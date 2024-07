Jak si francouzské krajně pravicové Národní sdružení plánuje zajistit absolutní většinu v parlamentu

8. 7. 2024

čas čtení 8 minut

Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení, povzbuzená obrovským úspěchem v prvním kole předčasných parlamentních voleb, doufá, že si ve druhém kole 7. července zajistí absolutní většinu. Než se jí to však podaří, bude muset lídr strany Jordan Bardella porazit jak levicovou Novou lidovou frontu, tak koalici Ensemble prezidenta Emmanuela Macrona. Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení, povzbuzená obrovským úspěchem v prvním kole předčasných parlamentních voleb, doufá, že si ve druhém kole 7. července zajistí absolutní většinu. Než se jí to však podaří, bude muset lídr strany Jordan Bardella porazit jak levicovou Novou lidovou frontu, tak koalici Ensemble prezidenta Emmanuela Macrona.

Získá francouzské krajně pravicové Národní sdružení (Rassemblement National nebo RN) absolutní většinu v Národním shromáždění? To je otázka, kterou si kladou všichni před druhým kolem předčasných parlamentních voleb, které se uskuteční 7. července.

V prvním kole parlamentních voleb zvítězila RN, podporovaná některými členy pravicové strany Les Républicains, s 33,1 % hlasů, následovaná Novou lidovou frontou (28 %) a koalicí Ensemble prezidenta Emmanuela Macrona (20 %). RN je jasným favoritem na vítězství ve druhém kole, nicméně by mohla prohrát, pokud by levicová koalice a Macronova strana spolupracovaly a stáhly své kandidáty na třetím místě, aby zablokovaly krajní pravici. Nová lidová fronta stáhla více než 130 svých kandidátů a prezidentský tábor více než 80 ve volebních obvodech, kde má RN velkou šanci na vítězství.

Odhodlaná čelit této hrozbě pokračuje RN ve své strategii stavět se do pozice jediného obránce demokracie a lidu proti "chaosu krajní levice".

"Problém Mélenchon"

Během svého hostování na francouzském zpravodajském kanálu TF1 se předseda strany RN Jordan Bardella zdál být překvapen, když se ho moderátor zeptal na strategii jeho oponentů, jak zabránit jeho straně v zajištění absolutní většiny v parlamentu.

"Poněkud nepřirozené spojenectví mezi panem Mélenchonem a Emmanuelem Macronem je velmi překvapivé," řekl Bardella a kritizoval "prezidenta republiky za spolupráci s násilným krajně levicovým hnutím".

Dříve toho dne Bardella navrhl, aby se mezi dvěma koly hlasování konala debata s Jeanem Lucem Mélenchonem, zakladatelem krajně levicové strany Neskloněná Francie. Mélenchon mu odpověděl v televizi X, že "Nová lidová fronta ještě neurčila kandidáta na post premiéra". Marine Tondelier, vůdkyně ekologů, se také připojila k diskusi a informovala je, že nyní je řada na její straně, aby diskutovala, protože Olivier Faure již debatoval za Socialistickou stranu, stejně jako Manuel Bompard za Neskloněnou Francii. Toto pořadí debaty, řekla Tondelier, bylo dohodnuto mezi členy Nové lidové fronty.

Taktikou RN je prezentovat Mélenchona jako vůdce Nové lidové fronty, protože vědí, že mnoho voličů k němu má silné výhrady.

Bardella a jeho stoupenci předstírají, že si neuvědomují skutečnost, že Mélenchon, který v kampani poněkud ustoupil do pozadí, je rozvratnou postavou dokonce i v rámci Nové lidové fronty, která zahrnuje také Socialistickou stranu, ekology a komunistickou stranu. Někteří z jejích členů, jako například Tondelier a Faure, uvedli, že v případě vítězství by Mélenchon nebyl jmenován premiérem, protože kandidát by musel být vybrán jednomyslně.

RN však zůstává neoblomná. "Příští neděli si vybereme mezi panem Mélenchonem jako premiérem a námi," řekl Bardella opakovaně v televizi TF1.

Brutální útoky

Během této kampaně se Bardellovi kolegové zaměřili na členy Neskloné Francie, o čemž svědčí několik komentářů pronesených během první volební noci.

"Na jedné straně jsou ti, kteří milují Francii, a na druhé straně ti, kteří milují Hamás," řekla mluvčí RN Laure Lavalette během rozhovoru pro francouzskou zpravodajskou síť BFMTV, čímž si vysloužila hněv Raquel Garrido, jedné z odcházejících poslanců za Seine-Saint-Denis, předměstí severně od Paříže a nejchudší francouzský departement. "Buďte loajální, buďte upřímní," řekla Garrido, která o několik měsíců dříve popsala útok ze 7. října spáchaný palestinskou militantní skupinou Hamás v Izraeli jako "naprosto opovrženíhodný teroristický čin".

