Izraelské dokumenty dokazují rozsáhlou snahu izraelské vlády formovat diskurz v USA o válce v Gaze

25. 6. 2024

čas čtení 17 minut

Izraelské fondy se zaměřují na americké univerzitní kampusy a usilují o novou definici antisemitismu v americkém právu.





V listopadu loňského roku, jen několik týdnů před začátkem války v Gaze, byl Amichai Chikli, drzý, 42letý ministr Likudu v izraelské vládě, povolán do Knesetu, izraelského parlamentu, aby informoval zákonodárce o tom, co by se dalo udělat proti rostoucím protiválečným protestům mladých lidí ve Spojených státech, zejména na elitních univerzitách.



"Řekl jsem to už dříve a zopakuji to i nyní, že si myslím, že bychom měli, zejména ve Spojených státech, být v ofenzivě," tvrdil Chikli.



Chikli od té doby vedl cílenou kampaň proti kritikům Izraele. Deník The Guardian odhalil důkazy, které ukazují, jak Izrael obnovil činnost kontroverzního subjektu v rámci širší kampaně pro styk s veřejností, jejímž cílem je zaměřit se na americké univerzitní kampusy a nově definovat antisemitismus v americkém právu.

Chikli ujistil zákonodárce, že v rozpočtu jsou nové peníze na ofenzivní izraelskou kampaň, která je oddělena od tradičnějších public relations a placeného reklamního obsahu produkovaného vládou. Zahrnovala 80 již probíhajících programů na propagační úsilí, "které se bude provádět 'koncertním' způsobem", řekl.



Poznámka o "Koncertu" se týkala rozsáhlého obnovení kontroverzního izraelského vládního programu původně známého jako Kela Shlomo, který byl určen k provádění toho, co Izrael nazývá "masové uvědomovací aktivity" zaměřené převážně na USA a Evropu. Concert, nyní známý jako Voices of Israel, dříve spolupracoval se skupinami, které stály v čele kampaně za přijetí takzvaných "anti-BDS" státních zákonů, které postihují Američany za účast na bojkotech nebo jiných nenásilných protestech proti Izraeli.



Její nejnovější inkarnace je součástí tvrdé a někdy skryté operace izraelské vlády, jejímž cílem je zasáhovat proti studentským protestům, lidskoprávním organizacím a dalším hlasům nesouhlasu.



Poslední aktivity Voices byly prováděny prostřednictvím neziskových organizací a dalších subjektů, které často nezveřejňují informace o dárcích. Od října do května Chikli dohlížel na nejméně 32 milionů šekelů, tedy asi 8,6 milionu dolarů, vynaložených na vládní propagaci s cílem přeformulovat americkou veřejnou debatu.



Netrvalo dlouho a jedna z amerických advokačních skupin úzce spolupracujících s Chikliho ministerstvem, Institut pro studium globálního antisemitismu a politiky neboli ISGAP, dosáhla mocného vítězství.



Při široce sledovaném prosincovém kongresovém slyšení o údajném antisemitismu mezi studenty protestujícími proti válce se několik republikánských zákonodárců Sněmovny reprezentantů při výsleších rektorů univerzit výslovně odvolávalo na výzkum ISGAP. Slyšení skončilo virální konfrontací zástupkyně Elise Stefanikové s tehdejší rektorkou Harvardovy univerzity Claudine Gayovou, která později po vlně negativních zpráv ze své funkce odešla.



ISGAP, který údajně v roce 2018 získal většinu svých finančních prostředků od izraelské agentury, která provozovala Concert, vyzdvihl svůj kongresový převrat v oblasti vztahů s veřejností na akci konané 7. dubna v Palm Beach Country Clubu.



"Všechna tato slyšení byla výsledkem naší zprávy, že všechny tyto univerzity, počínaje Harvardem, berou spoustu peněz z Kataru," pochlubil se Natan Šaranskij, bývalý izraelský poslanec Knesetu (MK), který dříve zastával funkci Chikliho a nyní předsedá ISGAP. Šaranskij shromážděným příznivcům řekl, že svědectví Stefanikové zhlédla miliarda lidí.



ISGAP nadále formuje kongresové vyšetřování univerzit kvůli tvrzení, že protesty proti stavu lidských práv v Izraeli jsou motivovány antisemitismem, a organizace se výrazně angažuje v kampani za zakotvení nových zákonů, které nově definují antisemitismus tak, aby za něj byly považovány i určité formy projevů kritických vůči izraelskému národu.



