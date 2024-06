Ukrajina - shrnutí konfliktu

28. 6. 2024

Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině již více než dva roky. Válka ilustruje strategii Kremlu při jednání s neukázněnými postsovětskými sousedními státy: Repertoár sahá od politického tlaku přes hybridní válku až po vojenskou invazi. To znamená, že geopolitický konflikt mezi Ruskem a Západem ohledně evropského bezpečnostního řádu také vstoupil do nové fáze, píše Andreas Umland. Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině již více než dva roky. Válka ilustruje strategii Kremlu při jednání s neukázněnými postsovětskými sousedními státy: Repertoár sahá od politického tlaku přes hybridní válku až po vojenskou invazi. To znamená, že geopolitický konflikt mezi Ruskem a Západem ohledně evropského bezpečnostního řádu také vstoupil do nové fáze,

Současná konfliktní situace

Se začátkem ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se změnil charakter rusko-ukrajinské války, která začala v roce 2014 anexí Krymu a okupací rozsáhlých oblastí na východě Ukrajiny. Moskvou zinscenovaná pseudoobčanská válka na Donbasu byla nahrazena otevřenou vojenskou agresí zaměřenou na zrušení ukrajinské suverenity a státnosti. Do války jsou zapojeny i ruské jednotky umístěné v Bělorusku. Až do června 2024 však nebyly na ukrajinské půdě nasazeny žádné pravidelné běloruské jednotky.

Rusko od roku 2022 každý týden bombarduje nejen ukrajinské jednotky, muniční sklady a vojenské základny, ale také města a vesnice daleko od bojové zóny, dopravní a energetickou infrastrukturu a průmyslová zařízení. Používají se rakety, střely s plochou dráhou letu, stíhačky, vrtulníky a drony. Podél státní hranice a frontové linie jsou velké plochy půdy zcela zaminovány. Raketové a dronové útoky na ukrajinské jednotky a kritickou infrastrukturu – zejména elektrárny a další energetická zařízení – jsou prováděny z ruského území, jakož i z okupovaných ukrajinských území a válečných lodí v Černém a Kaspickém moři. Zasahují do západoukrajinských regionů Haliče, Volyně a Zakarpatí, které jsou daleko od bojů na jihu a východě země.

Rusko používá různé zbraně dlouhého doletu hromadně a záměrně proti civilním objektům na Ukrajině, včetně obytných, obchodních, kulturních a nemocnic, škol a kostelů. Únosy, mučení, mrzačení, znásilňování, vraždy a další zločiny proti lidským právům proti ukrajinským civilistům v okupovaných částech země jsou součástí ruské války. To zahrnuje deportaci desítek tisíc dospělých a nezletilých ukrajinských občanů a krádeže ukrajinských dodávek obilí.

V důsledku bombardování a válečných zločinů se počet ukrajinských uprchlíků rychle zvýšil, a to jak doma, tak v zahraničí. Do května 2022 opustilo Ukrajinu již 5,4 milionu lidí. Počet vnitřně vysídlených osob činil v červenci 2023 více než 5,6 milionu. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se odhaduje, že v současné době (k 20.06.2024) prchá v rámci země přibližně 3,6 milionu lidí a více než 6,5 milionu lidí z Ukrajiny jsou uprchlíci v zahraničí, většinou v Evropě.

Hromadění válečných zločinů znamená, že stále více politických, historických a právních vědců, jakož i Parlamentní shromáždění Rady Evropy a Evropského parlamentu, spatřuje v akcích Ruska na Ukrajině známky genocidy, alespoň částečně. V březnu 2023 vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a Mariju Lvovovou-Bělovovou, která je jako "zmocněnkyně pro práva dětí" ruské vlády z velké části odpovědná za nezákonné únosy ukrajinských dětí bez doprovodu.

