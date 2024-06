Lekce represe

20. 6. 2024

Řekli vám, že vaše země neexistuje. Říkají vám, že váš jazyk neexistuje. Váš učitel byl zatčen a mučí ho.





Třída, ve které sedíte, je ve stejné školní budově, ve stejné vesnici, ve stejném regionu - ale váš svět se od začátku ruské vojenské okupace obrátil vzhůru nohama,



Ruské zacházení s ukrajinskými dětmi v okupovaných školách doplňuje stále se rozšiřující seznam ruského týrání, jak podrobně popisuje nová zpráva zaměřená na okupovanou a osvobozenou Charkovskou oblast na Ukrajině.



Ruské úřady potlačují ukrajinský jazyk a ukrajinské vzdělávací osnovy. Jako vyučovací jazyk používají ruštinu a vnucují ruské učební osnovy plné protiukrajinské propagandy popírající samotnou existenci národa, k němuž žáci a studenti patří.



Stručně řečeno, Rusko využívá vzdělávací systém k provádění rusifikace a politické indoktrinace na svých okupovaných územích.



Taková opatření porušují válečné zákony. Ty vyžadují, aby okupační mocnost obnovila veřejný pořádek a služby na okupovaném území, včetně umožnění řádného vzdělávání dětí. Musí však respektovat zákony platné na území před okupací. Okupantům je zakázáno zavádět vlastní zákony, včetně zákonů o vzdělávání.



To je také v rozporu s dalšími mezinárodními normami v oblasti lidských práv, včetně zákazu válečné propagandy, práva dítěte na vzdělání v mateřském jazyce a práva rodičů na volbu školní docházky svých dětí.



Ukrajinské děti pod ruskou okupací navíc musí v rámci vnucených školních osnov absolvovat vojenský výcvik.



Okupační úřady také požadují, aby střední školy na okupovaném ukrajinském území sdílely jména studentů starších 18 let. Ruské úřady je považují za způsobilé k odvodu do ozbrojených sil - kde pak mohou být dokonce nuceni bojovat proti svým ukrajinským spoluobčanům.



Učitelé a další zaměstnanci škol, kteří se snaží těmto vnuceným změnám bránit, čelí kruté odvetě. Ruské úřady proti nim používají výhrůžky, nátlak, zadržování a mučení, včetně brutálního bití a elektrošoků. Ruské úřady také vyhrožovaly rodičům, jejichž děti se učily podle ukrajinských osnov na internetu.



Odhaduje se, že na Ruskem okupovaném ukrajinském území žije milion dětí školního věku. Okupanti jim upírají právo na vzdělání, které jim zaručuje mezinárodní právo.