Další americké skupiny napojené na Voices vyvíjejí řadu iniciativ na podporu státu Izrael. Jedna z takových skupin, která je veřejně uvedena jako partner, National Black Empowerment Council (NBEC), zveřejnila otevřený dopis černošských demokratických politiků, v němž se zavázali k solidaritě s Izraelem. Další skupina, CyberWell, proizraelská antidezinformační skupina vedená bývalými představiteli izraelské vojenské rozvědky a Hlasu, se etablovala jako oficiální "důvěryhodný partner" TikToku a Mety, který oběma sociálním platformám pomáhá s kontrolou a úpravou obsahu. Nedávná zpráva CyberWell vyzvala společnost Meta, aby potlačila populární slogan "Od řeky k moři, Palestina bude svobodná".



Úsvit války v Gaze po teroristických útocích Hamásu 7. října 2023 vyvolal třetí restart pro vládou podporovanou společnost, která byla původně pronajata prostřednictvím nyní již zrušeného ministerstva pro strategické záležitosti. Reorganizace byla poprvé zveřejněna prostřednictvím málo nápadného rozpočtového dokumentu, který izraelská vláda zveřejnila 1. listopadu a v němž se uvádí, že Voices zmrazí všechny předchozí kampaně na podporu aktivit souvisejících s "vítězstvím ve válce o izraelský příběh".





Deníky Haaretz a New York Times nedávno odhalily, že Chikliho ministerstvo pověřilo firmu pro styk s veřejností, aby tajně vyvíjela nátlak na americké zákonodárce. Firma využívala stovky falešných účtů, které zveřejňovaly proizraelský nebo protimuslimský obsah na Twitteru, Facebooku a Instagramu. (Ministerstvo pro záležitosti diaspory popřelo, že by se na kampani podílelo, údajně poskytlo izraelské firmě za příspěvky na sociálních sítích asi 2 miliony dolarů).



Tato snaha je však pouze jednou z mnoha podobných kampaní koordinovaných ministerstvem, o níž se ve zprávách píše jen v omezené míře. Ministerstvo pro záležitosti diaspory a jeho partneři sestavují týdenní zprávy na základě tipů od proizraelských studentských skupin v USA, z nichž některé dostávají finanční prostředky z izraelských vládních zdrojů.



Například Hillel International, spoluzakladatel sítě Israel on Campus Coalition a jedna z největších židovských kampusových skupin na světě, informoval o finanční a strategické podpoře ze strany Mosaic United, obecně prospěšné společnosti podporované Chikliho ministerstvem. Dlouholeté partnerství je nyní využíváno k formování politické debaty o izraelské válce. V únoru vystoupil výkonný ředitel Hillelu Adam Lehman před Knesetem, aby pohovořil o strategickém partnerství s Mosaic a ministerstvem pro záležitosti diaspory, které podle něj již přineslo výsledky.



"Měníme administrativu. Zrovna minulý týden učinila stejná prezidentka MIT, která byla pranýřována před Kongresem, krok k úplnému pozastavení činnosti své pobočky Studenti za spravedlnost v Palestině za překračování hranic a vytváření nepříznivého prostředí pro židovské studenty," řekl Lehman s odkazem na prezidentku Massachusettského technologického institutu Sally Kornbluthovou.



Hillel International, CyberWell, NBEC, izraelské ministerstvo pro záležitosti diaspory a Voices of Israel/Concert na žádost o komentář nereagovaly.



Tato vyšetřovací zpráva prověřila nedávná vládní slyšení, dokumenty izraelských společností, dokumenty o veřejných zakázkách a další veřejné záznamy. Přestože mnohé z organizací věnujících se proizraelské advokacii financují především soukromé osoby a nadace, a to nejspíše bez zahraničního vedení, záznamy poukazují na značné zapojení izraelské vlády do americké politiky týkající se války v Gaze, svobody projevu na univerzitních kampusech a izraelsko-palestinské politiky.



"Existuje fixace na hlídání amerického diskurzu o americko-izraelských vztazích, dokonce i diskurzu na univerzitních kampusech, od Izraele až po premiéra Netanjahua," řekl Eli Clifton, hlavní poradce Quincyho institutu pro odpovědný stát. "Člověk jen těžko hledá paralelu, pokud jde o vliv cizí země na americkou politickou debatu."





Žádná ze skupin uvedených v tomto článku se nezaregistrovala podle zákona o registraci zahraničních agentů (Fara). Tento zákon vyžaduje, aby skupiny, které přijímají finanční prostředky nebo pokyny z cizích zemí, poskytovaly veřejné informace americkému ministerstvu spravedlnosti.



"Je zde zabudován předpoklad, že není vůbec nic divného na tom, když se na USA pohlíží jako na jakési otevřené pole pro působení Izraele, že neexistují žádná omezení," řekla Lara Friedmanová, prezidentka Nadace pro mír na Blízkém východě.



