Izraelští generálové chtějí příměří v Gaze, což je staví do sporu s Netanjahuem

4. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

Jedním z důvodů, proč izraelští generálové chtějí příměří v Gaze, je příprava na válku v Libanonu.

Nejvyšší izraelští generálové chtějí příměří v Gaze, i kdyby to mělo udržet Hamás u moci, což je staví do rozporu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, napsal ve středu deník New York Times.

Zpráva, která citovala současné i bývalé bezpečnostní činitele, uvádí, že jedním z důvodů, proč izraelské nejvyšší vedení upřednostňuje pauzu v Gaze, je to, aby se izraelská armáda mohla zotavit a připravit se na plnohodnotnou válku proti Hizballáhu v Libanonu, informuje web antiwar.com.