes odpoledne projednal university court, správní rada univerzity, soubor požadavků předložených studentskou skupinou Glasgow Against Arms and Fossil Fuels (Glasgow proti zbraním a proti fosilnímu palivu, GAAF) spolu s návrhy odpovědí, které připravila podskupina, jíž předsedá laický člen správní rady. Požadavky GAAF se týkaly především postoje univerzity k investicím do obranného sektoru a její podpory osobám postiženým konfliktem v Gaze.



Správní rada univerzity konstatovala, že univerzita již velmi aktivně podporuje osoby postižené konfliktem prostřednictvím udělování stipendií. Jsme odhodláni být v této oblasti lídrem a využívat naše akademické a další zdroje k poskytování praktické pomoci postiženým ve spolupráci s institucemi ve Spojeném království i na Blízkém východě. V souladu s našimi institucionálními hodnotami budeme co nejvíce přispívat k obnově vysokoškolského vzdělávání v Gaze po skončení konfliktu. Náš závazek bude mít podobný rozsah jako naše podpora Ukrajině a bude trvalý v nadcházejících letech. Chceme vytvořit širokou koalici v rámci univerzity i mimo ni, která v krátkodobém i dlouhodobém horizontu pozitivně ovlivní životy lidí. Vážení studenti a kolegové,dnes odpoledne projednal university court, správní rada univerzity, soubor požadavků předložených studentskou skupinou Glasgow Against Arms and Fossil Fuels (Glasgow proti zbraním a proti fosilnímu palivu, GAAF) spolu s návrhy odpovědí, které připravila podskupina, jíž předsedá laický člen správní rady. Požadavky GAAF se týkaly především postoje univerzity k investicím do obranného sektoru a její podpory osobám postiženým konfliktem v Gaze.Správní rada univerzity konstatovala, že univerzita již velmi aktivně podporuje osoby postižené konfliktem prostřednictvím udělování stipendií. Jsme odhodláni být v této oblasti lídrem a využívat naše akademické a další zdroje k poskytování praktické pomoci postiženým ve spolupráci s institucemi ve Spojeném království i na Blízkém východě. V souladu s našimi institucionálními hodnotami budeme co nejvíce přispívat k obnově vysokoškolského vzdělávání v Gaze po skončení konfliktu. Náš závazek bude mít podobný rozsah jako naše podpora Ukrajině a bude trvalý v nadcházejících letech. Chceme vytvořit širokou koalici v rámci univerzity i mimo ni, která v krátkodobém i dlouhodobém horizontu pozitivně ovlivní životy lidí.



Po obsáhlé diskusi správní rada univerzity schválila návrhy odpovědí předložené podskupinou. Pokud jde o investice, správní rada univerzity uznala důležitou roli, kterou hraje naše univerzitní komunita při utváření hodnot univerzity, a to, jak se tyto hodnoty odrážejí v naší investiční strategii. V důsledku toho univerzita:



- Provede úplnou konzultaci s univerzitní komunitou o naší sociálně odpovědné investiční politice s cílem ji revidovat a posílit (tato práce bude dokončena co nejdříve, nejpozději však v listopadu). Konzultace se bude týkat našich investic do konkrétních odvětví včetně obranného sektoru.



- Po schválení revidované politiky společensky odpovědného investování správní radou univerzity univerzita znovu vypíše výběrové řízení na tu část ujednání o správě univerzitních fondů, která stále umožňuje investice do obranného sektoru (s tím, že jedna část našich ujednání o správě fondů již vylučuje investice do zbraní).



Kromě toho:



- vyzveme zástupce studentů a odborové organizace na univerzitě, aby se připojili k pracovní skupině, která bude utvářet průběžnou reakci univerzity na humanitární krizi v Gaze.



Poznámky:



1. University of Glasgow byla jednou z prvních univerzit ve Velké Británii, která vyzvala k humanitárnímu příměří v Gaze a k okamžitému propuštění všech rukojmích. Toto stanovisko zastáváme i nadále.



2. Glasgow byla jednou z prvních univerzit ve Spojeném království, která se rozhodla neinvestovat do fosilních paliv. Proces dezinvestování fosilních paliv byl dokončen v roce 2023.



3. Nadační fondy univerzity podporují stipendia a podpory pro znevýhodněné studenty, a umožňují tak přístup k vysokoškolskému vzdělání i osobám, které by si ho jinak nemohly dovolit.

