Laskavý Netanjahu nabízí Hamásu příměří, které nezahrnuje zastavení palby

10. 7. 2024

Chce příměří, které Izraeli umožní všechny zabít

Benjamin Netanjahu laskavě nabídl Hamásu příměří. Dvoufázový plán by zahrnoval propuštění rukojmích Hamásem a následné shození bomb na jejich hlavy. Netanjahu vysvětlil, že pokud by souhlasil s příměřím, které by znamenalo zastavení palby, jeho vlastní lidé by ho pravděpodobně zabili. Naštěstí potvrdil, že k žádným jednáním nedošlo, ale svůj návrh přesto oznamuje, aby ho mohl použít jako obhajobu u Mezinárodního trestního soudu. Benjamin Netanjahu laskavě nabídl Hamásu příměří. Dvoufázový plán by zahrnoval propuštění rukojmích Hamásem a následné shození bomb na jejich hlavy. Netanjahu vysvětlil, že pokud by souhlasil s příměřím, které by znamenalo zastavení palby, jeho vlastní lidé by ho pravděpodobně zabili. Naštěstí potvrdil, že k žádným jednáním nedošlo, ale svůj návrh přesto oznamuje, aby ho mohl použít jako obhajobu u Mezinárodního trestního soudu.





Nový britský ministr zahraničí David Lammy, který vyzval k příměří hned první den ve funkci, řekl, že tento návrh ukazuje, že Izrael to s mírem myslí vážně. Následně odsoudil Hamás, který návrh potupně odmítl. Jáhja Sinwar by zřejmě raději uvítal příměří, které by nezahrnovalo shazování bomb na jejich hlavy. Ve skutečnosti chce příměří, které zahrnuje zastavení palby. Proč je Hamás takový?



Naštěstí izraelský sympaťák Bezazel Smotrich předložil rozumnější stanovisko. Argumentoval, že příměří, které by zahrnovalo zastavení palby, by bylo "ponížením". Chce proto, aby Izrael pokračoval v palbě, místo aby přijal dohodu, která zahrnuje osvobození rukojmích. Nejhorší, co bychom mohli udělat, je dostat ta rukojmí domů, protože by už nebyla žádná záminka k vraždění.



Smotrich to klidně vysvětlil: "Hamás se hroutí a prosí o příměří! Teď je čas zmáčknout mu krk, dokud nepřítele nerozdrtíme a nezlomíme!" A taky že ne. Posteskl si, že dohoda, která Izraeli umožní zabít tolik Palestinců, kolik bude chtít, nebude představovat "úplné vítězství". Pravděpodobně chce vyhubit i dobytek a divokou zvěř, stejně jako v biblických dobách. Ten člověk je rozhodně důkladný, že?



Je smutné, že Joe Biden se den ode dne více podobá Hamásu, aby uklidnil svou teroristickou základnu. Americký prezident prohlásil, že chce mír poté, co dal Izraeli tolik bomb, že ten používá své přebytečné bomby k bombardování Libanonu. Bombardování sousedů není nikdy dost, že? Někteří navrhují, aby Westminster udělal totéž Irsku a možná i Francii, pokud její nový premiér začne naléhat na mír. Bohužel se to nezdá být pravděpodobné, protože nový britský premiér je tak trochu nerozhodný a náhle mění své názory.



Ve svém posledním obratu Sir Keir Starmer upustil od právního napadení zatykače na Netanjahua a jeho komplice ze strany Spojeného království, což je zvláštní, protože jsem si myslela, že Starmer je pro genocidu. Opravdu Starmer hází Netanjahua pod autobus? Chybí mi Starmer, který řekl, že Izrael má právo odepřít dětem jídlo, vodu a léky. Nemůžeme se přece nechat zastrašit, když jde do tuhého, ne? Genocidy vyžadují odhodlání a Netanjahu není nic jiného než odhodlaný.



Naštěstí izraelský premiér obdržel dobrou zprávu z nepravděpodobného zdroje. Írán sdělil Izraeli, že ochrání Libanon před invazí, což vyvolalo naději, že regionální válka by mohla Netanjahuovi ještě zachránit kůži. Mossad už zvažuje, kterého íránského generála zavraždit, aby vyprovokoval reakci.



Sebeobrana je důležitá, a proto se Izrael chlubí, že zničil další školu, která podle něj byla velitelstvím Hamásu. Každému, kdo požádal o důkazy, bylo řečeno, aby "držel hubu, nebo". Novináři proto uvádějí tvrzení Izraele jako fakt, aby si zajistili bezpečí.



Izrael je natolik znepokojen situací v Gaze, že se uchýlil k podpalování úrody na Západním břehu Jordánu. Zničil farmu poblíž města Tulkarm, aby se vyhnul riziku, že se Palestinci dostanou k potravinám. Znovu se také zaměřil na nemocnice, a to kvůli znepokojivým zjištěním, že některé z nich jsou v provozu, přestože jsou částečně zničené. Co je to s Palestinci a touhou léčit nemocné a zraněné? Není divu, že Izrael postavil do řady lékaře a... no nic...



Oficiální počet mrtvých v Gaze je 38 193, což se za půl roku sotva pohnulo, protože téměř všichni, kdo počítali mrtvé, jsou mrtví. Nikdo si však není jistý, kdo je zabil. Vypadá to, že rakety z neznámých zdrojů prostě spadly z nebe.



Studie Lancetu naznačila, že skutečný počet mrtvých by mohl být 186 000, tedy každý dvanáctý člen populace Gazy. Mnoho politiků proto vyzvalo k zákazu Lancetu, stejně jako dalších nástrojů propagandy Hamásu, jako je Haaretz a izraelský opoziční vůdce.



Jair Lapid riskoval, že mu bude pozastavena účast na Facebooku, když prohlásil, že za 7. říjen může Netanjahu kvůli svým bezpečnostním selháním. Pochopte prosím, že pokud tato slova opakujete, jste antisemita a milovník teroristů. Stejně tak pokud zmíníte, že podle Haaretzu se IDF 7. října odvolaly na Hannibalovu směrnici, aby zabily své vlastní lidi.



Pamatujte, že tyto věci nesmíte říkat, protože říkat pravdu o Izraeli je nezákonné. Pouze lidé v Izraeli smějí říkat o Izraeli fakta, která se nám nelíbí.





