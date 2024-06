Izraelská armáda předala moc na okupovaném Západním břehu činitelům podporujícím jeho nezákonné izraelské osídlování

21. 6. 2024

Převod na úředníky vedené krajně pravicovým Bezalelem Smotrichem odstraňuje právní kontrolu rozšiřování izraelských osad



Izraelská armáda v tichosti předala významné právní pravomoci na okupovaném Západním břehu Jordánu úředníkům podporujícím osídlování, kteří pracují pro krajně pravicového ministra Bezalela Smotricha.



Nařízení, které Izraelské obranné síly zveřejnily na svých internetových stránkách 29. května, převádí odpovědnost za desítky podzákonných předpisů v civilní správě - izraelském orgánu, který vládne na Západním břehu Jordánu - z armády na úředníky vedené Smotrichem na ministerstvu obrany.



Smotrich a jeho spojenci dlouhodobě považují kontrolu nad civilní správou nebo jejími významnými částmi za prostředek k rozšíření izraelské suverenity na Západním břehu Jordánu. Jejich konečným cílem je přímá kontrola ze strany ústřední vlády a jejích ministerstev. Převodem se snižuje pravděpodobnost právní kontroly rozšiřování a rozvoje osad.

Michael Sfard, izraelský právník zabývající se lidskými právy, řekl: "Pointa je, že [pro] každého, kdo si myslel, že otázka anexe je mlhavá, by toto nařízení mělo ukončit veškeré pochybnosti. Tento rozkaz totiž přenáší rozsáhlé oblasti správní moci z vojenského velitele na izraelské civilisty pracující pro vládu."



Jedná se o poslední převrat Smotriche, který se stal ministrem financí a ministrem na ministerstvu obrany po koaliční dohodě mezi jeho krajně pravicovou politickou stranou a stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua.



Civilní správa je zodpovědná především za plánování a výstavbu v oblasti C na Západním břehu Jordánu - 60 % okupovaných palestinských území pod plnou izraelskou správní a bezpečnostní kontrolou - a také za vymáhání práva proti nepovoleným stavbám, ať už ze strany izraelských osadníků nebo Palestinců.







"Polovina lidí, které přivedl na ministerstvo obrany, je z [proosídlenecké izraelské nevládní organizace] Regavim. Stejní lidé, kteří v Regavimu pracovali na likvidaci Palestinců v oblasti C, jsou nyní na vládních pozicích."



Změna zákonů, která v Izraeli zůstala v podstatě bez povšimnutí, navazuje na několikaletou kampaň proosídleneckých politiků za získání mnoha zákonných pravomocí, které dříve patřily vojenskému velení.Zákony se týkají všeho od stavebních předpisů až po správu zemědělství, lesnictví, parků a míst ke koupání. Právníci dlouho varovali, že jejich převedení z vojenské pod politickou kontrolu by mohlo Izrael přivést do konfliktu s jeho povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva. Po nástupu do vlády Smotrich rychle přistoupil ke schválení tisíců nových domů v osadách, legalizaci dříve nepovolených divokých staveb a ztížení výstavby domů a pohybu Palestinců.Podle zpráv v izraelských médiích američtí představitelé soukromě diskutovali o možnosti uvalit na Smotricha sankce kvůli jeho destabilizujícímu vlivu na Západní břeh Jordánu, kde žije v osadě, která je podle mezinárodního práva nelegální.Netanjahu se stal závislejším na podpoře Smotricha a dalších krajně pravicových složek své koaliční vlády poté, co umírněný bývalý ministr obrany Benny Gantz opustil mimořádný izraelský válečný kabinet v důsledku sporu o strategii ve válce v Gaze a o způsob, jak přivést domů izraelská rukojmí držená Hamásem.Smotrich se netajil tím, že si chce na ministerstvu obrany vybojovat vlastní pevnost, aby mohl prosazovat svou politiku, a bagatelizoval tento význam jako pouze technický.V dubnu Smotrich jmenoval svého dlouholetého ideologického spojence Hillela Rotha náměstkem v civilní správě, který má na starosti prosazování stavebních předpisů v osadách a na předměstích.Roth je bývalým obyvatelem Jiccharu, osady na Západním břehu Jordánu s pověstí násilníka a extremisty. Působil jako úředník nevládní organizace Bnej Akiva, která je napojena na Smotrichovu náboženskou sionistickou stranu.Sfard řekl, že tento převod znamená, že právní moc na Západním břehu Jordánu je nyní v rukou "aparátu, v jehož čele stojí izraelský ministr ... jehož jediným zájmem je prosazovat izraelské zájmy".Stejně důležité podle Sfarda je, že ačkoli je šéf civilní správy důstojníkem podřízeným vojenskému velení, Roth je civilista, který se zodpovídá Smotrichovi.Sfardův názor je ozvěnou právního stanoviska, které loni zveřejnili tři izraelští právníci, kteří varovali, že převedení pravomocí z armády by se právně rovnalo anexi, protože Smotrich "se považuje za zavázaného především k prosazování zájmů izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu, nikoliv k blahu palestinských obyvatel".Mairav Zonszein, vedoucí analytik pro Izrael a Palestinu v Crisis Group, řekl: "Nejdůležitější je, že se již nejedná o 'plíživou anexi' nebo 'faktickou anexi', ale o skutečnou anexi."Jedná se o legalizaci [a] normalizaci dlouhodobé politiky. Smotrich v podstatě obnovuje způsob fungování okupace tím, že velkou část vyjmul z rukou armády.