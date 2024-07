Kreml odmítl jednání s Ukrajinou s tureckým zprostředkováním

5. 7. 2024

Rusko nepovažuje tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za prostředníka v mírových rozhovorech s Ukrajinou, uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Na otázku, zda je možné, aby Kreml zapojil tureckého vůdce do této funkce, mluvčí odpověděl: "Ne, je to nemožné."

Peskov zároveň připustil, že Putin a Erdogan diskutovali o tématu války Ruska s Ukrajinou na okraj summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), který se koná v Kazachstánu. Bilaterální schůzka se uskutečnila 3. července.

TRT Haber uvedla, že Erdogan řekl Putinovi, že je připraven "položit základy" pro kompromis, který by ukončil válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle tureckého vůdce by se strany mohly nejprve dohodnout na příměří a poté dosáhnout spravedlivé mírové dohody, která by uspokojila obě strany.

Erdogan také řekl, že čeká Putinovu návštěvu "co nejdříve". Odpověděl, že "určitě" přijede. Naposledy se prezidenti osobně setkali v září 2023 v Soči. Od té doby byl Putinův záměr navštívit Turecko oznámen více než jednou, ale cesta se nikdy neuskutečnila.

Během příprav návštěvy vyšlo najevo, že Erdogan pozve Putina k zahájení mírových rozhovorů s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zdroj RIA Novosti mezi tureckými diplomaty poznamenal, že Ankara nebude vnucovat své představy o řešení konfliktu žádné ze stran, ale poskytne "nezbytné zprostředkování". Erdogan také navrhl uspořádat mírový summit za účasti Ruska a Ukrajiny.

Poté se v médiích objevil návrh nové mírové smlouvy navržené Tureckem. Plán zahrnuje povinné konání referenda o zahraniční politice na Ukrajině v roce 2040. Referenda by se také měla konat na všech územích země, která zůstanou okupována v době zmrazení války.

Podle dokumentu bude muset Ukrajina dostat záruky svého nezúčastněného statusu do roku 2040 a Rusko se bude muset vzdát námitek proti vstupu Ukrajiny do EU.

Kromě toho plán zahrnuje vzájemný závazek Spojených států a Ruské federace nepoužít jaderné zbraně za žádných okolností, jakož i obnovení Smlouvy o omezení strategických zbraní (START) a nebude možné od ní v budoucnu jednostranně odstoupit.

