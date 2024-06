Videa, na nichž Biden vypadá ztraceně, jsou virální politickou taktikou manipulace

19. 6. 2024

čas čtení 4 minuty

Joe Biden se ztratil...



Když stál minulý týden v Itálii mezi hlavními představiteli západních zemí, americký prezident se zdánlivě zmateně otočil a musel být upozorněn, aby se vrátil ke skupině a vyfotil se - alespoň to ukazují pravicová média.



"CO TO DĚLÁ BIDEN?" napsal na Twitteru výzkumný účet Republikánského národního výboru.



Ve skutečnosti na tom nebylo vůbec nic divného. Biden se otočil k parašutistům a ukázal jim vztyčený palec, jak ukázal širší záběr.

Znovu se to stalo na dobročinném večeru s bývalým prezidentem Barackem Obamou. Zdá se, že Biden na pódiu "ztuhl", napsal deník New York Post a uvedl, že Obama musel Bidena z pódia odvést, což byl poslední příklad toho, jak je prezident "zmatený".

Pro diváky pravicových médií nebo sociálních sítí přizpůsobených konzervativcům se tato Bidenova videa objevují téměř denně ve snaze zdůraznit jednu z prezidentových klíčových nevýhod, jeho věk.



Často jsou selektivně sestříhána tak, aby Biden vypadal, no, staře.



Videa a následné lomení rukama nad nimi ukazují, jak rozdvojený je dnešní politický ekosystém a ekosystém sociálních médií. Málokdo sleduje celý projev nebo celé zpravodajství, místo toho dostane rychlou ukázku toho, s čím se ztotožňuje. Váš pohled na danou událost - na projev prezidenta nebo předvolební shromáždění - je nejprve a často převážně zabarven způsobem, jakým ji prezentují lidé, které sledujete.



Redaktor NBC News označil tyto zpravodajské videocykly za odraz ekosystému online médií v těchto volbách a nazval je "bizarním Rorschachovým testem, v němž někteří lidé vidí jednu věc a většina ostatních něco jiného".



Ukazují také, že hrozba deepfakes - videí generovaných umělou inteligencí, na nichž lidé říkají a dělají věci, které ve skutečnosti neudělali - si nezadá s mnohem běžnějšími a snadněji vytvářenými lacinými podvrhy - videi upravenými speciálně za účelem uvedení v omyl.



"Tento staromódní, tak trochu nízkoúrovňový druh manipulace je dokonale schopen uvádět lidi v omyl a manipulovat s nimi již poměrně dlouhou dobu," řekl Bret Schafer, vedoucí pracovník pro média a digitální dezinformace v Alianci pro zajištění demokracie.





Zatímco deepfakes nebo jiný obsah generovaný umělou inteligencí by byl pravděpodobně označen a případně odstraněn z kanálů sociálních médií, protože by byl v rozporu s jejich zásadami, tato selektivně upravená videa obvykle neporušují pravidla, protože do určité míry je veškerý obsah nějakým způsobem sestříháván, řekl Schafer.

Oba prezidentští kandidáti jsou staří, což je fakt, který se nemění. Trumpovi je 78 let, Bidenovi 81 let. To, zda je považujete za lidi se sklonem k seniorským problémům, za nesouvislé a blábolivé nebo pomalé, souvisí především s vaším názorem na to, kdo jsou - a s videi, která o nich vidíte.

"Je velmi problematické, když mluvíme o sdíleném smyslu pro realitu, protože právě to by mělo být skutečnou funkcí demokracie," řekl. "Máme dohodnutý soubor faktů, a pak je tu spousta interpretací těchto faktů."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Ani levice není imunní vůči zveřejňování zavádějících obrázků o Trumpovi. Na jedné fotografii, na níž Trump drží svého syna za ruku, se tvrdí, že bývalý prezident potřeboval pomoc při odchodu z pódia, zatímco video ukazuje, že ve skutečnosti podává ruku svému synovi.Často se objevují podobná videa s Trumpem, která jsou zveřejňována buď samostatně, nebo v reakci na zpravodajský cyklus Bidenova videa - bývalý prezident na nich hovoří o žralocích a elektřině, nebo se potácí pryč, případně někoho při chůzi drží za ruku. Pozoruhodně se o víkendu ve svém projevu spletl ve jménu svého vlastního lékaře, když Bidena vyzval, aby si udělal kognitivní test.