Mnohé z toho, co bylo o Concertu dříve známo, původně uvedl americký židovský list Forward a nezávislý investigativní zpravodajský web Seventh Eye se sídlem v Izraeli. Historie Concertu sahá až do roku 2017, kdy ministerstvo pro strategické záležitosti začalo rozvíjet program tajných kampaní, jejichž cílem je změnit veřejné mínění. Úředníci si představovali "mimovládní" nástroj, který by "poskytoval rychlou a koordinovanou reakci proti pokusům o poškození obrazu Izraele ve světě".



Tehdejší ministr Gilad Erdan si v Concertu představoval "PR komando", které by bylo schopno tajně spouštět rozsáhlé odsouzení celebrit, které kritizují izraelskou vládu, na sociálních sítích. Interní dokumenty, které získalo Sedmé oko, ukázaly, že mnoha příjemci finančních prostředků z Koncertu byly americké křesťanské sionistické organizace, například Christians United for Israel, Proclaiming Justice to the Nations a Israel Allies Foundation.





Jedním z největších amerických příjemců byla organizace ISGAP, která údajně obdržela nejméně 445 000 dolarů, což je částka odpovídající 80 % jejích celkových příjmů v roce 2018, jako součást závazku 1,3 milionu dolarů pro tuto organizaci. Dr. Charles Small, výkonný ředitel ISGAP, na dotaz časopisu Forward tato čísla zpochybnil, ačkoli kanadskému zpravodajství poskytl rozporuplné komentáře.



Small dříve tvrdil, že ISGAP nevyžaduje registraci Fara, protože jeho organizace splňuje podmínky akademické výjimky v zákoně, která umožňuje organizacím přijímat zahraniční finanční prostředky, pokud se nezapojují do politické propagace. Přesto Yale, kde skupina kdysi sídlila, v roce 2011 zrušil předchůdce ISGAP kvůli obavám o její vědeckou přísnost.



V loňském roce se výkonnou ředitelkou ISGAP stala brigádní generálka Sima Vaknin-Gillová, bývalá zpravodajská důstojnice a styčná osoba pro koncert v izraelské vládě.



V lednu Vaknin-Gill a Small svědčili před výborem Knesetu, který projednával správnou reakci na kritiku Izraele. Během výpovědi několik svědků hovořilo o potřebě povzbudit země, aby přijaly definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu, která klade rovnítko mezi ostrou kritiku Izraele a antisionismus - včetně tvrzení, že stát Izrael je "rasistické úsilí" - a antisemitismus.



Mnoho kritiků z levice i pravice se ohradilo proti definici Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA), která podle nich potlačuje první dodatek tím, že omezuje možnost kritizovat vládní subjekt, a používá obavy z antisemitismu jako obušek k postihování kritiků izraelské politiky.



Účastníci slyšení však dali jasně najevo, že definice IHRA by měla být pro stát Izrael strategickou prioritou.



"Hnutí Combat Antisemitism Movement se zasadilo o definici IHRA," poznamenal Vaknin-Gill s odkazem na temného partnera ISGAP, společnost Concert a ministerstvo pro záležitosti diaspory. (Hnutí Combat Antisemitism Movement předsedá Sharansky; Vaknin-Gill je členem jeho představenstva). "Přesunuli jsme pozornost na práci na místní úrovni," řekl Vaknin-Gill. "Zjistili jsme, že starostové a státy - s těmi je mnohem snazší pracovat a skutečně z definice udělat něco reálného."



Guvernér Georgie Brian Kemp v lednu podepsal zákon, který revidoval tamější zákon o trestných činech z nenávisti tak, aby zahrnoval definici antisemitismu podle IHRA, což umožňuje, aby za určitou kritiku Izraele hrozily vyšší tresty odnětí svobody. Jižní Karolína a Jižní Dakota v posledních měsících následovaly s podobnými zákony. Další související zákon na Floridě, HB 187, prošel oběma komorami státního parlamentu a čeká na podpis guvernéra Rona DeSantise. E-maily získané na základě žádosti o záznam ukazují, že Kennedy Starnes, úředník izraelského ministerstva zahraničí, si o tomto zákoně dopisoval se senátorkou Lori Bermanovou.



Kongres pokročil s podobnou legislativou IHRA. Minulý měsíc Sněmovna reprezentantů schválila legislativu, která zakotvuje definici antisemitismu podle IHRA do standardů ministerstva školství. Pokud bude zákon schválen Senátem a podepsán, umožní federální vládě omezit financování vysokých škol nebo iniciovat porušení občanských práv univerzit, které si dovolí určitou kritiku Izraele.



Small podobně svědčil na několika slyšeních v Knesetu, kde informoval izraelské zákonodárce o strategii ISGAP a jejím boji za formování diskurzu na univerzitních kampusech.



