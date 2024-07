Haaretz: Netanjahu blokuje dohodu o příměří nesplnitelnými požadavky

10. 7. 2024

Binjamin Netanjahu záměrně oddaluje dohodu o příměří dalšími a dalšími požadavky, které jsou nesplnitelné pro Hamás. Požaduje propuštění rukojmích v rámci příměří, ale pak chce znovu začít Gazu bombardovat.

USA a ostatní zprostředkovatelé přikládají "zásadní význam" středečnímu jednání v Kataru poté, co premiér Netanjahu v neděli vydal seznam "červených linií" pro údajné "dokončení dohody.



Zprostředkovatelé čekají na vyjádření šéfa Mossadu Davida Barnea, zda má Izrael praktické návrhy na překlenutí problémů vzniklých Netanjahuovými novými podmínkami, sdělily listu Haaretz zahraniční zdroje obeznámené s jednáním. Jeden ze zdrojů uvedl, že Netanjahuův seznam zkomplikoval rozhovory o možné dohodě.



Egyptský prezident Abdel Fattáh as-Sísí jednal v Káhiře o snaze dosáhnout příměří v Gaze s ředitelem CIA Williamem Burnsem, uvedla jeho kancelář.



Americký prezident Biden a poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan se setkali s Liat Beinin Atziliovou, americko-izraelskou ženou propuštěnou ze zajetí Hamásu v listopadu během dočasného příměří.



■ GAZA: IDF uvedly, že během minulého týdne lokalizovaly a zničily šest tunelů ve čtvrti Shujaiya ve městě Gaza, zabily více než 150 teroristů a nalezly zbraně a zpravodajské dokumenty.



Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že všechny jeho záchranné stanice a kliniky ve městě Gaza byly uzavřeny kvůli operacím IDF ve městě.



Zdroje Hamásu sdělily kanálu Al Mayadeen, který je napojen na Hizballáh, že Izrael neprojevil vůli ustoupit z filadelfské trasy, která vede mezi pásmem Gazy a Sinajským poloostrovem, a snaží se prosadit nový režim řízení na hraničním přechodu Rafáh. Libanonský deník Al Akhbar uvedl, že Izrael podmiňuje každý ústup z filadelfské trasy tím, že si ponechá úplný dohled nad touto oblastí, jakož i svobodu působení v případě pokusů o pašování zbraní.



Podle Hamásem kontrolovaného ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku války zabito nejméně 38 243 Palestinců a 88 033 jich bylo zraněno.



"Snahu o prodloužení okupace" požaduje vysoký důstojník IDF, který o území pod plnou kontrolou IDF v centru Gazy hovořil. Aktivita armády však také poskytuje vítr do plachet zastáncům opětovného zakládání osad, které byly v roce 2005 vyklizeny. Vytvářejí se podmínky pro vznik nové reality: časově neomezené izraelské přítomnosti v Gaze." - Yarden Michaeli & Avi Scharf



■ IZRAEL-LIBANON: IDF uvedly, že zachytily dva bezpilotní letouny, které přeletěly na území Izraele z Libanonu. Později v úterý byly z Libanonu vypáleny desítky raket na severní Izrael. Dva lidé byli při této palbě zabiti poté, co raketa přímo zasáhla jejich vozidlo, uvedly izraelské záchranné služby. Po raketové salvě vypuklo v Golanské oblasti několik požárů.



Hizballáh zveřejnil fotografie základen IDF a vojenské infrastruktury v severním Izraeli, které podle něj pořídil bezpilotní letoun vypuštěný z Libanonu. Představitelé izraelského ministerstva obrany uvedli, že se domnívají, že snímky jsou autentické.



Zprávy v Libanonu a saúdskoarabský zpravodajský kanál Al Arabiya uvedly, že Jásir Karnbaš, bývalý člen Hizballáhu, byl zabit při útoku izraelského dronu na vozidlo na silnici Bejrút-Damašek, vedle stanoviště syrské armády. Hizballáh uvedl, že palba, kterou později v úterý vypálil na severní Izrael, byla reakcí na Karnbašovo zabití.



■ IZRAEL: V noci z úterý na středu sdělil premiér Netanjahu Nejvyššímu soudu, že by podle něj měla být přijata veškerá opatření, aby kontroverzní detenční centrum Sde Teiman zůstalo dočasným místem pro vyšetřování zadržených Gazanů před jejich převozem do jiných věznic. Premiér rovněž uvedl, že pověřil Radu národní bezpečnosti, aby koncem tohoto týdne uspořádala slyšení v této věci. Státní zastupitelství v dopise Nejvyššímu soudu sdělilo, že v zařízení se v současné době nachází 166 zadržených osob.



Očekává se, že izraelský generální vojenský prokurátor brzy vznese obžalobu proti vojákovi v záloze za týrání palestinských zadržených, kteří byli převáženi do vazební věznice Sde Teiman. Podle zpráv byl tento voják zodpovědný za ostrahu zadržených při převozu mezi výslechy a Sde Teimanem, během níž spolu s dalšími vojáky spoutané zadržené bil.



IDF uvedly, že stíhací letouny úspěšně zachytily podezřelý vzdušný objekt, který mířil do jižního Izraele z východu.



■ ZÁPADNÍ BŘEH: Izraelské bezpečnostní síly vstoupily do tábora Nur al-Šams poblíž Tul Karmu v rámci operace zaměřené na odhalení výbušnin, uvedly IDF. Obyvatelé tábora hlásili přestřelky a výbuchy.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že ve vesnici poblíž Ramalláhu bylo střelbou IDF zabito dvanáctileté dítě.



■ SÝRIE: Syrská armáda prohlásila, že Izrael v noci na úterý podnikl útok na severosyrské město Baniyas, který způsobil mírné materiální škody a žádné oběti. Syrské sdělovací prostředky uvedly, že zasažené cíle byly napojeny na Írán.





Matky a příznivci izraelských rukojmích, kteří byli uneseni 7. října, protestují v pondělí před Knesetem.■ PŘÍMĚŘÍ/RUKOJMÍ: Rodina pozorovatelky IDF Daniely Gilboaové, kterou 7. října unesl Hamás jako rukojmí, schválila zveřejnění videa z jejího zajetí, které Hamás šířil v lednu loňského roku. Gilboa na videu říká: "Žádám vás, abyste byli silní a udělali vše pro to, abyste mě přivedli domů, dokud jsem naživu."