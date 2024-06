Rusko: Nikdy předtím nebylo v Putinově vládním aparátu tolik lidí, které diktátor urazil

26. 6. 2024

Během posledního měsíce se Vladimir Putin dopustil značně rizikového chování vůči velké části svého okolí tím, že propustil nebo degradoval úředníky, ale nechal je nebo jejich podporovatele v pozici, na níž disponují skutečnou mocí. Proto sílí možnost, že alespoň někteří z nich se mohou zapojit do spiknutí, aby ho zbavili moci, říká Igor Eidman. Během posledního měsíce se Vladimir Putin dopustil značně rizikového chování vůči velké části svého okolí tím, že propustil nebo degradoval úředníky, ale nechal je nebo jejich podporovatele v pozici, na níž disponují skutečnou mocí. Proto sílí možnost, že alespoň někteří z nich se mohou zapojit do spiknutí, aby ho zbavili moci,

Nikdy předtím v Putinově vedení nebylo tolik lidí, kteří byli uraženi diktátorem.

Vedle toho Putin svými činy vážně urazil vlivné "klany" v čele s Patruševem, Šojguem a generály z ministerstva obrany, nebo vyššími představiteli úředníků v prezidentské kanceláři a bohatými partnery všech těchto lidí v byznysu i jinde.

"Nebyl by to pro Putina žádný problém, kdyby jednal stalinistickým způsobem a uražení byly posláni do táborů. Ale nikdo se s nimi nevypořádal tímto způsobem a zachovali si tak své mocenské pozice." Putin tedy sám "vytvořil semeniště" pro vzpouru těch, kteří nominálně mají k němu nejblíže.

Téměř všichni představitelé, kteří byli degradováni nebo jejich pozice byla oslabena, včetně Patruševa, Šojgua, Gerasimova a Kirijenka, si stále udržují reálnou moc a vliv. A poté, co byli Putinem "smrtelně uraženi", se mohou rozhodnout jednat proti němu dříve, než bude moci podniknout ještě více kroků proti nim.