"Toto je historický okamžik, kdy musíme zvýšit svou moc v historických proporcích z hlediska dějin židovského národa," řekl Small na lednovém slyšení. "A stát Izrael, potřebujeme všechny nástroje, které stát má." Předchozí měsíc vypovídal na jiném slyšení v Knesetu, na kterém prohlásil, že studentská organizace Studenti za spravedlnost v Palestině je "ozbrojenou složkou" Muslimského bratrstva.



Minulý měsíc se Small setkal se členy sněmovního výboru pro dohled nad touto záležitostí na uzavřeném brífinku, krátce předtím, než republikáni ve Sněmovně reprezentantů zintenzivnili vyšetřování zdrojů financování propalestinských univerzitních skupin. ISGAP rovněž předložila tvrzení, že katarské financování lékařského programu Cornellovy univerzity formovalo obavy studentů z počtu civilistů zabitých izraelskou armádou v Gaze.



Na dubnové akci v Palm Beach Small tvrdil, že "intersekcionalita je vlastně koncept, který můžeme použít" k "boji proti miliardě muslimů a všem liberálním lidem v západním světě", přičemž tento koncept nazval "tai chi". Small navrhl jednu argumentační linii, že politický islám "chce zabíjet Židy, chce si podmanit ženy, chce zabít všechny homosexuály".



Výzkum zahraničního financování ISGAP ani její webové stránky nezveřejňují dřívější finanční vazby organizace na Izrael. Pozorovatelé poznamenávají, že tvrzení o akademické výjimce pro Fara nemusí být vhodné pro žádnou organizaci, jako je ISGAP, která koordinuje svou činnost s izraelskou vládou a angažuje se v přímém prosazování zájmů Kongresu.



"I když existuje několik výjimek z registrace Fara, téměř všechny výjimky jsou překonány, pokud se osoba nebo skupina snaží ovlivňovat americkou veřejnou politiku a veřejné mínění na popud nebo příkaz zahraniční vlády," uvedl Craig Holman, odborník na pravidla lobbingu ve společnosti Public Citizen.



Přestože není znám plný rozsah vlivu izraelské vlády na americké instituce, debata v Knesetu poskytuje pohled na izraelskou strategii a interakce s americkými advokačními skupinami.



Kneset uspořádal několik slyšení s americkými židovskými organizacemi, na nichž se diskutovalo o koordinaci. Margarita Spichko, úřednice z ministerstva pro záležitosti diaspory Chikli, v prosinci vypověděla, že její úřad vydává každý týden zprávu založenou na informacích získaných od partnerů v USA, včetně Hillelu.



Hadas Lorber, který tehdy pracoval jako asistent izraelské rady pro národní bezpečnost, během téhož slyšení poznamenal, že úřad premiéra se pravidelně setkával se skupinami sídlícími ve Washingtonu v rámci "poctivé snahy zjistit, jak můžeme bojovat proti antisemitismu, jak můžeme zvýšit legislativu před všemi různými členy Kongresu, abychom v USA prosadili legislativu, která bude bojovat proti antisemitismu, která bude fungovat na univerzitních kampusech".



V březnu se v Knesetu sešli vedoucí představitelé hlavních proizraelských skupin z celého světa, aby podali zprávu o aktivitách kolem války. Zákonodárci na slyšení naléhali na skupiny prosazující izraelismus, aby vysvětlily, jakým způsobem prosazují protesty na univerzitních kampusech. Meir Holtz, prezident Mosaic United, při slyšení poznamenal, že izraelská vláda letos investuje do jeho organizace 48 milionů šekelů, tedy asi 12,8 milionu dolarů, na pomoc kampusům.



Minulý měsíc Alon Lavi, zástupce izraelského ministerstva zahraničních věcí, prosil členy Knesetu, aby pokračovali ve finanční podpoře kampaní souvisejících s politikou USA a diskurzem na univerzitách. Upozornil, že stát Izrael nemůže toto úsilí vést a měl by se místo toho spoléhat na nevládní organizace a širší občanskou společnost.



"Musíme vytvořit koalice s prvky uvnitř, které nám chtějí pomoci, a součástí toho je mobilizace vedení, vedení univerzit, vedení studentů, starostů, místních kongresmanů ve státech a městech," řekl Lavi.



Jeden ze zákonodárců na slyšení, MK Meir Cohen, nebyl nadšen. "Nemám pocit, že by existoval pocit nouze," poznamenal Cohen s tím, že rozpočtové plány ministerstva se rovnají máločemu.





"Pokud mohu, pane MK Cohene, naprosto s vámi souhlasím," odpověděl Ron Brummer, zástupce ministerstva pro záležitosti diaspory, který s Chiklim úzce spolupracuje. "Potřebujeme dát dolů 300 milionů šekelů, ne 30 milionů šekelů."







Zdroj v angličtině ZDE