Ukrajinské ozbrojené síly se ukázaly jako nečekaně silné při odrážení agrese, ale zároveň utrpěly značné ztráty. Do konce roku 2022 se jim podařilo osvobodit asi polovinu území nově okupovaných Ruskem. Relativní úspěch ukrajinské armády je dán mimo jiné vysokou morálkou, podporou ukrajinské občanské společnosti a diaspory, moderními zbraněmi ukrajinské i zahraniční výroby a spoluprací se západními zpravodajskými službami. V dubnu 2022 začala Ukrajina útočit řízenými střelami a drony na infrastrukturní zařízení (sklady, překladiště, obranné závody atd.) a vojenská zařízení uvnitř Ruska.

V roce 2023 druhá ukrajinská protiofenzíva selhala, a to především kvůli nedostatečné výzbroji. Ukrajinským ozbrojeným silám chyběla zejména letadla, další zbraně dlouhého doletu a munice. Zároveň však byly ukrajinské operace na Krymu a v jeho okolí s řízenými střelami a drony úspěšnější. Do května 2024 byla potopena asi třetina lodí ruské Černomořské flotily. Rusko muselo stáhnout většinu své flotily ze Sevastopolu. A na jaře 2024 by mohl být ukrajinský námořní obchod přes Černé moře do značné míry obnoven bez koordinace s Ruskem.

Na začátku roku 2024 ruské ozbrojené síly zahájily nový postup mimo jiné v Charkovské oblasti, ale do začátku léta přinesl jen nepatrné územní zisky. Úspěšnější byly hromadné útoky ruských raket, klouzavých bomb a dronů na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, které vedly ke ztrátě většiny ukrajinských elektráren na jaře 2024 a vedly k výpadkům elektřiny v celé zemi. Vzhledem k tomu, že útoky byly prováděny přímo z ruského území, USA a Německo daly v květnu 2024 Kyjevu také povolení použít zbraně, které dodaly, proti cílům na ruském území, alespoň v omezené míře.

Příčiny a pozadí

Od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v roce 1991 se oficiální status ruského jazyka (asi 17 % ukrajinské populace v té době tvořili etničtí Rusové), interpretace carských a sovětských dějin a geopolitická orientace Ukrajiny staly pravidelnými tématy sporů mezi ukrajinskou veřejností. Tyto spory však probíhaly převážně pokojně. Na rozdíl od některých jiných postsovětských států, jako je Estonsko, Gruzie nebo Lotyšsko, byly otázky identity, občanství a kultury na Ukrajině řešeny rozhodně liberálně.

Rostoucí agresivita ruského vedení během a po revoluci Euromajdanu (listopad 2013 až únor 2014) na Ukrajině je způsobena především vnitřními ruskými důvody. Implicitní ruská autoritářská společenská smlouva mezi vládnoucí elitou a lidem, která byla dodržována až do globální finanční krize v roce 2008, již nemohla být naplněna kvůli stagnující ekonomice a klesajícím reálným příjmům. Proto v Kremlu rostly obavy, že úspěšně "poevropštěná" Ukrajina by mohla vytvořit protimodel k "Putinovu systému".

Po dokončení prvního plynovodu Nord Stream přes Baltské moře z Vyborgu do Lubminu na konci roku 2012 se navíc snížila závislost Ruska na dodávkách plynu přes ukrajinské území. Rostoucí energetické oddělení mezi Ruskem a Ukrajinou významně přispělo k eskalaci konfliktu vynucené Moskvou od roku 2013.

Ve vřavě pozdvižení po revoluci na Majdanu v letech 2013/14 se Rusku podařilo masivní propagandistickou kampaní zdiskreditovat počínající demokratizaci, národní emancipaci a poevropštění Ukrajiny jako protiruský, "fašistický" puč a orientaci na Západ jako zásadní porušení národních a geostrategických zájmů Ruska. "Banderovci" byli prohlášeni za "hlavního nepřítele". Aby Moskva rozdmýchala napětí, naverbovala desítky tisíc ozbrojenců Velkoruska jak na východní Ukrajině, tak v Rusku, pro polovojenskou intervenci na Donbasu podporovanou ruskými zpravodajskými službami.

