Povzbudí britské a francouzské volby českou levici?

8. 7. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Zatímco v Británii a Francii vítězí opět po dlouhé době levice, u nás jsou levicoví voliči zaparkovaní u Babiše, který pomáhá v unijním parlamentu Orbánovi vytvořit novou krajně pravicovou frakci. Zdá se, že volby ve Francii i Británii vyvracejí dvě stále dokola omílané teze o možnosti levice vyhrávat opět volby: 1. musí se radikalizovat, 2. musí se vzdát progresivní agendy. Vlastně se mi zdá, že i mnozí levičáci jsou naštvaní, jak to v té Francii dopadlo. V jejich očích by vítězství krajní pravice znamenalo „čím hůře, tím lépe“.

Zatímco v Británii a Francii vítězí opět po dlouhé době levice, u nás jsou levicoví voliči zaparkovaní u Babiše, který pomáhá v unijním parlamentu Orbánovi vytvořit novou krajně pravicovou frakci.

Zdá se, že volby ve Francii i Británii vyvracejí dvě stále dokola omílané teze o možnosti levice vyhrávat opět volby: 1. musí se radikalizovat, 2. musí se vzdát progresivní agendy. Vlastně se mi zdá, že i mnozí levičáci jsou naštvaní, jak to v té Francii dopadlo. V jejich očích by vítězství krajní pravice znamenalo „čím hůře, tím lépe“.

Ale to nechejme pozdějším analýzám, co se vlastně v Británii a Francii stalo a jaké to bude mít důsledky. Chtěl jsem upozornit na něco jiného. V českých médiích se totiž objevují zprávy, které by měly levici hrát vyloženě na smeč. Třeba ta o tom, že lidé nepadají do dluhových pastí kvůli dovolené nebo nezodpovědnému utrácení. Padají do dluhových pastí kvůli začátku školního roku, kdy musí nakoupit věci pro své děti.

Ono když se řekne, že někdo je v dluhové pasti proto, že si rozežraně kupuje dovolenou nebo spotřební zboží, na které nemá, je to vlastně takové útěšné. Všechno funguje správně a ten člověk si to zaslouží. Že se s tím svezou i děti, to už je přece jen znepokojující. Ale že by se lidé dostávali do dluhových pastí kvůli školním potřebám, to je vyloženě alarmující. To už jen tak bagatelizovat nelze. Chopí se toho tématu levice? Je to její téma? Je tu nějaká levice?

A další nahrávka. Podle Českého statistického úřadu přibývá materiálně deprivovaných lidí. Třetina lidí nemá na nábytek. Lidé nemají na jídlo, topení nebo nájem. Problém jsou podle statistiků ceny energií a bydlení, dokonce i pro vysokoškolsky vzdělané lidi. Jasně, premiér Fiala řekne těm, kdo to zvládli: zvládli jsme to! Pro ty, kdo nezvládli, by tu měla být levice jako ve Francii a Británii. Nebo to má být Babiš s Orbánem?







https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-dovolena-je-passe-cesi-se-spis-zadluzuji-kvuli-detem-a-skole-255234

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-tretina-cechu-nema-na-nabytek-mnohym-chybi-i-penize-na-maso-40479053

0