Kde jste, dobří lidé?

20. 6. 2024

čas čtení 1 minuta

James Elder, UNICEF: Děti v Gaze, civilisté v Gaze přišli o toho tolik za posledních 250 dnů. A ono to pokračuje.



Ale my jsme prohráli všichni. Útoky na nemocnice, útoky na domovy, a obhajoba těchto útoků, to jsou útoky na naše sdílené lidství. Gaza je likvidována a my všichni jsme o to chudší.



Ale jak krveprolévání pokračuje, jak pokračují útoky proti dětem, my všichni musíme dál dělat a říkat všechno, co je v našich silách.



Gazané nemají možnost vypnout si televizi nebo zavřít oči před těmito hrůzami, a neměli bychom to dělat ani my.



Jak mi tady v Gaze řekla dobrá přítelkyně, a já ji chci citovat:





"V noci během bombardování často ležím na své dceři, abych ji udržela v bezpečí. Ale já vím, že to nebude stačit. To, co ona potřebuje, jsou dobří lidé po celém světě, aby se jí zastali."







The attacks children in #Gaza – and the defence of these attacks – are attacks on our shared humanity.#ceasefireInGazaNOW pic.twitter.com/US5cvhWRye — James Elder (@1james_elder) June 19, 2024