Paralelně s okupací Krymu a částí východní Ukrajiny v rozporu s mezinárodním právem se zintenzivnila "hybridní válka" proti Ukrajině, v níž se uplatňují nevojenské formy boje (např. ekonomický nátlak, mediální kampaně, infiltrace tajných služeb, "pasportizace"). Ty hrají stejně důležitou úlohu jako vojenské a polovojenské operace. Krym je stále více začleňován do ruské administrativy a ekonomiky, stejně jako do kulturního a vzdělávacího života Ruské federace. Výstavbou mostu přes Kerčský průliv v roce 2019 vzniklo první pozemní spojení mezi ruskou pevninou a Krymem.

Po změně moci v parlamentních volbách na jaře a v létě 2019 po zvolení Volodymyra Zelenského prezidentem a vítězství jeho strany "Sluha lidu" následovalo převzetí výkonné a zákonodárné moci novým, důrazně antinacionalistickým politickým týmem. Proruská změna kurzu, která se v Moskvě očekávala po rezignaci nacionálně orientovaného prezidenta Petra Porošenka, se nicméně nekonala. Spíše se upevnila proevropská a proatlantická orientace.

Přístupy k reakci a řešení

V březnu 2014 Ukrajina spolu se západními vládami iniciovala hlasování Valného shromáždění OSN, ve kterém se 100 států vyslovilo proti anexi Krymu, zatímco pouze 11 států (Arménie, Bělorusko, Bolívie, Kuba, Nikaragua, Severní Korea, Rusko, Zimbabwe, Súdán, Sýrie a Venezuela) rezoluci odmítlo. Činnost začala vyvíjet i OBSE. Vyslala zvláštní pozorovatelskou misi na východní Ukrajinu a podpořila mírová jednání v běloruském hlavním městě Minsku. Tam se Německo a Francie v září 2014 a únoru 2015 pokusily zprostředkovat urovnání mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně Donbasu.

Asymetrické dohody, které byly z velké části vnuceny Ukrajině, nevedly k účinnému příměří ani k obnovení kontroly Kyjeva nad územím dvou "lidových republik" na východní Ukrajině. Místo toho "separatisté" s podporou pravidelných ruských jednotek obsadili v únoru 2015 v krvavé bitvě železniční uzel Debalceve a okolní oblasti, čímž demonstrativně ignorovali druhou minskou dohodu, která byla podepsána krátce předtím.

Počáteční snahy ukrajinské vlády zakotvit dočasný zvláštní status pro okupované části Luhanské a Doněcké oblasti do ústavy se však setkaly s odporem nejen ultranacionalistických skupin, ale také většiny parlamentních skupin a většiny ukrajinské společnosti. Většina kritiků minských dohod požadovala, aby se nezákonné ozbrojené skupiny nejprve stáhly z okupovaných území a aby se hranice s Ruskem plně vrátila pod ukrajinskou kontrolu. Teprve poté se mohly konat regionální a místní volby a mohla být udělena zvláštní práva na autonomii. Jiní kritici poukazovali na decentralizaci Ukrajiny, která stejně probíhá od roku 2014, a odmítali další zvláštní práva pro území kontrolovaná Kremlem.

Mezitím postupovalo odcizení mezi jádrem Ukrajiny a anektovanými územími. Školský zákon z roku 2017 zavedl (s několika výjimkami) ukrajinštinu jako jednotný vyučovací jazyk ve státních školách od středoškolského stupně. V roce 2018 byla Ústavním soudem pozastavena platnost jazykového zákona z roku 2012, který umožňoval používání ruštiny jako úředního jazyka, jako protiústavní. Nový jazykový zákon z roku 2019 definuje ukrajinštinu jako jediný státní jazyk a předepisuje její výhradní nebo převažující používání v mnoha oblastech společnosti.

