Chůze třikrát týdně "téměř o polovinu" snižuje recidivu bolesti zad

20. 6. 2024

čas čtení 4 minuty





Australský výzkum zjistil, že lidé, kteří chodili třikrát až pětkrát týdně, zůstali bez bolesti téměř dvakrát déle



Podle první studie svého druhu snižuje chůze třikrát týdně, která ulevuje od bolesti zad, riziko jejího opětovného výskytu téměř o polovinu.



Bolestmi zad trpí na celém světě asi 800 milionů lidí a u sedmi z deseti, kteří se zotaví, se do roka zase vrátí.

Vědci uvedli, že výsledky zveřejněné v časopise Lancet ukazují, že chůze by mohla mít "hluboký dopad" na tuto hlavní příčinu invalidity na celém světě.



"Nemusíte chodit každý den 5 nebo 10 km, abyste dosáhli těchto výhod," řekl Mark Hancock, hlavní autor studie a profesor fyzioterapie na Macquarie University v Austrálii. Podle první studie svého druhu snižuje chůze třikrát týdně, která ulevuje od bolesti zad, riziko jejího opětovného výskytu téměř o polovinu.Vědci uvedli, že výsledky zveřejněné v časopise Lancet ukazují, že chůze by mohla mít "hluboký dopad" na tuto hlavní příčinu invalidity na celém světě."Nemusíte chodit každý den 5 nebo 10 km, abyste dosáhli těchto výhod," řekl Mark Hancock, hlavní autor studie a profesor fyzioterapie na Macquarie University v Austrálii.





"Důležité je začít s krátkými procházkami a postupně zvyšovat vzdálenost a intenzitu, jak se zvyšuje vaše kondice. Chůze je levné, široce dostupné a jednoduché cvičení, kterému se může věnovat téměř každý bez ohledu na zeměpisnou polohu, věk nebo socioekonomický status."



Hancock uvedl, že lidé, kteří chodili třikrát až pětkrát týdně, v průměru 130 minut týdně, zůstali bez bolesti téměř dvakrát déle ve srovnání s těmi, kteří žádnou léčbu nepodstoupili.



Dodal, že pravidelné kroky také zlepšily kvalitu jejich života a doba, kterou si museli vzít v práci volno, se zkrátila téměř o polovinu.



V první randomizované kontrolované studii na světě, která hodnotila účinnost chůze jako prevence recidivy bolesti zad, sledovali vědci po dobu tří let 701 dospělých, kteří nedávno prodělali epizodu bolesti zad.



Polovina z nich byla zařazena do programu chůze a vzdělávacích sezení s fyzioterapeutem, zatímco zbytek byl zařazen do kontrolní skupiny a nebyla mu poskytnuta žádná specifická intervence.



"Intervenční skupina měla méně výskytů bolesti omezující aktivitu ve srovnání s kontrolní skupinou a delší průměrnou dobu, než se u nich bolest opakovala, s mediánem 208 dní ve srovnání se 112 dny," uvedl Hancock. "Riziko recidivy, která vyžadovala vyhledání lékařské péče, se u osob v intervenční skupině snížilo téměř o polovinu.



"Dali jsme jim hrubé vodítko, aby si během šesti měsíců vybudovali 30 minut, pětkrát týdně. Po třech měsících většina zúčastněných chodila tři až pět dní v týdnu v průměru 130 minut."



Dodal: "Nevíme přesně, proč je chůze tak dobrá jako prevence bolestí zad, ale pravděpodobně jde o kombinaci jemných kmitavých pohybů, zatěžování a posilování páteřních struktur a svalů, relaxace a uvolňování stresu a uvolňování "dobrých" endorfinů.



"A samozřejmě také víme, že chůze přináší mnoho dalších zdravotních výhod, včetně kardiovaskulárního zdraví, hustoty kostí, zdravé hmotnosti a zlepšení duševního zdraví."



Rory Fagan se do studie zapojil v roce 2021, když hledal úlevu od zranění zad, které utrpěl při hraní ragby ve svých 20 letech. Za tři roky, co chodí třikrát týdně, měl jen jednu epizodu vysilující bolesti.



"S bolestí zad je to tak, že většina lidí má instinkt nic nedělat, protože i jen krok může způsobit otřes nebo křeč v zádech," řekl. "Cvičení je cestou ke snížení bolesti v dlouhodobém horizontu, takže pokud máte vzplanutí, měli byste pokračovat v tom, co můžete."



Prof. Kamila Hawthorneová, předsedkyně Královské koleje praktických lékařů ve Velké Británii, výzkum uvítala a uvedla, že je "důležité", aby výsledky byly "zohledněny při tvorbě a aktualizaci klinických pokynů".



Dr. Athalie Redwoodová-Brownová, vedoucí lektorka v oblasti fyzické aktivity a zdraví na Nottingham Trent University, uvedla, že výsledky mají "potenciál změnit preventivní péči a nabízejí škálovatelné řešení, které by mohlo přinést prospěch milionům lidí".













Zdroj v angličtině ZDE

0