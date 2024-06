O tom, jak se mění témata a priority společenského primitivismu

25. 6. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Je to zhruba 10 let, co pan Konvička (vzpomíná si na něj někdo?) hlásal, že západní Evropa je rozložená islámem. České společnosti dával 10-30 let. Kupodivu tento věštec neučinil žádné zmínky o tom, že nás možná ještě dříve sežere Putin.

Ano, my, ta zdravá východní Evropa, v čele s Orbánem, který je zcela zdravý ne-muslim, ne jako ti prohnilí politici na Západě, držíme Ukrajinu nad vodou. Vlastně pardon, ona by už dávno padla nebýt podpory západní Evropy.

Ale co už, tu západní Evropu přece naservíruje Putinovi konvičkovská krajní pravice. Ve jménu boje proti migraci, zcela nereálného a fantasmagorického, se třeba jednou domluví Německo a Francie, ovládané v budoucnosti krajní pravicí, s Putinem, že si Česko může zabrat.





Jedno se zdá jisté: podobně jako pan Konvička bude za 10 let zapomenut asi i pan Turek, ten motorista. Konvička kdysi vypadal, že se svým primitivním fanatismem ovládne velkou část české společnosti. To bylo tehdy velké téma!





Za 10 let už možná konec benzínových motorů bude stejně nekontroverzní téma jako dnes používání nových žárovek (a to dokonce možná i v případě, že budeme gubernií Putinovy říše). Vzpomínáte, jaké to bylo kdysi veřejné pohoršení ty nové žárovky?