Se začátkem velké ruské invaze v únoru 2022 se podmínky pro diplomatické řešení konfliktu, který doutnal od roku 2014, výrazně zhoršily. Minské dohody jsou zastaralé. Od května 2024 neexistuje ani základ pro vyjednávání, ani seriózní vůle k jednání ani na ukrajinské, ani na ruské straně. Ukrajina v březnu 2022 naznačila možné ústupky, včetně statusu neutrality země v případě alternativních bezpečnostních záruk a jednání s Ruskem o okupovaných územích. Po masivních ruských válečných zločinech v Buči a Mariupolu však ukrajinské vedení prozatím vyloučilo jakékoli ústupky Rusku.

Historie konfliktu

"Revoluce důstojnosti" 21. listopadu 2013 začala menšími demonstracemi proti odkladu podpisu ukrajinské asociační dohody s EU. Po krvavém rozehnání stanového tábora proevropských intelektuálů a studentů na kyjevském náměstí Nezávislosti se protesty rychle rozšířily. Protioligarchické a prodemokratické masové hnutí vyvrcholilo 21. února 2014 vítězstvím nad kleptokratickým režimem tehdejšího ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče a jeho útěkem do Ruska. Parlament odvolal prezidenta z funkce a vyhlásil nové volby.

Rusko využilo nepřehledné situace v Kyjevě v posledních dnech povstání Euromajdanu a 20. února 2014 zahájilo okupaci Krymu. V té době byl Janukovyč stále prezidentem Ukrajiny a jeho parlamentní impeachment o dva dny později se nedal předvídat. Krátce nato zaútočila neoznačená ruská speciální jednotka na budovu parlamentu Autonomní republiky Krym v Simferopolu. Následně byly další ukrajinské administrativní budovy a kasárna obsazeny ruskými jednotkami bez hodnosti a insignií.

Pod ruským tlakem parlament Krymské republiky dosadil prozatímní vládu a uspořádal mezinárodně neuznané pseudoreferendum, které potvrdilo anexi Krymu s pochybně vysokou mírou souhlasu 97 %. Dne 18. března 2014 bylo (nezákonnou a nelegitimní) smlouvou zpečetěno přistoupení poloostrova Krym, který je obydlen převážně etnickými Rusy (asi 60 % místního obyvatelstva), a města Sevastopol jako "federálních poddaných" k ruskému státu. Později byla ruská ústava odpovídajícím způsobem změněna.

Začátek války na východní Ukrajině lze datovat k 12. dubnu 2014. Toho dne skupiny ruských a ukrajinských proruských nepravidelných bojovníků infiltrovaných z Ruska obsadily administrativní budovy ve Slavjansku a Kramatorsku. Jednotky byly často vedeny ruskými státními příslušníky a řízeny a financovány z Moskvy. Prvními vrcholy eskalujících bojů byly násilné střety mezi proruskými a proukrajinskými aktivisty v Oděse dne 2. května 2014 a sestřelení malajsijského dopravního letadla nad východní Ukrajinou dne 17. července 2014.

Na začátku bojů v roce 2014 byla ukrajinská armáda špatně vybavená a podfinancovaná a její vedení bylo částečně infiltrováno ruskými agenty. Proto v počáteční fázi rusko-ukrajinské války hrála důležitou roli početně slabá, ale vysoce motivovaná dobrovolnická sdružení. Asociace, z nichž některé vzešly z protestů na Euromajdanu, zabránily rozšíření tajné ruské intervence na Donbasu v létě a na podzim 2014. S výjimkou několika polopravidelných polovojenských skupin, jako je Ukrajinský dobrovolnický sbor "Pravý sektor", byly tyto jednotky do roku 2015 začleněny do pravidelných jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

Zdroj v němčině: ZDE

