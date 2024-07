Britské lidskoprávní organizace poslaly Starmerovi plán na revizi azylového systému

9. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

Dopis zaslaný novému britskému premiérovi požaduje zrušení zákonů, zavedení bezpečné cesty do Spojeného království a ukončení "nekonečného čekání velkého počtu žadatelů"



Stovky organizací zabývajících se uprchlíky a lidskými právy napsaly Keiru Starmerovi plán azylové politiky, ve kterém ho vyzývají ke změně kurzu oproti politice předchozí vlády.



V dopise, který podepsalo 300 organizací občanské společnosti a 534 osob pracujících s migranty, se uvádí, že stávající politika je "od základu nefunkční".



V dopise se uvádí: "Píšeme Vám jako občanské organizace a jednotlivci, kteří jsou pevně zakotveni v našich komunitách po celém Spojeném království. Jsme hrdí na to, že můžeme přivítat lidi, kteří hledají bezpečí. Po léta jsme zasahovali, abychom podpořili lidi, kteří se stali terčem nepřátelské politiky a byli jí týráni. Nyní vyzýváme vaši vládu, aby zaujala nový přístup: chránit lidi hledající bezpečí, a ne je trestat pro vlastní politický prospěch."



V dopise se uvádí: "Píšeme Vám jako občanské organizace a jednotlivci, kteří jsou pevně zakotveni v našich komunitách po celém Spojeném království. Jsme hrdí na to, že můžeme přivítat lidi, kteří hledají bezpečí. Po léta jsme zasahovali, abychom podpořili lidi, kteří se stali terčem nepřátelské politiky a byli jí týráni. Nyní vyzýváme vaši vládu, aby zaujala nový přístup: chránit lidi hledající bezpečí, a ne je trestat pro vlastní politický prospěch."





Dodává: "Postupně přijímané neproveditelné a kruté právní předpisy fakticky zlikvidovaly právo žádat o azyl ve Spojeném království a vytvořily tak stále rostoucí "věčné překážky" v podobě trvale čekajících desítek tisíc lidí. Někteří z nich jsou znovu traumatizováni v otevřených vězeňských táborech v kasárnách nebo na lodích.











Podrobnosti v angličtině ZDE

Jiní jsou ponecháni v přeplněných ubytovnách se zhoršujícím se duševním zdravím, zatímco je jim zakázáno najít si zaměstnání. A úmrtnost v kanálu La Manche dosahuje nepředstavitelných rozměrů, přičemž za posledních 12 měsíců došlo k 450% nárůstu počtu úmrtí na našich hranicích."Mezi signatáři jsou Rada pro uprchlíky, Refugee Action, Společná rada pro blaho přistěhovalců a pobočky Citizens Advice.Mezi jejich hlavní požadavky patří např:Obnovení práva žádat o azyl ve Spojeném království v souladu s mezinárodním právem, a to zrušením zákona o nelegální migraci a zákona o národnosti a hranicích.Otevření bezpečných cest, kterými se lidé žádající o azyl dostanou do Spojeného království, aby nebyli nuceni riskovat své životy v Lamanšském průlivu, včetně zajištění vízových tras, umožnění bezpečného sloučení rodin a obnovení přesídlování uprchlíků.Ubytovat lidi žádající o azyl v komunitách, nikoli v táborech, a uzavřít všechna institucionální zařízení včetně kasáren, lodí, hotelů a ubytoven, která způsobují zbytečné trvalé škody a daňové poplatníky stojí nehorázné peníze.Obnovit právo na práci pro žadatele o azyl do šesti měsíců od příjezdu, aby si lidé mohli znovu důstojně vybudovat svůj život a přispět 1,2 miliardy liber do britské ekonomiky.Sarah Wilsonová, ředitelka organizace Penrith and Eden Refugee Network (PERN), uvedla: "Uprchlíci byli vždy součástí Spojeného království a my žádáme naši novou vládu, aby tuto tradici obnovila. Příliš dlouho PERN sledovala, jak jsou kvůli nepřátelskému prostředí ničeny životy a ztráceny talenty. To nedává žádný smysl. Je čas na změnu v tom, jak zacházíme s těmi, kteří ve Spojeném království hledají útočiště."Duncan McAuley, výkonný ředitel nadace Action Foundation, řekl: "Je naléhavě zapotřebí rozumného a humánního přístupu k lidem, kteří sem přicházejí hledat bezpečí. Doufáme, že labouristé napraví náš nefunkční azylový systém a skoncují s démonizací lidí, kteří jsou nuceni podnikat nebezpečné cesty, protože neexistují žádné bezpečné cesty."