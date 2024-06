Ukrajina obdržela ze Srbska prostřednictvím třetích stran munici v hodnotě 800 milionů eur

24. 6. 2024

Srbsko dodalo západním zemím munici, z níž část pak byla reexportována na Ukrajinu. Ozbrojené síly Ukrajiny tak obdržely granáty v hodnotě 800 milionů eur. Srbsko dodalo západním zemím munici, z níž část pak byla reexportována na Ukrajinu. Ozbrojené síly Ukrajiny tak obdržely granáty v hodnotě 800 milionů eur.

Srbský prezident Aleksandar Vučić označil tuto částku za "obecně přesnou". Podle něj se bavíme o ukazateli na dva až tři roky. Zdůraznil, že prodej munice je byznys nezbytný pro "ekonomické oživení" Srbska a takové dodávky neznamenají, že se v konfliktu staví na jednu stranu.

"Ano, vyvážíme naši munici. Nemůžeme ji dodat na Ukrajinu nebo do Ruska, ale měli jsme mnoho kontraktů s Američany, Španěly, Čechy a dalšími. Jak se s tím nakonec vypořádají, je jejich věc," řekl Vučić.

Srbský prezident dodal, že i když ví, kam střely dopadly, netýká se ho to. "Mým úkolem je zajistit, abychom s municí nakládali legálně, abychom ji prodávali. Musím se postarat o své lidi, a to je vše," zdůraznil Vučić.

Podle Vučiće dostalo Srbsko "velkou příležitost" k podnikání vývozem munice, protože jeho zbraně jsou levnější než západní. Dodal, že celkový objem těchto dodávek se bude jen zvyšovat.

Potvrdil to srbský ministr financí Siniša Mali. Obranný průmysl, který zaměstnává 20 000 lidí v zemi se 7 miliony obyvatel, se rychle rozšiřuje. "Vidím to jako obchodní klastr," řekl Mali a dodal, že pokud jde o zbrojní výrobu, Srbsko ještě nedosáhlo úrovně vyspělejších zemí, ale nyní je "čas" to dohnat.

Podle diplomatů a analytiků je účast Srbska na dodávkách munice na Ukrajinu natolik zastřená, že to oficiální údaje neodrážejí. Kielský institut pro světovou ekonomiku, který monitoruje podporu Kyjeva, uvedl, že aktivity Bělehradu přímo nemonitoruje a nemá důkazy o jeho "systematickém přispívání" k obraně Ukrajiny.

Skutečnost, že Srbsko souhlasilo s předáním svých zbraní ozbrojeným silám Ukrajiny, vešla ve známost v dubnu 2023 z úniku utajovaných údajů Pentagonu. Předtím se na webu objevily dokumenty, ze kterých vyplývalo, že srbská společnost Krusik dodala Kyjevu přes Istanbul a Bratislavu 3,5 tisíce kusů 122 mm raket pro salvový raketomet BM-21 Grad. Ministr obrany republiky Miloš Vučević však všechna tato fakta popřel a zdůraznil, že Srbsko prodává zbraně pouze "legitimním koncovým spotřebitelům", mezi které Rusko a Ukrajina nepatří.

Loni v létě nicméně Vučić připustil, že munice a zbraně vyrobené v zemi se na Ukrajinu dostávají přes prostředníky. Poznamenal však, že zpětnému vývozu těchto produktů nemůže zabránit.

V únoru tohoto roku ruský kanál Z "Vojenský informátor" informoval o použití srbských raket ER Grad 2000 (G2000) s doletem 40 km ozbrojenými silami Ukrajiny k ostřelování Bělgorodu. O tomto původu granátů svědčila charakteristická barva jejich těla a stabilizátorů, poznamenali autoři s tím, že střely byly odpáleny z českých raketometů RM-70 Vampire.

Zdroj v angličtině: ZDE

