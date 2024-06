Vysoký komisař pro lidská práva Volker Turk: Střílejí na děti

19. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Turk, 18. června 2024: Zabíjení a zraňování civilistů se stalo každodenním jevem. Ničení životně důležité infrastruktury každodenním jevem. Katastrofální a kruté.

Střílejí na děti. Bombardují nemocnice. Používají těžké dělostřelectvo proti celým komunitám. A to všechno spolu s nenávistnou, konflikt vyvolávající a dehumanizující rétorikou.

Jsem zděšen ignorováním mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva stranami konfliktu v Gaze. Dochází k hanebnému množství zabíjení a utrpení.

Více než 120 000 lidí v Gaze, drtivou měrou žen a dětí, bylo od 7. října v důsledku intenzivní izraelské ofenzívy zabito nebo zraněno.

Od té doby, co Izrael začátkem května eskaloval svou operaci v městě Rafáh, téměř milion Palestinců bylo znovu násilně donuceno opustit svůj úkryt, zatímco dodávky pomoc a humanitární přístup se dále zhoršily.

