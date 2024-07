Oběť oběti vlkem

4. 7. 2024 / Petr Haraším

Po úděsných třech létech zvrácené vlády ODS lze již sčítat, odčítat, násobit, dělit a odvodit komu, co a kolik vláda dala, vláda vzala. Není to zas až tak složité.

Komu vláda dala, víme. Komu vláda vzala, víme také. Proč to vláda udělala, známo jest rovněž, protože ODS dělá vždy totéž, když se na vlně fabulací po čase prodere přes hordy minulých obětí k vládnímu angažmá.

Den poté už kormidluje bárku českého ustrašeného psíka s lvem na prsou směr východní ruské bažiny a nikoli na prosperující Západ.

Na Západ platí právo a pravidla, což ODS nerada, zato na Východ platí krutost, moc a ruble, což ODS moc ráda. Nastolena je recesní ekonomika „Lakomá Barka“, jež šije rubáš prosperity ze šlupek ošizených salámů a zelených buřtů poklesu.

Po tajemných tancích kolem Mynáře dokola Nejedlého. Po svatosvatém slibu Fiala Mynář Zeman a dohodě Blažek Nejedlý Putin do vládní vily profoukl fialový státnický shnilý vánek. Vláda morální, vláda politické změny a vláda pro všechny občany zvládne, zařídí, napraví, zajistí a nastolí blahobyt českého občana. Možná už tehdy agenti Kremlu u prezidentské zombie věděli, že ruský velící hodlá vtrhnout na Ukrajinu, aby prosadil právo silnějšího dle nacistické příručky Třetí říše prostřednictvím Čtvrtého Putina.





ODS po hradních dohodách s kremelskou agenturou si oddechla, hluboce si oddechla, zamnula si pařáty a dala se do krvavého díla českého neoliberalismu. ODS si nic jiného, než byla nevyprovokovaná agrese Ruska proti Ukrajině nemohla přát. Absolutně nerealistický předvolební canc nešlo ani náhodou nikdy naplnit, a tak zajásala, zaplesala, zaplácala, že ji opět Kreml pomohl z průšvihu kolosálních rozměrů.





Tedy vítej válko, vítej krize energií, vítej inflace. Tradičně se ODS zaměřila na ekonomickou recesi, nárůst chudoby a transfer bohatství směrem vzhůru a tentokráte dosáhla nebývalého úspěchu. Škody na majetku státu a občanů jdou do bilionů peněz, a to ještě máme cca rok do dalších voleb.





Volby jsou už ztraceny, proto v posledním roce této vlády zažijeme fialové tsunami, kdy podepsané kontrakty pro oligopol všech azimutů půjdou do nižších desítek bilionů, a ano, nepůjdou nijak zrušit, a ano, narostou obrovsky dluhy, a ano, budeme je splácet, oni ne. Zažijeme poslední smrtonosnou vlnu české privatizační cesty zvané velký výprodej za nejnižší ceny.





ODS využila války na Ukrajině ke svému vlastnímu obohacení. Záměrně nechala inflaci bezuzdně řádit jako Rus na dobytém území po druhé světové, aby sedrala z občanů až 40 % úspor. Záměrně nechala maržovou inflaci, aby zvedla ceny na úroveň nejbohatších států světa.





Když ani toto ODS nestačilo a tiché české muly nic moc neprotestovaly, tak ceny v tuzemsku ladně padni, komu padni ukázaly německé nutelle a plzeňskému prazdroji fialový signální prostředníček.





K nej cenám za potraviny se promptně přidaly, vůbec neváhaly ceny za energie, nájem a vlastně za vše, co musí každý jeden z nás denně platit klient korupční mafii českými nízkými příjmy.





Zde vláda ODS vyždímala občany s pověstnou neoliberální brutalitou a nastolila v tržním kapitalismu vilné soutěže nové dno. Prodala lidskou důstojnost oligarchii a kartelům za nutnost místa ve frontě na sociální dávky či ve frontě u potravinových bank.





Hněv, nespravedlnost a strach občanů, které kvůli finanční strázni a neoliberálním experimentům fialových ekonomů vyhřezly do celé společnosti, navíc ODS mistrně zmanipulovala jinam.





Spravedlivý hněv na škrtící praktiky ODS rozvíjející nárůst chudoby, dluhů a sociálních nejistot na všechen způsob byl úspěšně transformován na enormní hněv českých občanů proti válečným uprchlíkům, proti Ukrajině a proti srdnaté ukrajinské obraně před odpornou ruskou nacistickou agresí.





Vinu za ekonomickou blamáž, inflační loupež a neurvalý pokles životní úrovně století ODS pravicově konzervativně přehodila na jiné oběti jiné války. Finančně zdevastované masy obrátily spravedlivý hněv na další nevinné oběti, tak jak se nespravedlivě děje v dějinách pravidelně.





Následky fialové zoufalosti na sebe nenechaly dlouho čekat. Výsledky voleb do Evropského parlamentu signalizují hanebnost politiky vlády ODS a nasvítily v plném rozsahu budoucí hnědé volební úspěchy proruských seskupení.





A bude hůř.





Ožebračení, rozmrzelí a utiskovaní voliči si bohužel najdou cestu, a ta se nám nebude líbit. Naštvání a nasranost společnosti je už tak velká, že se všechny vládní lži o dobrém stavu české společnosti zvrhnou do velké podpory babišů, turků, macinků, šlachtů, konečných a rajchlů s uvadajícím Okamurou. A viníkem není Rusko, Babiš, Macinka či snad Konečná.





Na vině je jen a pouze vláda ODS, premiér Fiala coby uvadlý fíkový list stranických špiček coby fíkové listy českého proruského oligopolu, jenž submisivní vládě diktuje, co, kolik a jak komu. Místo odvahy tvrdě protestovat, demonstrovat a stávkovat za svá nezadatelná práva proti neoliberální mafii fialové strany, raději si občan doma (v hospodě je již draho) mumlá lživou.





Ó, jak nám nebohým Ukrajinci berou peníze, dávky, jak naše peníze mizí na Ukrajině a jak skvělé Rusko a přicházející borec Trump zajistí mír a opětovný klid a řád zničením fašistické Ukrajiny vedené feťákem, mafií a banderovci.





Je přec o tolik snazší plivat na oběti tyrana než hrdě naplivat do očí tyranovi.





Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého ze Svaté země Klient Korupční Kapitalistické mizérie