Clémentine Autain, poslankyně za stranu Neskloněná Francie, která byla znovu zvolena v jiném volebním obvodu v departementu Seine-Saint-Denis, byla vystavena stejnému zacházení. "Co je to za republiku, kterou madame Autain hájí? Islámská republika," řekl Julien Odoul, poslanec za Národní sdružení, který byl znovu zvolen v Yonne.

Republikánská fronta "hanby"

Další taktikou, kterou RN používá, je kritika toho, co považuje za rozpory spojenectví vytvořeného mezi Macronovou centristickou koalicí a Novou lidovou frontou.

"Vystoupit a říct, jak to... udělal prezident republiky, že [nová levicová aliance] je protiparlamentní, antisemitská... a pak dnes [...] říkat, že jsou lepší, že jsou rozumnější než Jordan Bardella, než Marine Le Pen [...], to nedává smysl," řekla v rozhovoru pro rozhlasovou stanici France Inter vůdkyně krajní pravice Marine Le Pen, bývalá šéfka RN.

Macron vyzval k vytvoření "široké, jasně demokratické" aliance pro druhé kolo, aby se zabránilo RN zajistit si absolutní většinu.

Zástupci RN také ostře kritizovali Noé Gaucharda z Neskloněné Francie za to, že odstoupil z volebního klání v jednom volebním okrsku Calvados, aby se vyhnul rozdělení hlasů proti krajní pravici s bývalou premiérkou Elisabeth Borne.

"Francie se rozhodla stáhnout svého kandidáta a vyzvat lidi, aby hlasovali pro Madame Borne, která zavedla penzijní reformu pomocí článku 49.3 (který umožňuje premiérovi schválit zákon bez hlasování parlamentu)," řekl Bardella a odsoudil "alianci založenou na hanbě na obou stranách".

Bardellova kritika je poněkud rozporuplná, vzhledem k tomu, že jeho penzijní reforma by znamenala, že někteří Francouzi by pracovali až do věku 66 let, což je o dva roky déle, než je současný limit.

Obrana lidu

Tím, že RN kritizuje alianci proti krajní pravici, zpochybňuje integritu jak Macronovy koalice Ensemble, tak Nové lidové fronty. Jean-Philippe Tanguy, poslanec za Národní sdružení za departement Somme v severní Francii, odsoudil tyto "intriky" zaměřené na "zachování křesel".

RN se tak postavila do pozice obránce lidu a kritiky údajných snah o infantilizaci voličů.

"Tyto volby jsou o emancipaci francouzského lidu," řekla Le Pen. "To je přesně to, co lidé přišli říct: 'Přestaňte nám dávat lekce z morálky, přestaňte nám říkat, koho bychom měli volit, jak bychom měli myslet'. To je to, co řekli v prvním kole a já doufám, že to řeknou i ve druhém kole, protože to je klíč ke změně politiky, kterou prosazují už sedm let."

Bardella sice tvrdí, že je "přesvědčen", že se stane premiérem, nicméně si je vědom toho, že francouzská společnost má stále silné výhrady k jeho programu, který jeho kritici označují za xenofobní a rasistický.

"Budu premiérem, který zaručí práva všech Francouzů," říká a vyzývá voliče, aby si "zvolili zodpovědný rozchod s minulostí".

V rozhovoru pro francouzský deník Le Parisien zveřejněném 17. června Bardella varoval, že se stane premiérem pouze v případě, že získá absolutní většinu, tj. alespoň 289 z 577 křesel v Národním shromáždění. Jeho blízcí podporovatelé, včetně Le Pen, však učinili umírněnější prohlášení.

Le Pen v Národním shromáždění naznačila, že by mohlo být dosaženo dalších aliancí s různými pravicovými a levicovými poslanci a poslanci Les Républicains, aby se vytvořila většina. "Jakmile dosáhneme například 270 poslanců, budeme potřebovat dalších 19," řekla.

Ačkoliv Národní sdružení vede a zdá se, že má nakročeno k získání absolutní většiny, překvapení nás možná ještě čekají: Bardellova strana a její spojenci získali v prvním kole 39 křesel oproti 32 pro Novou lidovou frontu. RN bude muset v nedělním druhém kole získat 250 křesel, aby převzala kontrolu nad Národním shromážděním.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

0